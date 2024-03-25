«Мы нанесли удар по пророссийской сети в Чехии». Фиала объявил о расширении санкционного списка
27 марта 2024
16:30
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Правительство премьер-министра Петра Фиалы (ODS) расширило в среду чешский санкционный список за счет двух россиян и одной компании. По его словам, они пытались развить деятельность по оказанию влияния на территории Чехии. Доказательства их активности, как утверждается, насчитывают более 300 страниц.
«Мы решили добавить в национальный санкционный список три субъекта. Это два физических и одно юридическое лицо», — объявил премьер-министр после заседания кабинета министров.
По словам премьер-министра, первым под санкции попал политик и бизнесмен Виктор Владимирович Медведчук, который, как считается, тесно связан с президентом России Владимиром Путиным. «Он управляет целым рядом мероприятий и сетей влияния из Российской Федерации», — сказал Фиала. В Чехии он пытается влиять на общественный дискурс через компанию «Голос из Европы», которая является тем же юридическим лицом, попавшим в санкционный список.
Второе лицо — политик Артем Павлович Марчевский, который, по словам премьер-министра, также был вовлечен в эту деятельность.
«Этим шагом мы решили нанести удар по пророссийской сети, которая пыталась развить на нашей территории операцию влияния, которая могла бы серьезно повлиять на безопасность Чешской Республики. Деятельность этой группы заключалась в осуществлении действий против территориальной целостности и суверенитета Украины. Поведение, на которое распространяются эти санкции, тщательно задокументировано. Пакет доказательств содержит более 300 страниц», — сказал премьер-министр, поблагодарив Информационную службу безопасности (BIS) за проделанную работу.
По его словам, деятельность не касалась непосредственно политического русла Чехии, хотя и происходила на ее территории, но она вышла за пределы Чешской Республики, например, в Европейский парламент, что Фиала считает подтверждением усилий России по вмешательству и влиянию на демократические процессы в Европе в долгосрочной перспективе. «Другие страны и институты будут работать с этой информацией и нашим решением», — заключил он.
На данный момент в санкционный список вошли шесть человек. Это Московский патриарх Кирилл, российский бизнесмен Владимир Евтушенко и его сын Феликс Евтушенко, супруги Ростислав и Ольга Зориковы, а также управляющая компания российских активов за рубежом, которая управляет российской недвижимостью в Чехии, в том числе используемой в дипломатических целях. Бизнесмен Борис Обносов также находился в списке, но был исключен из него после включения в санкционный список ЕС.
Юридическим лицам, попавшим в список, запрещено въезжать и находиться в Чехии, осуществлять любые финансовые операции в стране, а Управление финансового анализа (FAU) также заморозит все имеющиеся у них активы. Это стало возможным благодаря так называемому «закону Магнитского», который был принят Липавским и действует с начала прошлого года.
По словам премьер-министра, первым под санкции попал политик и бизнесмен Виктор Владимирович Медведчук, который, как считается, тесно связан с президентом России Владимиром Путиным. «Он управляет целым рядом мероприятий и сетей влияния из Российской Федерации», — сказал Фиала. В Чехии он пытается влиять на общественный дискурс через компанию «Голос из Европы», которая является тем же юридическим лицом, попавшим в санкционный список.
Второе лицо — политик Артем Павлович Марчевский, который, по словам премьер-министра, также был вовлечен в эту деятельность.
«Этим шагом мы решили нанести удар по пророссийской сети, которая пыталась развить на нашей территории операцию влияния, которая могла бы серьезно повлиять на безопасность Чешской Республики. Деятельность этой группы заключалась в осуществлении действий против территориальной целостности и суверенитета Украины. Поведение, на которое распространяются эти санкции, тщательно задокументировано. Пакет доказательств содержит более 300 страниц», — сказал премьер-министр, поблагодарив Информационную службу безопасности (BIS) за проделанную работу.
По его словам, деятельность не касалась непосредственно политического русла Чехии, хотя и происходила на ее территории, но она вышла за пределы Чешской Республики, например, в Европейский парламент, что Фиала считает подтверждением усилий России по вмешательству и влиянию на демократические процессы в Европе в долгосрочной перспективе. «Другие страны и институты будут работать с этой информацией и нашим решением», — заключил он.
На данный момент в санкционный список вошли шесть человек. Это Московский патриарх Кирилл, российский бизнесмен Владимир Евтушенко и его сын Феликс Евтушенко, супруги Ростислав и Ольга Зориковы, а также управляющая компания российских активов за рубежом, которая управляет российской недвижимостью в Чехии, в том числе используемой в дипломатических целях. Бизнесмен Борис Обносов также находился в списке, но был исключен из него после включения в санкционный список ЕС.
Юридическим лицам, попавшим в список, запрещено въезжать и находиться в Чехии, осуществлять любые финансовые операции в стране, а Управление финансового анализа (FAU) также заморозит все имеющиеся у них активы. Это стало возможным благодаря так называемому «закону Магнитского», который был принят Липавским и действует с начала прошлого года.
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