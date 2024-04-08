Кэмерон похвалил инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины

«Мы знаем, что им (украинцам) нужны боеприпасы. Есть отличная чешская инициатива по поставке боеприпасов, которые будут доставлены в июне», — сказал Кэмерон на пресс-конференции. Он сказал, что Великобритания предпринимает шаги, чтобы обеспечить Украину дополнительными поставками снарядов до этого времени.



В начале третьего года войны с Россией украинцы столкнулись с нехваткой артиллерийских боеприпасов, что ставит под угрозу их способность защищаться от атак, а давление России на некоторых участках фронта усиливается. В феврале чешское правительство выступило с предложением к странам ЕС совместно закупить сотни тысяч боеприпасов за пределами 27 стран, например в Южной Корее и Турции. 20 стран уже пообещали или выделили на эти цели около 35 миллиардов крон.



«Мы знаем, что если мы продолжим их поддерживать, то сможем добиться нужного результата», — сказал Кэмерон о помощи Киеву.



Бывший британский премьер-министр использует визит в США, чтобы вновь обратиться к Республиканской партии с призывом разрешить возобновление американской помощи Украине, которая была практически парализована с конца прошлого года. Сенат США в феврале одобрил пакет, включающий более 60 миллиардов долларов (около 1,4 триллиона чешских крон) на эти цели, но руководство республиканцев в Палате представителей отказывается выносить его на голосование.



Сегодня Палата представителей вновь собирается после двухнедельных пасхальных каникул, и Блинкен повторил свой призыв как можно скорее провести голосование по вопросу о помощи Украине. Кэмерон сказал, что это, вероятно, самый важный элемент нынешних усилий по оказанию помощи стране, подвергающейся нападению со стороны России, и что выделение денег явно в интересах США.



Украина была одной из тем встречи Кэмерона в понедельник с бывшим президентом Дональдом Трампом, лидером Республиканской партии и ее предполагаемым кандидатом в президенты на ноябрьских выборах. На сегодня у главы британской дипломатии запланированы встречи с членами Конгресса, и он объявил о встрече со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.



Трамп не поддерживает помощь Киеву, а Джонсон — его близкий союзник, который голосовал против ее финансирования, будучи рядовым конгрессменом. Теперь он сигнализирует, что может поддержать помощь, но не в той форме, в которой она была принята Сенатом. Предложение Сената на общую сумму 95 миллиардов долларов направлено исключительно на иностранную помощь, а также включает деньги для Израиля или союзников США в Юго-Восточной Азии и на гуманитарную помощь сектору Газа.



В конце марта Джонсон выдвинул ряд условий для одобрения пакета, включая отмену недавнего решения администрации приостановить одобрение новых терминалов по экспорту сжиженного природного газа. Однако администрация президента США Джо Байдена отвергла этот шаг, сообщило на прошлой неделе агентство Bloomberg.



Таким образом, будущее поддержки Украины со стороны США остается неопределенным. По словам американских чиновников, перебои с поставками американского оружия уже сказываются на поле боя и могут привести к дальнейшим территориальным захватам со стороны России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в выходные, что Украина проиграет войну, если Конгресс не одобрит рассматриваемый пакет расходов.