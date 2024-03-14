Глава МИД Чехии отреагировал на «мирный план» Медведева

«Призыв к убийству украинцев, который Медведев называет „мирным“ планом, — это не что иное, как доказательство извращенной имперской идеологии Кремля. Мы знаем, к чему это приведет», — заявил Липавский в статье, написанной на английском и чешском языках.





Он отреагировал на сообщение в Telegram заместителя председателя Совета безопасности РФ и бывшего президента России, который в пятницу утром опубликовал черно-белую фотографию, на которой изображены люди в петле и другие наблюдатели.





«Представляю западным друзьям альтернативный фотовариант

формулы мира для киевской нацистской своры (по материалам процесса в Харькове в 1943 г.). И там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающий из себя президента несуществующей страны латвии ничтожество по фамилии ринкевичс, пожелавший смерти России. Memento mori!», — написал Медведев, предположительно, в ответ на обстрелы приграничных с Украиной российских территорий российскими добровольческими отрядами, воюющими на стороне Украины.





Например, в четверг Легион «Свобода для России» (ЛСР) заявил, что уничтожил два склада с боеприпасами в Курской области России. В пятницу, по сообщениям, он снова атаковал военные объекты в Белгороде.





Уже в четверг Медведев, который стал известен своими противоречивыми, угрожающими или силовыми заявлениями во время российского вторжения на Украину, опубликовал свой собственный «мирный план» по «урегулированию» ситуации на Украине. Он включает в себя, например, капитуляцию и демилитаризацию Украины, ее воссоединение с Россией или, например, принудительную «денацификацию» под наблюдением Организации Объединенных Наций (ООН).





В ответ Липавский напомнил о позиции чешской дипломатии. «Чешская Республика поддерживает единственный надежный выход из сложившейся ситуации, который заключается в украинском плане из 10 пунктов и выводе российских войск туда, где им место», — сказал он.





План из десяти пунктов был представлен президентом Украины Владимиром Зеленским в середине ноября 2022 года на Бали участникам саммита G20 самых экономически сильных стран мира.





Он предусматривает полный вывод российских войск с территории Украины, восстановление территориальной целостности, включая Крымский полуостров, радиационной и ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС или освобождение всех заключенных и депортированных, включая военнопленных и похищенных детей.