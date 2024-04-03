После вступления в ЕС более бедные страны росли быстрее, считает эксперт

«Все страны, присоединившиеся к ЕС в 2004 году, пережили относительно устойчивый экономический рост и реальную трансформацию по сравнению с первоначальной группой ЕС15. Однако темпы создания богатства в разных странах региона были разными», — говорит Гавелка. «В политическом плане за последние 20 лет мы наблюдали постепенный отход от либеральной демократии в сторону квазиавтократических политических систем», — добавил аналитик Europeum Institute. В качестве примера он привел Венгрию, где, по его словам, сегодня стоит говорить не о полностью демократической системе, а о полуавторитарной, с почти абсолютным контролем правящей партии над СМИ, бизнесом и политикой. Схожие с Венгрией тенденции прослеживаются в Польше, Словакии и Чехии. Однако политические системы этих трех стран до сих пор оказывались относительно прочными. «Посмотрим, в каком направлении мы будем двигаться дальше», — добавил он.



По словам Лаврелашвили, страны с худшей экономической ситуацией и более низким ВВП больше выиграли от вступления в ЕС на начальном этапе. В качестве примера она привела Румынию, которая вступила в ЕС вместе с Болгарией в 2007 году. «Это также зависит от того, как политическое руководство страны использует членство в ЕС и как оно продает его внутренней аудитории», — сказала эксперт.



«Большое расширение в 2004 году было полезно и для 15 первоначальных членов ЕС: во-первых, они смогли извлечь выгоду из открытия новых рынков и интеграции Центральной и Восточной Европы в экономику ЕС, а во-вторых, членство новых стран из Центральной и Восточной Европы стабилизировало весь регион в политическом и социальном плане», — считает Гавелка. По его словам, если бы расширения не произошло, можно было бы ожидать, что Центральная Европа будет выступать в качестве буферной зоны между Западной Европой и Россией.



Однако Гавелка считает, что проблемы, связанные с расширением, заключаются в сложности достижения консенсуса между странами-членами. Гораздо легче найти консенсус среди 15 стран, чем среди 27. Другой проблемой, по его словам, является отступление от демократических норм и верховенства закона после вступления в блок. Процесс вступления послужил сильным стимулом для стран-кандидатов к реформам. Но как только страны присоединились к блоку, давление прекратилось, добавил эксперт Europeum.



По словам Гавелки, членство в ЕС помогло Чехии стать ментально «нормальной европейской страной», которая полностью интегрирована в западные структуры. То же самое можно сказать и об экономике, которая полностью интегрировалась в европейскую и мировую производственную цепочку. Репутация Чехии также значительно изменилась, считает чешский эксперт. «Я думаю, что бывшие страны ЕС15 также в целом более восприимчивы к мнению Центральной Европы, мы переходим от роли учеников к роли полноправных партнеров. Но нам также необходимо привыкнуть к этому положению и взять на себя ответственность за ЕС и его функционирование. Мне кажется, что в этой области нам еще предстоит наверстать упущенное», — отметил Гавелка.



Репутация Чешской Республики в Брюсселе также меняется. «Чехия давно является объектом критики, особенно из-за ее отношения к реформе миграционной политики ЕС, но в целом репутация страны неплохая», — сказал Лаврелашвили в интервью ČTK. Вопрос управления миграцией давно разделяет страны — члены ЕС. Например, в прошлом провалилось предложение об обязательных квотах для перераспределения беженцев. Именно Чехия, наряду с Польшей и Венгрией, выступила против этого предложения.



«Чехия пытается быть конструктивной и хочет быть неотъемлемой частью ЕС. Жаль только, что у вас нет евро. Я не понимаю почему», — добавила эксперт. Какова должна быть будущая роль Праги? По ее словам, Чехия могла бы помочь в дальнейшем расширении ЕС благодаря своим хорошим отношениям с западнобалканскими странами. «Чехия могла бы играть там более значительную роль», — заключила Лаврелашвили.