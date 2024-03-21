Чехия выслала из страны украинца, который годами распространял пророссийскую пропаганду

Барабанов, имеющий российское гражданство, был одним из самых известных общественных деятелей, комментировавших в СМИ Украину с российской точки зрения после аннексии Крыма в 2014 году, отмечает издание. Он, например, утверждал, что русских на Украине преследуют фашисты.





Теперь Чехия лишила его разрешения на постоянное проживание. «Существует обоснованная опасность того, что участник процесса может поставить под угрозу безопасность государства», — цитирует сервер заявление МВД. В нем говорится, что решение было принято на основании информации, полученной от чешских спецслужб.





Уроженец Киева подтвердил факт выдворения. «У меня украинский паспорт. Куда меня депортируют? Я не знаю. За пределы ЕС. Если меня депортируют в Украину, я боюсь, что меня арестуют на границе и насильно отвезут на фронт. А я этого не хочу», — сказал он в интервью Deník N.





Новостной сервер напоминает, что Барабанов приехал в Чехию вместе с родителями более 20 лет назад, чтобы закончить медицинское образование и заняться бизнесом. Он был председателем русскоязычного объединения «Артек». До 2015 года он получал от Министерства культуры 360 000 крон в год за одноименный журнал, который, по данным сервера, был полон российской пропаганды.