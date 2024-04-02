Министр внутренних дел Чехии утверждает, что для миграции необходима реформа

Миграция является одним из ключевых вызовов для будущего Европейского союза, и необходимо провести реформу миграционной политики и политики предоставления убежища. Об этом заявил Вит Ракушан на пресс-конференции после встречи с министром внутренних дел, спорта и интеграции Баварии Йоахимом Херрманном, состоявшейся сегодня в Праге.



По словам Ракушана, чешско-баварское содействие в борьбе с нелегальной миграцией уже давно находится на очень хорошем уровне, чему способствует соглашение о полицейском сотрудничестве. «Мы разделяем мнение, что миграция представляет собой один из самых важных вопросов и вызовов для самого будущего ЕС, и поэтому реформа европейской миграционной политики убежища необходима и обязательна», — сказал вице-премьер.



«Миграционный пакт может быть хорошим началом, но его, конечно, недостаточно. Мы должны быть смелее в своих амбициях», — отметил он. «Чешская Республика очень активно создает новые партнерства с третьими странами. Именно они могут привести к долгосрочным решениям», — добавил он.



Министры обсудят меры в Копенгагене в мае. Они должны быть такими, чтобы привести к усилению защиты внешних границ и восстановлению нормального функционирования Шенгенской зоны, которая, по словам министра внутренних дел, является жемчужиной европейской интеграции. «Нельзя свыкаться с ситуацией, когда у нас действует пограничный контроль на внутренних границах», — добавил он.



Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер распорядилась вновь ввести проверки на границах с Чехией, Польшей и Швейцарией в середине октября прошлого года и с тех пор неоднократно продлевала их. Сейчас проверки действуют до 15 июня. Германия также проводит проверки на границе с Австрией, где эта мера была введена в 2015 году. В настоящее время проверки продлятся до 11 мая.



Херрманн заявил о важности скорейшего принятия реформы европейской процедуры предоставления убежища. Он, в частности, отметил, что Чехия проводит очень четкую и строгую миграционную политику. «Мы знаем, что защита внешних границ все еще недостаточна. Мы также согласны с тем, что хотели бы восстановить первоначальный смысл Шенгена. Однако Шенгенская система может работать только при наличии защищенных внешних границ», — добавил Херрманн.



Министры также обсудили активизацию сотрудничества в области охраны от пожаров и ликвидации последствий стихийных бедствий. Оба согласились с необходимостью углубления сотрудничества между пожарными бригадами. Херрманн упомянул о возможности проведения совместных учений интегрированных систем спасения.