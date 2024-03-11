Земан и Клаус обсуждали НАТО. «В Украине чешский солдат был бы законной целью», — согласились они
13 марта 2024
15:00
527
Бывшие президенты Вацлав Клаус и Милош Земан в передаче «События, комментарии» согласились с тем, что вступление Чешской Республики в Организацию Североатлантического договора 25 лет назад стало поворотным моментом. В то же время они нашли консенсус в отношении критики бомбардировок НАТО Югославии в 1999 году и действий альянса в Афганистане.
Земан отметил, что, если бы Чешская Республика отправила войска в Украину, даже не боевые, они стали бы законной целью для россиян.
Вступление в НАТО Земан назвал поворотным моментом. «Это был, безусловно, переломный год, особенно для тех, кто был травмирован советской оккупацией 1968 года», — сказал он.
Он также сказал, что вступление в Североатлантический альянс не было самим собой разумеющимся. Вацлав Клаус заявил, что 12 марта 1999 года стало кульминацией долгого процесса присоединения.
«Было два момента, когда я публично критиковал НАТО. Первый — это бомбардировки тогдашней Югославии, за которые я впоследствии извинился перед президентом Сербии Вучичем. Мы были последними, кто согласился на проведение бомбардировок», — вспоминает Земан.
Второй ошибкой, по его словам, стал вывод союзных войск из Афганистана.
Клаус также добавил войну в Ираке, хотя и отметил, что там воюет не НАТО, а коалиция желающих. Затем Земан повторил свою критику в адрес Косово. «Оно было и остается террористическим государством», — отметил он.
Также была затронута тема расходов на оборону. «Мы похожи на бедную женщину, которая хочет купить бриллиантовое колье. Поскольку у нее нет денег, она должна либо украсть колье, либо влезть в долги. Мы в долгах», — сказал Милош Земан и задался вопросом, не следовало ли чешскому правительству выбрать шведские истребители Gripen вместо американских F-35.
«Деньги не должны вливаться в армию без разбора», — сказал Вацлав Клаус, приведя в пример рекордную закупку истребителей F-35.
Оба бывших президента также высказались на тему Украины. «Из дома и из-за рубежа раздается несколько голосов о том, что мы должны отправить войска в Украину», — начал Земан.
«Я был бы очень осторожен... В тот момент, когда наши войска, даже если они не являются боевыми, оказываются на украинской территории, они становятся законной военной целью противника с точки зрения военной практики. Мы бы отправили их на смерть», — добавил Милош Земан.
Необходимо найти посредника
Клаус считает, что необходимо начать переговоры о прекращении огня, причем ключевую роль в них должны сыграть Соединенные Штаты. «Когда они успокоятся и скажут, что это должно прекратиться, это прекратится», — сказал он.
Земан снова согласился, но назвал Россию агрессором. «Обе стороны уже потеряли так много своих людей, что могут быть склонны к прекращению огня. Нам нужно найти посредника, который возьмет на себя ответственность», — отметил Земан, назвав в качестве примера Китай и Израиль.
Оба оратора также согласились с тем, что Россия не станет нападать на страну — члена НАТО.
Редкий консенсус между бывшими политическими лидерами был достигнут и по вопросу о Словакии и высказываниях ее премьер-министра Роберта Фицо. По словам Клауса, важно, чтобы страны-члены выражали свои взгляды, позиции и приоритеты.
В противном случае, сказал он, это будет диктатура, с которой мы уже сталкивались в прошлом. По словам Земана, не стоит вести себя «истерично», когда «хлопаешь дверью, как обиженный мальчик, и не разговариваешь с тем, с кем не согласен».
Вступление в НАТО Земан назвал поворотным моментом. «Это был, безусловно, переломный год, особенно для тех, кто был травмирован советской оккупацией 1968 года», — сказал он.
Он также сказал, что вступление в Североатлантический альянс не было самим собой разумеющимся. Вацлав Клаус заявил, что 12 марта 1999 года стало кульминацией долгого процесса присоединения.
«Было два момента, когда я публично критиковал НАТО. Первый — это бомбардировки тогдашней Югославии, за которые я впоследствии извинился перед президентом Сербии Вучичем. Мы были последними, кто согласился на проведение бомбардировок», — вспоминает Земан.
Второй ошибкой, по его словам, стал вывод союзных войск из Афганистана.
Клаус также добавил войну в Ираке, хотя и отметил, что там воюет не НАТО, а коалиция желающих. Затем Земан повторил свою критику в адрес Косово. «Оно было и остается террористическим государством», — отметил он.
Также была затронута тема расходов на оборону. «Мы похожи на бедную женщину, которая хочет купить бриллиантовое колье. Поскольку у нее нет денег, она должна либо украсть колье, либо влезть в долги. Мы в долгах», — сказал Милош Земан и задался вопросом, не следовало ли чешскому правительству выбрать шведские истребители Gripen вместо американских F-35.
«Деньги не должны вливаться в армию без разбора», — сказал Вацлав Клаус, приведя в пример рекордную закупку истребителей F-35.
Оба бывших президента также высказались на тему Украины. «Из дома и из-за рубежа раздается несколько голосов о том, что мы должны отправить войска в Украину», — начал Земан.
«Я был бы очень осторожен... В тот момент, когда наши войска, даже если они не являются боевыми, оказываются на украинской территории, они становятся законной военной целью противника с точки зрения военной практики. Мы бы отправили их на смерть», — добавил Милош Земан.
Необходимо найти посредника
Клаус считает, что необходимо начать переговоры о прекращении огня, причем ключевую роль в них должны сыграть Соединенные Штаты. «Когда они успокоятся и скажут, что это должно прекратиться, это прекратится», — сказал он.
Земан снова согласился, но назвал Россию агрессором. «Обе стороны уже потеряли так много своих людей, что могут быть склонны к прекращению огня. Нам нужно найти посредника, который возьмет на себя ответственность», — отметил Земан, назвав в качестве примера Китай и Израиль.
Оба оратора также согласились с тем, что Россия не станет нападать на страну — члена НАТО.
Редкий консенсус между бывшими политическими лидерами был достигнут и по вопросу о Словакии и высказываниях ее премьер-министра Роберта Фицо. По словам Клауса, важно, чтобы страны-члены выражали свои взгляды, позиции и приоритеты.
В противном случае, сказал он, это будет диктатура, с которой мы уже сталкивались в прошлом. По словам Земана, не стоит вести себя «истерично», когда «хлопаешь дверью, как обиженный мальчик, и не разговариваешь с тем, с кем не согласен».
Комментарии:
1000korun 13 марта 2024 15:15
В противном случае, сказал он, это будет диктатура, с которой мы уже сталкивались в прошлом. По словам Земана, не стоит вести себя «истерично», когда «хлопаешь дверью, как обиженный мальчик, и не разговариваешь с тем, с кем не согласен».- именно )))) а быть жертвой и обиженкой сегодня модно ))) подмена героев... имеете на что поменяли...
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
13 МАРТА 2024
189
При взрыве первого склада в октябре 2014 года погибли два человека, второй склад взорвался в декабре того же года.
09:30
13 МАРТА 2024
646
Следователи в России возбудили уголовное дело против 50 политиков и высокопоставленных чиновников из Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии и Польши за разрушение памятников советским солдатам. В Чехии...
16:30
12 МАРТА 2024
408
Бывший президент США Билл Клинтон получил сегодня в Пражском Граде из рук главы чешского государства Петра Павела орден Томаша Гаррига Масарика I степени за выдающийся вклад в развитие демократии и...
15:00
12 МАРТА 2024
1283
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что войска НАТО уже присутствуют на территории Украины. Однако он не уточнил, какие именно страны участвуют в этом. О его заявлении...
14:00
12 МАРТА 2024
365
Европейская комиссия настаивает, чтобы Украина уже в этом году получила от 2 до 3 миллиардов евро (примерно от 50 до 76 миллиардов крон) из средств, полученных от замороженных активов российского...
13:00
12 МАРТА 2024
404
В дополнение к подтвержденной в обязательном порядке закупке 300 000 боеприпасов для Украины чешская инициатива пообещала стране еще около 200 000. Об этом заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS)...
10:30
12 МАРТА 2024
1195
Чешско-словацкие отношения оказались в серьезном кризисе. Чешский кабинет министров отменил переговоры с правительством Словакии из-за политики и риторики премьер-министра Роберта Фицо и его...
08:00
12 МАРТА 2024
371
Премьер-министр Чехии Петр Фиала проведет переговоры с президентом США Джо Байденом в Белом доме 15 апреля, сообщила пресс-секретарь главы американского государства Карин Жан-Пьер.
22:00
11 МАРТА 2024
1836
ПРОТЕСТУЮЩИЕ ПОЛЯКИ ОСТАНАВЛИВАЮТ АВТОБУСЫ НА ГРАНИЦЕ С УКРАИНОЙ. ЭТО НЕДОПУСТИМО, ГОВОРИТ УКРАИНСКИЙ МИНИСТР
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил в понедельник в социальной сети X, что польские протестующие и местная полиция начали останавливать на границе автобусы, направляющиеся в...
21:00
11 МАРТА 2024
2585
В этом году, несмотря на относительно теплую погоду, сезон покупки летних шин задерживается на одну-две недели. Переломным моментом для покупки шин станет Пасха в конце марта — начале апреля. Об...
19:30
11 МАРТА 2024
1226
В то время как популярность отложенных платежей постепенно растет, количество выпущенных кредитных карт сокращается. И те и другие предлагают схожие услуги.
16:30
11 МАРТА 2024
861
Авторы и художники с точки зрения налогообложения считаются самозанятыми, даже если у них нет свидетельства о регистрации. Авторство в качестве дополнительного дохода к основной работе с...
15:00
11 МАРТА 2024
623
Железные дороги Германии сегодня снова будут парализованы из-за очередной забастовки машинистов Deutsche Bahn (DB). Машинисты грузовых поездов прекратят работу на 24 часа сегодня вечером, а во...
13:30
11 МАРТА 2024
1297
Для составления экспертного заключения авторы использовали материалы, скачанные из интернета. «Экспертное заключение — это экспертная работа от А до Я», — оправдывается автор. Однако сервер...
11:25
11 МАРТА 2024
1376
Полиция Чехии проверяет анонимную угрозу от пока неизвестного злоумышленника. Он угрожает начать стрельбу в зданиях университетов, если его условия не будут выполнены. Полицейские в различных...