Скончался россиянин, находившийся под следствием чешской полиции в связи со взрывами в Врбетице
13 марта 2024
19:30
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При взрыве первого склада в октябре 2014 года погибли два человека, второй склад взорвался в декабре того же года.
Погибший, Николай Шапошников, в момент взрывов на комплексе боеприпасов во Врбитицах работал в компании Imex Group. По имеющимся данным, он организовывал визит агентов российской секретной службы ГРУ, которые стояли за взрывами 2014 года.
Николай Шапошников, бывший советский солдат, который находился под следствием чешской полиции по делу о взрывах на комплексе боеприпасов в Врбетице в Злинском крае, умер в Греции. Радиожурнал и сервер iROZHLAS, ссылаясь на неназванные надежные источники, сообщили, что Шапошников скончался от остановки сердца.
Во время взрывов 2014 года Шапошников был сотрудником компании Imex Group. Следователи выясняли, был ли он связан с генералом ГРУ Андреем Аверьяновым, чье подразделение предположительно спланировало и осуществило взрывы.
В прошлом Шапошников отрицал все подозрения. «Что значит какой-то агент? Я не знаю никаких агентов», — заявил он Чешскому телевидению в январе 2022 года. Imex Group, по словам ее адвоката Радека Ондруша, не знала о каких-либо контактах Шапошникова с ГРУ. «Шапошников сказал, что не знает Аверьянова. Он его не видел, не встречался с ним, они не переписывались», — сказал тогда Радек Ондруш.
Арендатором складов боеприпасов во Врбетице была остравская компания Imex Group. Шапошников работал в этой компании в качестве торгового агента. Журналист-расследователь Кристо Грозев из Bellingcat два года назад сообщил, что Шапошников ездил в Португалию за несколько дней до взрыва в Врбетице и что в это же время там находился Андрей Аверьянов, командир элитного подразделения ГРУ 29155.
Офицеров этого подразделения Анатолия Чепигу и Александра Мишкина чешская следственная группа считает организаторами взрывов во Врбетице. Шапошников организовал визит двух агентов, которые официально представились бизнесменами. Сервер iROZHLAS отметил, что нет уверенности в том, что эта версия расследования остается в силе спустя два года. Полиция долгое время хранила молчание по этому делу и не стала комментировать сообщение о смерти Шапошникова.
При взрыве первого склада в октябре 2014 года погибли два человека, второй склад взорвался в декабре того же года. На момент взрывов склад в Врбетице находился в ведении государственного Военно-технического института. Подозрения в том, что к взрывам причастны Чепига и Мишкин, которых британские следователи подозревают в причастности к отравлению в 2018 году бывшего российского секретного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, вызвали дипломатический разрыв между Чехией и Россией.
Николай Шапошников, бывший советский солдат, который находился под следствием чешской полиции по делу о взрывах на комплексе боеприпасов в Врбетице в Злинском крае, умер в Греции. Радиожурнал и сервер iROZHLAS, ссылаясь на неназванные надежные источники, сообщили, что Шапошников скончался от остановки сердца.
Во время взрывов 2014 года Шапошников был сотрудником компании Imex Group. Следователи выясняли, был ли он связан с генералом ГРУ Андреем Аверьяновым, чье подразделение предположительно спланировало и осуществило взрывы.
В прошлом Шапошников отрицал все подозрения. «Что значит какой-то агент? Я не знаю никаких агентов», — заявил он Чешскому телевидению в январе 2022 года. Imex Group, по словам ее адвоката Радека Ондруша, не знала о каких-либо контактах Шапошникова с ГРУ. «Шапошников сказал, что не знает Аверьянова. Он его не видел, не встречался с ним, они не переписывались», — сказал тогда Радек Ондруш.
Арендатором складов боеприпасов во Врбетице была остравская компания Imex Group. Шапошников работал в этой компании в качестве торгового агента. Журналист-расследователь Кристо Грозев из Bellingcat два года назад сообщил, что Шапошников ездил в Португалию за несколько дней до взрыва в Врбетице и что в это же время там находился Андрей Аверьянов, командир элитного подразделения ГРУ 29155.
Офицеров этого подразделения Анатолия Чепигу и Александра Мишкина чешская следственная группа считает организаторами взрывов во Врбетице. Шапошников организовал визит двух агентов, которые официально представились бизнесменами. Сервер iROZHLAS отметил, что нет уверенности в том, что эта версия расследования остается в силе спустя два года. Полиция долгое время хранила молчание по этому делу и не стала комментировать сообщение о смерти Шапошникова.
При взрыве первого склада в октябре 2014 года погибли два человека, второй склад взорвался в декабре того же года. На момент взрывов склад в Врбетице находился в ведении государственного Военно-технического института. Подозрения в том, что к взрывам причастны Чепига и Мишкин, которых британские следователи подозревают в причастности к отравлению в 2018 году бывшего российского секретного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, вызвали дипломатический разрыв между Чехией и Россией.
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