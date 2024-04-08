Кэмерон похвалил инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины
10 апреля 2024
16:30
205
Посетивший сегодня Вашингтон министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон высоко оценил чешский план по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины за пределами Европейского союза. Он упомянул об этом на пресс-конференции с главой американской дипломатии Энтони Блинкеном, где призвал США возобновить поддержку страны, которая защищает себя от более чем двухлетней вооруженной российской агрессии.
«Мы знаем, что им (украинцам) нужны боеприпасы. Есть отличная чешская инициатива по поставке боеприпасов, которые будут доставлены в июне», — сказал Кэмерон на пресс-конференции. Он сказал, что Великобритания предпринимает шаги, чтобы обеспечить Украину дополнительными поставками снарядов до этого времени.
В начале третьего года войны с Россией украинцы столкнулись с нехваткой артиллерийских боеприпасов, что ставит под угрозу их способность защищаться от атак, а давление России на некоторых участках фронта усиливается. В феврале чешское правительство выступило с предложением к странам ЕС совместно закупить сотни тысяч боеприпасов за пределами 27 стран, например в Южной Корее и Турции. 20 стран уже пообещали или выделили на эти цели около 35 миллиардов крон.
«Мы знаем, что если мы продолжим их поддерживать, то сможем добиться нужного результата», — сказал Кэмерон о помощи Киеву.
Бывший британский премьер-министр использует визит в США, чтобы вновь обратиться к Республиканской партии с призывом разрешить возобновление американской помощи Украине, которая была практически парализована с конца прошлого года. Сенат США в феврале одобрил пакет, включающий более 60 миллиардов долларов (около 1,4 триллиона чешских крон) на эти цели, но руководство республиканцев в Палате представителей отказывается выносить его на голосование.
Сегодня Палата представителей вновь собирается после двухнедельных пасхальных каникул, и Блинкен повторил свой призыв как можно скорее провести голосование по вопросу о помощи Украине. Кэмерон сказал, что это, вероятно, самый важный элемент нынешних усилий по оказанию помощи стране, подвергающейся нападению со стороны России, и что выделение денег явно в интересах США.
Украина была одной из тем встречи Кэмерона в понедельник с бывшим президентом Дональдом Трампом, лидером Республиканской партии и ее предполагаемым кандидатом в президенты на ноябрьских выборах. На сегодня у главы британской дипломатии запланированы встречи с членами Конгресса, и он объявил о встрече со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.
Трамп не поддерживает помощь Киеву, а Джонсон — его близкий союзник, который голосовал против ее финансирования, будучи рядовым конгрессменом. Теперь он сигнализирует, что может поддержать помощь, но не в той форме, в которой она была принята Сенатом. Предложение Сената на общую сумму 95 миллиардов долларов направлено исключительно на иностранную помощь, а также включает деньги для Израиля или союзников США в Юго-Восточной Азии и на гуманитарную помощь сектору Газа.
В конце марта Джонсон выдвинул ряд условий для одобрения пакета, включая отмену недавнего решения администрации приостановить одобрение новых терминалов по экспорту сжиженного природного газа. Однако администрация президента США Джо Байдена отвергла этот шаг, сообщило на прошлой неделе агентство Bloomberg.
Таким образом, будущее поддержки Украины со стороны США остается неопределенным. По словам американских чиновников, перебои с поставками американского оружия уже сказываются на поле боя и могут привести к дальнейшим территориальным захватам со стороны России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в выходные, что Украина проиграет войну, если Конгресс не одобрит рассматриваемый пакет расходов.
В начале третьего года войны с Россией украинцы столкнулись с нехваткой артиллерийских боеприпасов, что ставит под угрозу их способность защищаться от атак, а давление России на некоторых участках фронта усиливается. В феврале чешское правительство выступило с предложением к странам ЕС совместно закупить сотни тысяч боеприпасов за пределами 27 стран, например в Южной Корее и Турции. 20 стран уже пообещали или выделили на эти цели около 35 миллиардов крон.
«Мы знаем, что если мы продолжим их поддерживать, то сможем добиться нужного результата», — сказал Кэмерон о помощи Киеву.
Бывший британский премьер-министр использует визит в США, чтобы вновь обратиться к Республиканской партии с призывом разрешить возобновление американской помощи Украине, которая была практически парализована с конца прошлого года. Сенат США в феврале одобрил пакет, включающий более 60 миллиардов долларов (около 1,4 триллиона чешских крон) на эти цели, но руководство республиканцев в Палате представителей отказывается выносить его на голосование.
Сегодня Палата представителей вновь собирается после двухнедельных пасхальных каникул, и Блинкен повторил свой призыв как можно скорее провести голосование по вопросу о помощи Украине. Кэмерон сказал, что это, вероятно, самый важный элемент нынешних усилий по оказанию помощи стране, подвергающейся нападению со стороны России, и что выделение денег явно в интересах США.
Украина была одной из тем встречи Кэмерона в понедельник с бывшим президентом Дональдом Трампом, лидером Республиканской партии и ее предполагаемым кандидатом в президенты на ноябрьских выборах. На сегодня у главы британской дипломатии запланированы встречи с членами Конгресса, и он объявил о встрече со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.
Трамп не поддерживает помощь Киеву, а Джонсон — его близкий союзник, который голосовал против ее финансирования, будучи рядовым конгрессменом. Теперь он сигнализирует, что может поддержать помощь, но не в той форме, в которой она была принята Сенатом. Предложение Сената на общую сумму 95 миллиардов долларов направлено исключительно на иностранную помощь, а также включает деньги для Израиля или союзников США в Юго-Восточной Азии и на гуманитарную помощь сектору Газа.
В конце марта Джонсон выдвинул ряд условий для одобрения пакета, включая отмену недавнего решения администрации приостановить одобрение новых терминалов по экспорту сжиженного природного газа. Однако администрация президента США Джо Байдена отвергла этот шаг, сообщило на прошлой неделе агентство Bloomberg.
Таким образом, будущее поддержки Украины со стороны США остается неопределенным. По словам американских чиновников, перебои с поставками американского оружия уже сказываются на поле боя и могут привести к дальнейшим территориальным захватам со стороны России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в выходные, что Украина проиграет войну, если Конгресс не одобрит рассматриваемый пакет расходов.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
10 АПРЕЛЯ 2024
261
ДОСТАТОЧНО СКАЗАТЬ «НЕТ». ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗНАСИЛОВАНИЯ В ЧЕХИИ ИЗМЕНИТСЯ ПО РЕШЕНИЮ ПАЛАТЫ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА
Депутаты в среду единогласно одобрили в окончательном чтении поправку к Уголовному кодексу, которая меняет определение изнасилования с насильственного полового акта на акт не по обоюдному согласию....
15:00
10 АПРЕЛЯ 2024
366
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял сегодня главу чешской внепарламентской группы PRO Йиндржиха Райхла. Вместе со своим соратником и бывшим южноморавским губернатором Михалом Гашеком тот...
10:30
10 АПРЕЛЯ 2024
1005
В последний раз так дорого литр бензина Natural 95 стоил в начале октября прошлого года. К концу этого месяца из-за дорогой нефти бензин снова будет продаваться дороже 40 крон, а в Праге цена будет...
08:00
10 АПРЕЛЯ 2024
1421
«Нам не нужны ЕС и НАТО» и «Мы не выживем без России» — гласят скандальные рекламные щиты, появившиеся на обочинах дорог по всей Словакии. По данным словацких СМИ, за билбордами стоит...
22:00
9 АПРЕЛЯ 2024
697
Penta — одна из немногих крупных чешских финансовых групп, открывшихся для внешних инвесторов. Она готовит фонд, чтобы привлечь капитал для дальнейшего роста своих компаний. В обмен предлагается...
20:30
9 АПРЕЛЯ 2024
1289
Легковой автомобиль въехал в группу людей возле супермаркета в Полице-над-Метуйи во вторник днем, в результате чего пострадали восемь человек, в том числе дети. Автомобиль врезался в людей,...
19:30
9 АПРЕЛЯ 2024
454
Городской совет Праги передаст региональному полицейскому управлению столицы около 300 000 крон для пополнения запасов специального медицинского оборудования, которое полицейские использовали во...
18:00
9 АПРЕЛЯ 2024
481
Министерство труда готовит изменения в предоставлении надрегиональных социальных услуг, на которые предусмотрены субсидии. Оно хочет создать новую сеть таких служб с 2026 года. Согласно плану,...
15:00
9 АПРЕЛЯ 2024
2071
БЫСТРО ПРОЩАЙТЕСЬ И УЕЗЖАЙТЕ. АЭРОПОРТ ВАЦЛАВА ГАВЕЛА СОКРАЩАЕТ ВРЕМЯ БЕСПЛАТНОЙ ПАРКОВКИ ПЕРЕД ТЕРМИНАЛАМИ
С мая на парковку и прощание будет отведено на пять минут меньше. Те, кто не хочет спешить, смогут купить четверть часа за 50 крон.
10:30
9 АПРЕЛЯ 2024
709
ДО ПЯТИ ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОДДЕЛЬНОГО ПОРНО. ПОПРАВКИ БУДУТ ВНЕСЕНЫ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС
Искусственный интеллект (ИИ) способен создать набор порнографических изображений или даже видео из одной фотографии лица человека. Когда результат попадает в интернет, это может разрушить репутацию...
09:30
9 АПРЕЛЯ 2024
1274
Глобальное изменение климата усилит давление на цены в ближайшие годы, особенно на продукты питания, показывают расчеты группы специалистов по физической экономике.
21:00
8 АПРЕЛЯ 2024
839
Более четверти заявлений на компенсацию по страхованию жизни подают от имени детей в возрасте до 18 лет. В случае с маленькими детьми причиной часто являются болезни, а в случае со старшими —...
19:30
8 АПРЕЛЯ 2024
2727
Чехии в будущем понадобятся четыре новых ядерных реактора, вопрос в том, когда будет необходимо и выгодно их строить. Об этом заявил сегодня в эфире Чешского телевидения министр окружающей среды...
18:00
8 АПРЕЛЯ 2024
1447
Цветение фруктовых деревьев в этом году наступило слишком рано, на три-четыре недели ранее, чем обычно. Это означает большой риск для урожая, так как сады могут пострадать от весенних заморозков до...
16:30
8 АПРЕЛЯ 2024
1214
Сотрудники металлургического комбината Liberty Ostrava, которые с декабря не выходят на работу в связи с остановкой производства, большую часть времени будут получать только 70% зарплаты. Компания...