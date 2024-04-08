Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Пророссийская активистка призвала к денацификации Чехии и получила условный срок

Анастасия Князева
10 апреля 2024
21:00
410
Окружной суд в Остраве во вторник присудил условный срок активистке и дезинформатору Неле Лисковой за неоднократные пренебрежительные высказывания в адрес депутата от чешской Пиратской партии Ольги Рихтеровой, президента Украины Владимира Зеленского, беженцев, гомосексуалов и других групп. Приговор еще не окончательный, так как осужденная подала апелляцию прямо в зале суда.
Суд приговорил женщину к восьми месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на два года. Он также обязал ее удалить содержимое аккаунта в социальной сети. «У меня не было сомнений в виновности подсудимой», — сказал судья Давид Блахета.

Обвинения, предъявленные судом, касались разжигания ненависти к какой-либо группе людей. В последние годы Лискова размещала в социальных сетях подстрекательские посты о мусульманах, сексуальных меньшинствах и членах Пиратской партии.

Она также призывала к «деукраинизации и денацификации Чешской Республики».

Комментарии звучали, в частности, в адрес вице-спикера Палаты депутатов Ольги Рихтеровой, которая, по словам Лисковой, заявила, что Чехия должна «принять десятки тысяч беженцев и предоставить им в пользование стартовые квартиры для молодых людей, чтобы им было удобнее».

Однако это заявление оказалось вымышленным, и Рихтерова подала на Лискову в суд, который в январе прошлого года удовлетворил иск и присудил Рихтеровой 50 000 крон в качестве компенсации ущерба и извинений.

Окружной суд в Остраве сначала отклонил обвинение против Лисковой, заявив, что высказывания не являются уголовным преступлением, хотя и носят ненавистный характер, и что Рихтерова уже получила компенсацию по гражданскому делу.

Обвинительное заключение было составлено и по другим высказываниям, касающимся ситуации в Украине. Например, Лискова поделилась фотографией президента Украины Владимира Зеленского, которого она назвала нацистским монстром, и призвала к деукраинизации и денацификации Чешской Республики.

Лискова защищала себя, утверждая, что имеет право на собственное политическое мнение, и назвала преследование политически мотивированным. Она назвала заявления, которые распространяла в социальных сетях, правдивыми и основанными на реальности.

«Я не сомневаюсь, что этот процесс политически инициирован „Пиратами“», — сказала она.

По ее словам, печально, что политические судебные процессы вернулись в Чехию через четверть века после падения коммунизма.

«Если мне не нравится политика „Пиратов“, я имею право указать на это. Если я против войны, я имею право говорить об этом... Вы хотите осудить меня за то, что я, будучи матерью, боюсь войны?» — гневно заявила она в своей заключительной речи.

Судья в своем обосновании приговора отрицал, что это политический процесс. Он назвал статьи и посты Нелы Лисковой, ставшие предметом обвинения, манипулятивными.

«Их целью было вызвать ненависть и негативные эмоции», — сказал он. О том, что ей это удалось, свидетельствует поток откликов, которые судья привел в обоснование приговора и которые прямо призывали к насилию против членов партии.

Около дюжины сторонников Лисковой наблюдали за основным судебным процессом. Некоторые из них демонстративно покинули зал суда во время оглашения приговора. «Это невыносимо», — сказал один из них.

Лискова раньше выступала под эгидой ČSSD, а затем SPD. Она также была самопровозглашенным почетным консулом Донецкой области и возглавляла Представительный центр Донецкой народной республики. В 2017 году суд признал объединение незаконным и принял решение о его роспуске.
Чехия Россия полиция

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22:00
10 АПРЕЛЯ 2024
460
ОБЩЕСТВО
УКРАИНСКАЯ БАНДА ЗАНИМАЛАСЬ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ПЕРЕВОЗКОЙ БЕЖЕНЦЕВ, ГЛАВАРЬ ПОЛУЧИЛ 5 ЛЕТ ТЮРЬМЫ
Банда, состоящая из украинцев, проживающих в Чехии, из своей штаб-квартиры в Брно контролировала перевозку людей от венгерско-сербской границы на запад. Суд отправил пятерых мужчин в тюрьму.
18:00
10 АПРЕЛЯ 2024
406
ОБЩЕСТВО
ДОСТАТОЧНО СКАЗАТЬ «НЕТ». ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗНАСИЛОВАНИЯ В ЧЕХИИ ИЗМЕНИТСЯ ПО РЕШЕНИЮ ПАЛАТЫ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА
Депутаты в среду единогласно одобрили в окончательном чтении поправку к Уголовному кодексу, которая меняет определение изнасилования с насильственного полового акта на акт не по обоюдному согласию....
16:30
10 АПРЕЛЯ 2024
252
ПОЛИТИКА
КЭМЕРОН ПОХВАЛИЛ ИНИЦИАТИВУ ЧЕХИИ ПО ЗАКУПКЕ БОЕПРИПАСОВ ДЛЯ УКРАИНЫ
Посетивший сегодня Вашингтон министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон высоко оценил чешский план по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины за пределами Европейского союза. Он...
15:00
10 АПРЕЛЯ 2024
423
ПОЛИТИКА
ФИЦО ПРИНЯЛ РАЙХЛА, ПОЛУЧИВ ОТ НЕГО ПИСЬМО В ПОДДЕРЖКУ ЧЕШСКО-СЛОВАЦКИХ ОТНОШЕНИЙ
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял сегодня главу чешской внепарламентской группы PRO Йиндржиха Райхла. Вместе со своим соратником и бывшим южноморавским губернатором Михалом Гашеком тот...
10:30
10 АПРЕЛЯ 2024
1218
ЭКОНОМИКА
БЕНЗИН В ЧЕХИИ ПОДОРОЖАЕТ ДО 40 КРОН
В последний раз так дорого литр бензина Natural 95 стоил в начале октября прошлого года. К концу этого месяца из-за дорогой нефти бензин снова будет продаваться дороже 40 крон, а в Праге цена будет...
08:00
10 АПРЕЛЯ 2024
1566
ОБЩЕСТВО
РЕКЛАМНЫЕ ЩИТЫ «МЫ НЕ ВЫЖИВЕМ БЕЗ РОССИИ» ПОЯВИЛИСЬ В СЛОВАКИИ
«Нам не нужны ЕС и НАТО» и «Мы не выживем без России» — гласят скандальные рекламные щиты, появившиеся на обочинах дорог по всей Словакии. По данным словацких СМИ, за билбордами стоит...
22:00
9 АПРЕЛЯ 2024
744
ЭКОНОМИКА
PENTA ЗАРАБОТАЛА 12 МИЛЛИАРДОВ В ПРОШЛОМ ГОДУ И НАЧНЕТ ПРЕДЛАГАТЬ ИНВЕСТИЦИИ ВНЕШНИМ ИНВЕСТОРАМ
Penta — одна из немногих крупных чешских финансовых групп, открывшихся для внешних инвесторов. Она готовит фонд, чтобы привлечь капитал для дальнейшего роста своих компаний. В обмен предлагается...
20:30
9 АПРЕЛЯ 2024
1329
ОБЩЕСТВО
АВТОМОБИЛЬ В ЧЕХИИ НАЕХАЛ НА ПЕШЕХОДОВ, ЕСТЬ РАНЕНЫЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТИ
Легковой автомобиль въехал в группу людей возле супермаркета в Полице-над-Метуйи во вторник днем, в результате чего пострадали восемь человек, в том числе дети. Автомобиль врезался в людей,...
19:30
9 АПРЕЛЯ 2024
477
ОБЩЕСТВО
ПРАГА ВЫДЕЛИТ ПОЛИЦИИ 300 000 НА СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ МАССОВОЙ СТРЕЛЬБЫ
Городской совет Праги передаст региональному полицейскому управлению столицы около 300 000 крон для пополнения запасов специального медицинского оборудования, которое полицейские использовали во...
18:00
9 АПРЕЛЯ 2024
505
ОБЩЕСТВО
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ДЕЛ ГОТОВИТ НОВУЮ СЕТЬ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ
Министерство труда готовит изменения в предоставлении надрегиональных социальных услуг, на которые предусмотрены субсидии. Оно хочет создать новую сеть таких служб с 2026 года. Согласно плану,...
15:00
9 АПРЕЛЯ 2024
2194
ОБЩЕСТВО
БЫСТРО ПРОЩАЙТЕСЬ И УЕЗЖАЙТЕ. АЭРОПОРТ ВАЦЛАВА ГАВЕЛА СОКРАЩАЕТ ВРЕМЯ БЕСПЛАТНОЙ ПАРКОВКИ ПЕРЕД ТЕРМИНАЛАМИ
С мая на парковку и прощание будет отведено на пять минут меньше. Те, кто не хочет спешить, смогут купить четверть часа за 50 крон.
10:30
9 АПРЕЛЯ 2024
730
ОБЩЕСТВО
ДО ПЯТИ ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОДДЕЛЬНОГО ПОРНО. ПОПРАВКИ БУДУТ ВНЕСЕНЫ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС
Искусственный интеллект (ИИ) способен создать набор порнографических изображений или даже видео из одной фотографии лица человека. Когда результат попадает в интернет, это может разрушить репутацию...
09:30
9 АПРЕЛЯ 2024
1308
ОБЩЕСТВО
ГРЯДЕТ ОЧЕРЕДНАЯ ВОЛНА ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН. ВЕСЬ МИР ЗАПЛАТИТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
Глобальное изменение климата усилит давление на цены в ближайшие годы, особенно на продукты питания, показывают расчеты группы специалистов по физической экономике.
21:00
8 АПРЕЛЯ 2024
851
ЭКОНОМИКА
ОТ ЧЕГО СТРАХУЮТ ДЕТЕЙ В ЧЕХИИ И КАКАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ПОЛОЖЕНА?
Более четверти заявлений на компенсацию по страхованию жизни подают от имени детей в возрасте до 18 лет. В случае с маленькими детьми причиной часто являются болезни, а в случае со старшими —...
19:30
8 АПРЕЛЯ 2024
2755
ЭКОНОМИКА
КРУПНЕЙШАЯ ИНВЕСТИЦИЯ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ЕЕ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ
Чехии в будущем понадобятся четыре новых ядерных реактора, вопрос в том, когда будет необходимо и выгодно их строить. Об этом заявил сегодня в эфире Чешского телевидения министр окружающей среды...