Чехия выслала из страны украинца, который годами распространял пророссийскую пропаганду
24 марта 2024
10:30
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Правительство Чехии выслало из страны гражданина Украины Александра Барабанова, сообщает Deník N. Этот человек на протяжении последних десяти лет распространял в Чехии прокремлевскую и антиукраинскую пропаганду.
Барабанов, имеющий российское гражданство, был одним из самых известных общественных деятелей, комментировавших в СМИ Украину с российской точки зрения после аннексии Крыма в 2014 году, отмечает издание. Он, например, утверждал, что русских на Украине преследуют фашисты.
Теперь Чехия лишила его разрешения на постоянное проживание. «Существует обоснованная опасность того, что участник процесса может поставить под угрозу безопасность государства», — цитирует сервер заявление МВД. В нем говорится, что решение было принято на основании информации, полученной от чешских спецслужб.
Уроженец Киева подтвердил факт выдворения. «У меня украинский паспорт. Куда меня депортируют? Я не знаю. За пределы ЕС. Если меня депортируют в Украину, я боюсь, что меня арестуют на границе и насильно отвезут на фронт. А я этого не хочу», — сказал он в интервью Deník N.
Новостной сервер напоминает, что Барабанов приехал в Чехию вместе с родителями более 20 лет назад, чтобы закончить медицинское образование и заняться бизнесом. Он был председателем русскоязычного объединения «Артек». До 2015 года он получал от Министерства культуры 360 000 крон в год за одноименный журнал, который, по данным сервера, был полон российской пропаганды.
Комментарии:
HeyHo 24 марта 2024 11:42
Лжи? Какой? О том, что ВСУ целенаправленно бомбят мирных в Белгороде? Или ложь то, что они 8 лет уничтожали свое же население в ДНЛ и ЛНР? Или что они продались США? Майдан, Нуланд, печеньки? Кто не скачет - тот москаль? Нацизм и поклонение бандере? Москаляку на гиляку? А ЕС все это видит и молчит, ибо это выгодно. А признаться в этом своим избирателям и обосраться - не вариант, потеряют свои посты. Лишать ПМЖ за свое мнение - это прям топ (свобода слова вышла из чата). Они сами свою пропаганду двигают где все русские - плохие. Санкции не направлены против населения? Ага, скажите это прибалтам, где законодательно нельзя смотреть российские каналы и ездить на российских номерах. А кровавый мордор при этом Россия.
Dz 24 марта 2024 12:24
Удобно да? Требовать в Европе свободы слова подразумевающая хвалить Россию и мочить Украину называя нацистами, а у себя дома убивать всех конкурентов кто хоть немного имеет рейтинг, а потом кричать кто если не Путин да? Типа в России украинцев ещё илл войны не называли хохлами бандеровцами итд, и всячески оскорбляли. Любая страна в мире поступила бы так как Украина, после аннексии не кто не станет просто сдаваться как того хотите вы. Если бы Китай забрал Владивосток и весь дальний восток который по праву принадлежит исторически ему, вы бы продолжили дружить с Китаем?
DavidCorcinschi 24 марта 2024 11:33
Задолбали хохлы
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