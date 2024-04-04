«Троянский конь Путина». Победа Пеллегрини вызывала бурные эмоции у чешских политиков
7 апреля 2024
10:30
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Относительно неожиданная победа Петера Пеллегрини на президентских выборах в Словакии, где его оппонент Иван Корчок был фаворитом по опросам, вызывает большие эмоции на чешской политической сцене. Одни поздравляют победителя выборов, другие критикуют его.
Депутат Европарламента от TOP 09 Иржи Поспишил опубликовал резкий комментарий в сети X.
«Мне очень жаль всех тех словаков, которые хотели пойти другим путем... путем демократии и свободы», — добавил он.
Сенатор Мирослава Немцова (ODS) сказала: «Я не верю, что Пеллегрини сможет отделить себя от политики Фицо, который укрепился благодаря этому результату».
«Будут еще более жесткие нападки на систему правосудия, государственные СМИ... мы будем удивлены. И Россия усилит дестабилизацию некоторых стран ЕС, включая нашу», — предсказывает Немцова.
Жесткая и достойная борьба
По словам министра по делам Европы Мартина Дворжака (STAN), одна из замечательных вещей в демократии заключается в том, что «до последнего момента не знаешь, как пройдут выборы». «Сегодня Словакия выбрала нового президента, и в итоге все оказалось не так драматично, как ожидалось и прогнозировалось», — сказал Дворжак.
«Давайте поздравим свободно и демократично избранного будущего президента и пожелаем Словакии больше не драматизировать ситуацию в ближайшие годы. И чтобы все будущие словацкие выборы также были свободными и демократичными», — добавил министр по делам Европы.
«Это была жесткая и достойная борьба. Победил опытный политик, который предпочитает прагматизм активизму», — сказал Карел Гавличек, заместитель председателя движения ANO.
Хорошие отношения со Словакией
«Я поздравляю всю Словакию с избранием Петера Пеллегрини президентом! Словаки сделали правильный выбор, у них будет гордый президент, который всегда будет защищать их интересы в мире и отстаивать интересы всех граждан», — сказал бывший премьер Чехии Андрей Бабиш, комментируя результаты выборов.
В заключение он рассказал о том, как, по его мнению, будут развиваться отношения между нашей родиной и восточными соседями: «Я верю, что Петр также будет способствовать улучшению отношений между Чехией и Словакией».
Премьер-министр Чехии Петр Фиала также поздравил победителя выборов в Словакии: «Я поздравляю Петера Пеллегрини с победой на президентских выборах. Я верю, что мы продолжим развивать прекрасные и глубокие отношения между Чехией и Словакией наилучшим образом».
«Поздравляю Петера Пеллегрини с избранием на пост нового президента Словакии. Я верю, что мы продолжим традицию исключительно добрососедских отношений, и надеюсь на конструктивное сотрудничество», — написа президент Чехии Петр Павел в сети X.
После подсчета 100% голосов на участках Пеллегрини набирает 53,12% голосов от 1 409 255 избирателей во втором туре президентских выборов. Проигравший Иван Корчок получил голоса 1 243 709 избирателей, то есть 46,87% голосов. Явка составила 61,1 %.
Комментарии:
HeyHo 7 апреля 2024 10:50
“Мне очень жаль всех тех словаков, которые хотели пойти другим путем... путем демократии и свободы” Человек явно профнепригоден. Словаки проголосовали, выбрали себе президента (или что, Путин его выбрал?) - это и есть демократия, волеизъявление народа. Но вот беда, какому-то там депутату не понравился результат, он не вписывается в современную повестку, а значит ЭТО НЕ ДЕМОКРАТИЧНЫЙ ПУТЬ И ВООБЩЕ АЙЯЙЯЙ1111!!!
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