Саммит ЕС договорился о помощи Украине, заморозке российских активов и похвалил чешскую инициативу

Об этом заявил журналистам глава Евросоюза Шарль Мишель после саммита ЕС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дополнила его на пресс-конференции, заявив, что Украина может получить свой первый миллиард евро (25,3 млрд крон) уже в начале июля.





«Мы должны продолжать поддерживать усилия Украины в ее борьбе. Поэтому я рада, что лидеры поддержали наше предложение об использовании чрезвычайных поступлений от замороженных российских активов. Это позволит Украине получить средства на военное оборудование», — сказала Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, объем этих поступлений должен составить около 3 млрд евро (более 75,5 млрд крон) в год в этом году и в последующие годы.





Главы государств и правительств приняли сегодня «очень важные решения», сказал Шарль Мишель, имея в виду также использование замороженных российских активов. «Это показывает, что мы полны решимости оказать большую поддержку Украине», — добавил он на ночной пресс-конференции.





На саммите в Брюсселе также было решено, что страны — члены ЕС ускорят и интенсифицируют предоставление необходимой военной помощи Украине. В своих выводах главы государств и правительств ЕС также высоко оценили инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении 21 марта также говорил о необходимости увеличения количества оружия, боеприпасов и поддержки для защиты Украины.





По мнению ЕС, Украина особенно нуждается в системах противовоздушной обороны, ракетах и боеприпасах. «Европейский совет приветствует все последние инициативы в этом направлении, включая инициативу Чешской Республики по ускоренной закупке боеприпасов для Украины, что позволит ЕС быстро выполнить свое обязательство по предоставлению Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов», — говорится в заключении встречи.





Главы государств и правительств также обсудили возможное использование средств, полученных от замороженных российских активов. В среду Европейская комиссия предложила направить 90% средств, полученных от замороженных активов, на закупку оружия для Украины. Оставшиеся 10% должны быть перечислены в бюджет ЕС и использованы для восстановления страны.





Европейский совет оценил предложение Еврокомиссии и дипломатии ЕС, в том числе возможность его использования для «финансирования военной поддержки», говорится в выводах сегодняшнего заседания. Теперь предложение должно быть единогласно одобрено министрами иностранных дел стран ЕС. У некоторых стран возникли проблемы с использованием денег на военные цели, например, у Венгрии и Австрии.





Поскольку в тексте выводов встречи говорится лишь о возможности использования денег на вооружение, то есть он не является обязательным и точным, у стран не возникло с этим проблем, и соответствующий пункт остался в документе.