«Троянский конь Путина». Победа Пеллегрини вызывала бурные эмоции у чешских политиков

Депутат Европарламента от TOP 09 Иржи Поспишил опубликовал резкий комментарий в сети X.





«Мне очень жаль всех тех словаков, которые хотели пойти другим путем... путем демократии и свободы», — добавил он.





Сенатор Мирослава Немцова (ODS) сказала: «Я не верю, что Пеллегрини сможет отделить себя от политики Фицо, который укрепился благодаря этому результату».





«Будут еще более жесткие нападки на систему правосудия, государственные СМИ... мы будем удивлены. И Россия усилит дестабилизацию некоторых стран ЕС, включая нашу», — предсказывает Немцова.





Жесткая и достойная борьба





По словам министра по делам Европы Мартина Дворжака (STAN), одна из замечательных вещей в демократии заключается в том, что «до последнего момента не знаешь, как пройдут выборы». «Сегодня Словакия выбрала нового президента, и в итоге все оказалось не так драматично, как ожидалось и прогнозировалось», — сказал Дворжак.





«Давайте поздравим свободно и демократично избранного будущего президента и пожелаем Словакии больше не драматизировать ситуацию в ближайшие годы. И чтобы все будущие словацкие выборы также были свободными и демократичными», — добавил министр по делам Европы.





«Это была жесткая и достойная борьба. Победил опытный политик, который предпочитает прагматизм активизму», — сказал Карел Гавличек, заместитель председателя движения ANO.





Хорошие отношения со Словакией





«Я поздравляю всю Словакию с избранием Петера Пеллегрини президентом! Словаки сделали правильный выбор, у них будет гордый президент, который всегда будет защищать их интересы в мире и отстаивать интересы всех граждан», — сказал бывший премьер Чехии Андрей Бабиш, комментируя результаты выборов.





В заключение он рассказал о том, как, по его мнению, будут развиваться отношения между нашей родиной и восточными соседями: «Я верю, что Петр также будет способствовать улучшению отношений между Чехией и Словакией».





Премьер-министр Чехии Петр Фиала также поздравил победителя выборов в Словакии: «Я поздравляю Петера Пеллегрини с победой на президентских выборах. Я верю, что мы продолжим развивать прекрасные и глубокие отношения между Чехией и Словакией наилучшим образом».





«Поздравляю Петера Пеллегрини с избранием на пост нового президента Словакии. Я верю, что мы продолжим традицию исключительно добрососедских отношений, и надеюсь на конструктивное сотрудничество», — написа президент Чехии Петр Павел в сети X.





После подсчета 100% голосов на участках Пеллегрини набирает 53,12% голосов от 1 409 255 избирателей во втором туре президентских выборов. Проигравший Иван Корчок получил голоса 1 243 709 избирателей, то есть 46,87% голосов. Явка составила 61,1 %.