Земан и Клаус обсуждали НАТО. «В Украине чешский солдат был бы законной целью», — согласились они

Земан отметил, что, если бы Чешская Республика отправила войска в Украину, даже не боевые, они стали бы законной целью для россиян.



Вступление в НАТО Земан назвал поворотным моментом. «Это был, безусловно, переломный год, особенно для тех, кто был травмирован советской оккупацией 1968 года», — сказал он.



Он также сказал, что вступление в Североатлантический альянс не было самим собой разумеющимся. Вацлав Клаус заявил, что 12 марта 1999 года стало кульминацией долгого процесса присоединения.



«Было два момента, когда я публично критиковал НАТО. Первый — это бомбардировки тогдашней Югославии, за которые я впоследствии извинился перед президентом Сербии Вучичем. Мы были последними, кто согласился на проведение бомбардировок», — вспоминает Земан.



Второй ошибкой, по его словам, стал вывод союзных войск из Афганистана.



Клаус также добавил войну в Ираке, хотя и отметил, что там воюет не НАТО, а коалиция желающих. Затем Земан повторил свою критику в адрес Косово. «Оно было и остается террористическим государством», — отметил он.



Также была затронута тема расходов на оборону. «Мы похожи на бедную женщину, которая хочет купить бриллиантовое колье. Поскольку у нее нет денег, она должна либо украсть колье, либо влезть в долги. Мы в долгах», — сказал Милош Земан и задался вопросом, не следовало ли чешскому правительству выбрать шведские истребители Gripen вместо американских F-35.



«Деньги не должны вливаться в армию без разбора», — сказал Вацлав Клаус, приведя в пример рекордную закупку истребителей F-35.



Оба бывших президента также высказались на тему Украины. «Из дома и из-за рубежа раздается несколько голосов о том, что мы должны отправить войска в Украину», — начал Земан.



«Я был бы очень осторожен... В тот момент, когда наши войска, даже если они не являются боевыми, оказываются на украинской территории, они становятся законной военной целью противника с точки зрения военной практики. Мы бы отправили их на смерть», — добавил Милош Земан.



Необходимо найти посредника

Клаус считает, что необходимо начать переговоры о прекращении огня, причем ключевую роль в них должны сыграть Соединенные Штаты. «Когда они успокоятся и скажут, что это должно прекратиться, это прекратится», — сказал он.



Земан снова согласился, но назвал Россию агрессором. «Обе стороны уже потеряли так много своих людей, что могут быть склонны к прекращению огня. Нам нужно найти посредника, который возьмет на себя ответственность», — отметил Земан, назвав в качестве примера Китай и Израиль.



Оба оратора также согласились с тем, что Россия не станет нападать на страну — члена НАТО.



Редкий консенсус между бывшими политическими лидерами был достигнут и по вопросу о Словакии и высказываниях ее премьер-министра Роберта Фицо. По словам Клауса, важно, чтобы страны-члены выражали свои взгляды, позиции и приоритеты.



В противном случае, сказал он, это будет диктатура, с которой мы уже сталкивались в прошлом. По словам Земана, не стоит вести себя «истерично», когда «хлопаешь дверью, как обиженный мальчик, и не разговариваешь с тем, с кем не согласен».