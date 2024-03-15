«Он победил только демократию». Чешская дипломатия возмущена тем, как прошли выборы в России
Трехдневные выборы завершились вчера вечером. Ожидается, что нынешний кремлевский правитель Владимир Путин, у которого не было реальных соперников, получит свой очередной, пятый мандат. Путин лидирует с 88% голосов после подсчета примерно четверти голосов на президентских выборах в России, сообщили в избирательной комиссии. Президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня, что Путин опьянен властью и хочет править вечно. Белый дом в ответ заявил, по данным Reuters, что выборы явно не были свободными или справедливыми, поскольку «Путин заключил в тюрьму политических оппонентов и не позволил другим выдвинуть против него свои кандидатуры».
Чешская дипломатия отметила, что многие кандидаты в президенты, особенно те, кто выступал против агрессии в Украине, не были допущены к выборам. По данным МИД, российские граждане не имели доступа к полной и независимой информации и не могли голосовать за кандидатов, выступающих против нынешнего режима. Российские власти вновь не допустили миссию наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для мониторинга процесса голосования, заявили в министерстве.
В то же время оно решительно осудило проведение выборов на оккупированных территориях Украины. «Чешская Республика не признает проведение этого нелегитимного избирательного фарса в Автономной Республике Крым, городе Севастополе и отдельных районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Оккупация этих территорий представляет собой нарушение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в соответствии с Уставом ООН и принципами международного права», — говорится в заявлении чешской дипломатии. Цель России, говорится в заявлении, — в очередной раз легализовать результаты своей агрессивной политики в отношении Украины.
Министр иностранных дел Ян Липавский назвал президентские выборы в России фарсом и пародией. Он написал в сети X, что даже во время выборов Россия не побоялась нарушить суверенитет Украины. Председатель Пиратской партии Иван Бартош дал схожую оценку российским выборам. Он заявил, что Путин подавил гражданское общество, независимые СМИ и оппозицию.
👎 Fraška a parodie. To byly ruské prezidentské volby, které ukázaly, jak současný režim potlačuje občanskou společnost, nezávislá média, opozici. Ani během voleb se Rusko neštítilo narušit suverenitu Ukrajiny. Věřím, že jednou budou Rusové hlasovat svobodně a demokraticky. ✌️ https://t.co/ihxcImMgLw— Jan Lipavský (@JanLipavsky) March 17, 2024
Александр Вондра, евродепутат и заместитель председателя ODS, считает «так называемые выборы» в России притворством. «Результат был ясен заранее. Путин либо устранил возможную конкуренцию, либо не допустил ее к голосованию. Возникает вопрос, зачем вообще проводятся выборы. Царю-батюшке не нужен мандат от народа. В конце концов, он правит, руководствуясь высшими принципами», — написал он.
V Rusku skončily tak zvané volby. Je to jen kamufláž. Výsledek byl dopředu jasný. Možnou konkurenci Putin buď zlikvidoval, nebo ji k volbám nepustil. Nabízí se otázka, proč se tam volby vůbec pořádají. Batuška car mandát lidu nepotřebuje. Vládne přece z vyššího principu.— Alexandr Vondra (@AlexandrVondra) March 17, 2024
Вице-премьер, министр внутренних дел и председатель STAN Вит Ракушан написал сегодня в сети X, что президентские выборы в России не были свободными, а победитель фактически победил только демократию. По его мнению, они проходили в условиях, когда крупнейшие потенциальные соперники не смогли баллотироваться или оказались в тюрьме. Кроме того, плюрализм общественных дебатов и свобода СМИ были ограничены в течение многих лет, а выборы на оккупированных территориях проходят под наблюдением армии, добавил Ракушан.
Jak dopadnou prezidentské volby v Rusku? No jak asi, když:— Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) March 17, 2024
- největší potenciální rivaly do volebního souboje nepustíte, nebo je rovnou zavřete,
- roky omezujete pluralitu veřejné debaty a svobodu médií,
- na volby na okupovaných územích vám dohlíží armáda.
Pak se dílo určitě…
По мнению Ярослава Бжоха, теневого министра иностранных дел и депутата от ANO, выборы также не были демократичными. Выдвинутые кандидаты были лишь суррогатами и должны были показать, что у граждан России есть выбор. «Те кандидаты от оппозиции, которые могли бы отнять у него часть голосов, были сняты с выборов заранее», — добавил он. «На мой взгляд, все эти выборы были недемократичными», — сказал Бжох.