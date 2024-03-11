Европа не делает достаточно для противодействия России, считают главы дипломатии Чехии и Польши

Министры напомнили, что на недавней Мюнхенской конференции по безопасности украинские солдаты умоляли о помощи, а президент Владимир Зеленский предупредил, что без новой помощи у страны, которая уже более двух лет сопротивляется российскому вторжению, могут закончиться зенитные боеприпасы, а это значит, что жизни миллионов украинских граждан окажутся во власти президента России Владимира Путина. Украинские военные имеют крайне ограниченное количество боеприпасов и находятся в значительно худшем численном положении по сравнению с российской армией.



Европа должна инвестировать в собственную безопасность, чтобы создать такую силу сдерживания, которая остановит Путина и его приспешников, говорят Липавски и Сикорски, но сначала защитникам Украины нужна срочная помощь. Именно поэтому они предлагают увеличить в этом году на пять миллиардов евро (126,4 миллиарда крон) Европейский фонд мира — специальный фонд, созданный Европейским союзом для укрепления его способности предотвращать конфликты, строить мир и укреплять международную безопасность. По их словам, Европа должна закупить артиллерийские боеприпасы для Украины на основе чешской инициативы. «Сейчас не время для размышлений», — предупреждают министры. «Развитие долгосрочного оборонного потенциала и оружейной промышленности Европы имеет решающее значение, но Украине боеприпасы нужны немедленно», — говорят они. Они также хотят, чтобы замороженные российские активы были использованы либо немедленно, либо для обеспечения долга или гарантирования займов. «Кто должен оплачивать расходы на войну — жертва и ее союзники или ее виновник?» спрашивают они.



Сикорски и Липавски предупреждают, что речь идет не только об Украине и что «нереализованные амбиции Путина простираются гораздо дальше». Каждый день, когда Россия оккупирует часть украинской территории, говорят министры, приводит к росту аппетитов других авторитарных сил, жаждущих изменить границы. «Выбор очевиден: мы можем иметь дело с побежденной российской армией на восточной границе Украины или с победоносной, ободренной армией Путина, стоящей на границе НАТО», — пишут главы дипломатии Чехии и Польши.