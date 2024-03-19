Министры иностранных дел стран V4 встретятся в Праге, чтобы обсудить Украину
21 марта 2024
10:30
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Министры иностранных дел стран Вышеградской группы (V4) — Чехии, Словакии, Польши и Венгрии — встретятся сегодня в Праге. Они будут обсуждать текущие вопросы внешней политики, такие как агрессия России в Украине, при этом мнения по поводу войны разделят страны блока на две группы.
Страны V4 расходятся во мнениях относительно причин конфликта и форм поддержки, которую они готовы оказать государству, подвергшемуся нападению со стороны России. Чехия и Польша помогают Украине военными материалами, в то время как Венгрия и Словакия не разделяют эту позицию.
Чешский министр Ян Липавский и его словацкий коллега Юрай Бланар, Радослав Сикорский из Польши и Петер Сийярто из Венгрии также обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и расширение Европейского союза. Они также обсудят роль Международного Вышеградского фонда.
В среду Липавский и Сикорский встретились отдельно в Чернинском дворце. Чешский министр не захотел рассматривать встречи отдельно в политическом контексте. «Оба эти события проходят в полноценном формате, ни одно из них не стоит в стороне от другого», — сказал он. Как и главы дипломатических ведомств, премьер-министры двух стран Петр Фиала (ODS) и Дональд Туск недавно провели переговоры незадолго до встречи четырех премьер-министров в Праге.
Чешский министр Ян Липавский и его словацкий коллега Юрай Бланар, Радослав Сикорский из Польши и Петер Сийярто из Венгрии также обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и расширение Европейского союза. Они также обсудят роль Международного Вышеградского фонда.
В среду Липавский и Сикорский встретились отдельно в Чернинском дворце. Чешский министр не захотел рассматривать встречи отдельно в политическом контексте. «Оба эти события проходят в полноценном формате, ни одно из них не стоит в стороне от другого», — сказал он. Как и главы дипломатических ведомств, премьер-министры двух стран Петр Фиала (ODS) и Дональд Туск недавно провели переговоры незадолго до встречи четырех премьер-министров в Праге.
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