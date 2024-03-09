Еврокомиссия хочет передать Киеву до 3 млрд евро из замороженных российских активов в этом году
12 марта 2024
14:00
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Европейская комиссия настаивает, чтобы Украина уже в этом году получила от 2 до 3 миллиардов евро (примерно от 50 до 76 миллиардов крон) из средств, полученных от замороженных активов российского Центрального банка. Об этом сегодня сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников ЕС.
Западные страны заморозили активы российского Центрального банка на сумму около 260 миллиардов евро (примерно 6,6 триллиона крон) в ответ на нападение российских войск на Украину. Большая часть этих активов находится в Европе, в частности, в международном расчетном центре Euroclear в Бельгии.
По данным Financial Times, в Euroclear хранятся замороженные российские активы на сумму около 190 миллиардов евро. Средства, полученные из этих активов, Еврокомиссия хочет предоставить Украине. По словам неназванных чиновников, таким образом страна сможет привлечь до 20 миллиардов евро к 2027 году. Если Брюссель получит одобрение стран — членов ЕС, Украина может получить первый платеж уже в июле, пишет Financial Times.
Изначально ЕС планировал использовать замороженные российские активы для послевоенного восстановления Украины. Однако, поскольку американская военная помощь Украине теперь заблокирована республиканцами в Конгрессе США, внимание ЕС переключилось на финансирование военных нужд Украины.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила в прошлом месяце, что средства, полученные от замораживания активов, должны быть использованы для закупки оружия для Украины. Однако такой подход, скорее всего, встретит сопротивление со стороны некоторых стран — членов ЕС, например Венгрии, пишет Financial Times.
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