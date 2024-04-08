Фицо принял Райхла, получив от него письмо в поддержку чешско-словацких отношений
10 апреля 2024
15:00
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял сегодня главу чешской внепарламентской группы PRO Йиндржиха Райхла. Вместе со своим соратником и бывшим южноморавским губернатором Михалом Гашеком тот привез ему письмо с 19 000 подписей в поддержку чешско-словацких отношений. Обе партии объявили об этом на своих страницах в Facebook.
В марте правительство премьер-министра Петра Фиалы (ODS) решило приостановить межправительственные консультации из-за позиции правительства Фицо, которое отказывается поддержать Украину, столкнувшуюся с российским вторжением, и имеет другой взгляд на причины и способы прекращения войны. Некоторые чешские оппозиционные партии критикуют этот шаг и требуют возобновления совместных правительственных переговоров.
«Действия политиков не должны нарушать уникальные отношения между нашими народами», — написала сегодня в Facebook партия Фицо Směr-SD по поводу приема Райхела. В письме говорится, что оно содержит 19 000 подписей людей, которые поддерживают «диалог между нашими странами». Политическая группа Райхла набирает меньше голосов, чем необходимо для прохождения в нижнюю палату парламента Чехии.
По словам Райхла, Фицо уделил чешской партии более часа своего времени и пригласил ее представителей на официальные мероприятия партии Směr-SD.
«Действия политиков не должны нарушать уникальные отношения между нашими народами», — написала сегодня в Facebook партия Фицо Směr-SD по поводу приема Райхела. В письме говорится, что оно содержит 19 000 подписей людей, которые поддерживают «диалог между нашими странами». Политическая группа Райхла набирает меньше голосов, чем необходимо для прохождения в нижнюю палату парламента Чехии.
По словам Райхла, Фицо уделил чешской партии более часа своего времени и пригласил ее представителей на официальные мероприятия партии Směr-SD.
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