Саммит ЕС договорился о помощи Украине, заморозке российских активов и похвалил чешскую инициативу
22 марта 2024
09:30
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Европейский союз готов очень быстро принять решение о возможном использовании средств, полученных от замороженных российских активов, для поддержки Украины, включая возможность использования этих денег для военной поддержки.
Об этом заявил журналистам глава Евросоюза Шарль Мишель после саммита ЕС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дополнила его на пресс-конференции, заявив, что Украина может получить свой первый миллиард евро (25,3 млрд крон) уже в начале июля.
«Мы должны продолжать поддерживать усилия Украины в ее борьбе. Поэтому я рада, что лидеры поддержали наше предложение об использовании чрезвычайных поступлений от замороженных российских активов. Это позволит Украине получить средства на военное оборудование», — сказала Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, объем этих поступлений должен составить около 3 млрд евро (более 75,5 млрд крон) в год в этом году и в последующие годы.
Главы государств и правительств приняли сегодня «очень важные решения», сказал Шарль Мишель, имея в виду также использование замороженных российских активов. «Это показывает, что мы полны решимости оказать большую поддержку Украине», — добавил он на ночной пресс-конференции.
На саммите в Брюсселе также было решено, что страны — члены ЕС ускорят и интенсифицируют предоставление необходимой военной помощи Украине. В своих выводах главы государств и правительств ЕС также высоко оценили инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении 21 марта также говорил о необходимости увеличения количества оружия, боеприпасов и поддержки для защиты Украины.
По мнению ЕС, Украина особенно нуждается в системах противовоздушной обороны, ракетах и боеприпасах. «Европейский совет приветствует все последние инициативы в этом направлении, включая инициативу Чешской Республики по ускоренной закупке боеприпасов для Украины, что позволит ЕС быстро выполнить свое обязательство по предоставлению Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов», — говорится в заключении встречи.
Главы государств и правительств также обсудили возможное использование средств, полученных от замороженных российских активов. В среду Европейская комиссия предложила направить 90% средств, полученных от замороженных активов, на закупку оружия для Украины. Оставшиеся 10% должны быть перечислены в бюджет ЕС и использованы для восстановления страны.
Европейский совет оценил предложение Еврокомиссии и дипломатии ЕС, в том числе возможность его использования для «финансирования военной поддержки», говорится в выводах сегодняшнего заседания. Теперь предложение должно быть единогласно одобрено министрами иностранных дел стран ЕС. У некоторых стран возникли проблемы с использованием денег на военные цели, например, у Венгрии и Австрии.
Поскольку в тексте выводов встречи говорится лишь о возможности использования денег на вооружение, то есть он не является обязательным и точным, у стран не возникло с этим проблем, и соответствующий пункт остался в документе.
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