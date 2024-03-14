Глава МИД Чехии отреагировал на «мирный план» Медведева
16 марта 2024
10:30
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Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отреагировал на «мирный план» по убийству украинских мирных жителей, который придумал бывший президент России Дмитрий Медведев, назвав его доказательством извращенной имперской идеологии Кремля. Глава чешской дипломатии также высказался против политики умиротворения и заявил, что Чехия поддерживает украинский мирный план.
«Призыв к убийству украинцев, который Медведев называет „мирным“ планом, — это не что иное, как доказательство извращенной имперской идеологии Кремля. Мы знаем, к чему это приведет», — заявил Липавский в статье, написанной на английском и чешском языках.
Он отреагировал на сообщение в Telegram заместителя председателя Совета безопасности РФ и бывшего президента России, который в пятницу утром опубликовал черно-белую фотографию, на которой изображены люди в петле и другие наблюдатели.
«Представляю западным друзьям альтернативный фотовариант
формулы мира для киевской нацистской своры (по материалам процесса в Харькове в 1943 г.). И там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающий из себя президента несуществующей страны латвии ничтожество по фамилии ринкевичс, пожелавший смерти России. Memento mori!», — написал Медведев, предположительно, в ответ на обстрелы приграничных с Украиной российских территорий российскими добровольческими отрядами, воюющими на стороне Украины.
Например, в четверг Легион «Свобода для России» (ЛСР) заявил, что уничтожил два склада с боеприпасами в Курской области России. В пятницу, по сообщениям, он снова атаковал военные объекты в Белгороде.
Уже в четверг Медведев, который стал известен своими противоречивыми, угрожающими или силовыми заявлениями во время российского вторжения на Украину, опубликовал свой собственный «мирный план» по «урегулированию» ситуации на Украине. Он включает в себя, например, капитуляцию и демилитаризацию Украины, ее воссоединение с Россией или, например, принудительную «денацификацию» под наблюдением Организации Объединенных Наций (ООН).
В ответ Липавский напомнил о позиции чешской дипломатии. «Чешская Республика поддерживает единственный надежный выход из сложившейся ситуации, который заключается в украинском плане из 10 пунктов и выводе российских войск туда, где им место», — сказал он.
План из десяти пунктов был представлен президентом Украины Владимиром Зеленским в середине ноября 2022 года на Бали участникам саммита G20 самых экономически сильных стран мира.
Он предусматривает полный вывод российских войск с территории Украины, восстановление территориальной целостности, включая Крымский полуостров, радиационной и ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС или освобождение всех заключенных и депортированных, включая военнопленных и похищенных детей.
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