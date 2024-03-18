«Чапутова не удостоила меня своим визитом», — пожаловался Бабиш. У него есть сомнения в отношении Фицо

В последние месяцы глава ANO редко приходил в Палату депутатов, чтобы ответить на вопросы в атриуме для журналистов. Во вторник днем он сделал это, потому что был явно расстроен тем, что премьер-министр Петр Фиала (ODS), выступая в Палате депутатов, назвал его угрозой безопасности и политиком, которому якобы нет дела до Чешской Республики.



«Я не являюсь угрозой безопасности. Я всегда заботился о Чешской Республике», — несколько раз повторил Бабиш, пытаясь доказать, что он безоговорочный сторонник ЕС и НАТО, хотя он часто на словах поддерживает словацкого премьер-министра Роберта Фицо и венгерского премьер-министра Виктора Орбана, которые критикуют обе организации. «Если я общаюсь с Фицо и Орбаном, это не значит, что я разделяю их взгляды. Я никогда этого не говорил», — возразил Бабиш.



Однако он не ответил на повторный вопрос Aktuálně.cz, может ли он сказать, какие взгляды он с ними не разделяет. «Вы мне скажите, когда я с ними соглашался», — ответил он. Когда ему напомнили, что он неоднократно выражал свою симпатию к ним, посещал мероприятия, организованные Орбаном, и называл самого Орбана своим другом, он лишь отметил, что и других политиков он называет друзьями. «Потому что это в интересах Чешской Республики», — сказал он.



Затем он раскритиковал премьер-министра Петра Фиалу за попытку повлиять на выборы в Словакии и президента Словакии за то, что она никогда не встречалась с ним как с оппозиционным политиком, хотя он работал с ней в качестве премьер-министра и они вместе посещали зарубежные мероприятия.



«Президент была с премьер-министром Фиалой. Я никогда не удостаивался такой чести. Она пошла в пражское кафе и к президенту Петру Павелу. У нее никогда не возникало желания принять меня или поговорить со мной», — сказал Бабиш. Очевидно, он имел в виду визит Чапутовой в понедельник, когда она вместе с президентом смотрела последний документальный фильм о бывшем президенте Чехословакии и Чехии Вацлаве Гавеле.