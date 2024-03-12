Кандидат в президенты Словакии: «Я не поеду в Чехию, к фашистам и сторонникам Гитлера»

«Первая моя поездка будет в Россию, потому что если я выиграю выборы, я не поеду в Чехию к сторонникам Гитлера и фашистам», — сказал Гарабин, которого, согласно опросам, поддерживают около 11% избирателей.





Это не первое его уничижительное высказывание в адрес ведущих чешских политиков. Гарабин также заявил, что президент и премьер-министр Чехии ведут себя позорно и «рабски потворствуют» Соединенным Штатам.





«Если я стану президентом, то ни один солдат, ни одна пуля, ни один цент не пойдет на Украину, даже гуманитарная помощь», — заявил он в Зволене. Он назвал захваченную страну «фашистским режимом». Его мобильный телефон зазвонил под русскоязычную мелодию «Давай, наливай».





«Ни один цент из денег, которые ушли на Украину, не будет возвращен. Это деньги, выброшенные на ветер. Американцы уходят, и теперь они переложили финансовое бремя на Европейский союз, и такие болваны, как Фиала и Петр Павел, с этим согласны. А когда словацкий премьер-министр (Роберт Фицо) говорит „нет“, они начинают нападать на него», — заявил кандидат в президенты Словакии в другом видео, распространенном в социальной сети TikTok.





Бывший судья-коммунист, а затем глава Верховного суда Словакии давно известен своими пророссийскими взглядами. В прошлом году он написал в социальной сети, что на месте Владимира Путина поступил бы так же с Украиной. Позже он подтвердил свое мнение.





Между тем, вторжение России на Украину рассматривается экспертами в области международного права как нарушение его норм, запрещающих применение силы между государствами.





По их мнению, решение президента России Владимира Путина начать вторжение отвечает критериям преступления агрессии, определенным в Римском статуте — документе, созданном Международным уголовным судом (МУС).





«Россия не может быть агрессором»





«Я горжусь этим заявлением и готов повторить его в любое время. Неоспоримо, что Путин и Российская Федерация действовали в соответствии с международным правом. Россия не может быть агрессором», — заявил Гарабин, как сообщает Denník N, не зная на тот момент, что словацкая прокуратура выдвинула против него обвинения по подозрению в совершении преступлений, связанных с диффамацией нации, расы и убеждений, а также в одобрении преступления.





В своем посте в социальной сети Харабин также написал, что долг русских — умиротворять нацистов. Следуя примеру России, кандидат в президенты Словакии называет Украину и, в частности, президента Владимира Зеленского нацистами.





Последний выпад Гарабина стал ответом на приостановку межправительственных консультаций и отмену совместного заседания правительств Чехии и Словакии, решение о котором чешский кабинет принял именно из-за принципиальных различий во взглядах на войну в Украине.





В то время как Чехия также поддерживает захваченную страну в военном отношении, Словакия под руководством премьер-министра Роберта Фицо не собирается предоставлять материалы из армейских запасов.





«Невозможно игнорировать фундаментальные разногласия по ключевым вопросам внешней политики, такие как встреча министра иностранных дел Словакии с министром иностранных дел Российской Федерации», — оправдывает шаг Праги премьер-министр Петр Фиала (ODS).





Гарабин уже не в первый раз баллотируется в президенты Словакии. В 2019 году он занял третье место в первом туре прямых выборов президента Словакии и не вышел во второй тур.