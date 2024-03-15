«Он победил только демократию». Чешская дипломатия возмущена тем, как прошли выборы в России

Анастасия Князева 18 марта 2024 16:30 222

Президентские выборы в России не были ни демократическими, ни прозрачными, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Чехии. Оно указало на систематическое подавление российского гражданского общества, независимых СМИ и любого подобия оппозиции. МИД напомнил, что выборы проходили во время агрессивной войны против Украины. Согласно заявлению министерства, Чехия не признает выборы на оккупированных Москвой украинских территориях и называет голосование нелегитимным фарсом.