Пророссийская активистка призвала к денацификации Чехии и получила условный срок
10 апреля 2024
21:00
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Окружной суд в Остраве во вторник присудил условный срок активистке и дезинформатору Неле Лисковой за неоднократные пренебрежительные высказывания в адрес депутата от чешской Пиратской партии Ольги Рихтеровой, президента Украины Владимира Зеленского, беженцев, гомосексуалов и других групп. Приговор еще не окончательный, так как осужденная подала апелляцию прямо в зале суда.
Суд приговорил женщину к восьми месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на два года. Он также обязал ее удалить содержимое аккаунта в социальной сети. «У меня не было сомнений в виновности подсудимой», — сказал судья Давид Блахета.
Обвинения, предъявленные судом, касались разжигания ненависти к какой-либо группе людей. В последние годы Лискова размещала в социальных сетях подстрекательские посты о мусульманах, сексуальных меньшинствах и членах Пиратской партии.
Она также призывала к «деукраинизации и денацификации Чешской Республики».
Комментарии звучали, в частности, в адрес вице-спикера Палаты депутатов Ольги Рихтеровой, которая, по словам Лисковой, заявила, что Чехия должна «принять десятки тысяч беженцев и предоставить им в пользование стартовые квартиры для молодых людей, чтобы им было удобнее».
Однако это заявление оказалось вымышленным, и Рихтерова подала на Лискову в суд, который в январе прошлого года удовлетворил иск и присудил Рихтеровой 50 000 крон в качестве компенсации ущерба и извинений.
Окружной суд в Остраве сначала отклонил обвинение против Лисковой, заявив, что высказывания не являются уголовным преступлением, хотя и носят ненавистный характер, и что Рихтерова уже получила компенсацию по гражданскому делу.
Обвинительное заключение было составлено и по другим высказываниям, касающимся ситуации в Украине. Например, Лискова поделилась фотографией президента Украины Владимира Зеленского, которого она назвала нацистским монстром, и призвала к деукраинизации и денацификации Чешской Республики.
Лискова защищала себя, утверждая, что имеет право на собственное политическое мнение, и назвала преследование политически мотивированным. Она назвала заявления, которые распространяла в социальных сетях, правдивыми и основанными на реальности.
«Я не сомневаюсь, что этот процесс политически инициирован „Пиратами“», — сказала она.
По ее словам, печально, что политические судебные процессы вернулись в Чехию через четверть века после падения коммунизма.
«Если мне не нравится политика „Пиратов“, я имею право указать на это. Если я против войны, я имею право говорить об этом... Вы хотите осудить меня за то, что я, будучи матерью, боюсь войны?» — гневно заявила она в своей заключительной речи.
Судья в своем обосновании приговора отрицал, что это политический процесс. Он назвал статьи и посты Нелы Лисковой, ставшие предметом обвинения, манипулятивными.
«Их целью было вызвать ненависть и негативные эмоции», — сказал он. О том, что ей это удалось, свидетельствует поток откликов, которые судья привел в обоснование приговора и которые прямо призывали к насилию против членов партии.
Около дюжины сторонников Лисковой наблюдали за основным судебным процессом. Некоторые из них демонстративно покинули зал суда во время оглашения приговора. «Это невыносимо», — сказал один из них.
Лискова раньше выступала под эгидой ČSSD, а затем SPD. Она также была самопровозглашенным почетным консулом Донецкой области и возглавляла Представительный центр Донецкой народной республики. В 2017 году суд признал объединение незаконным и принял решение о его роспуске.
Обвинения, предъявленные судом, касались разжигания ненависти к какой-либо группе людей. В последние годы Лискова размещала в социальных сетях подстрекательские посты о мусульманах, сексуальных меньшинствах и членах Пиратской партии.
Она также призывала к «деукраинизации и денацификации Чешской Республики».
Комментарии звучали, в частности, в адрес вице-спикера Палаты депутатов Ольги Рихтеровой, которая, по словам Лисковой, заявила, что Чехия должна «принять десятки тысяч беженцев и предоставить им в пользование стартовые квартиры для молодых людей, чтобы им было удобнее».
Однако это заявление оказалось вымышленным, и Рихтерова подала на Лискову в суд, который в январе прошлого года удовлетворил иск и присудил Рихтеровой 50 000 крон в качестве компенсации ущерба и извинений.
Окружной суд в Остраве сначала отклонил обвинение против Лисковой, заявив, что высказывания не являются уголовным преступлением, хотя и носят ненавистный характер, и что Рихтерова уже получила компенсацию по гражданскому делу.
Обвинительное заключение было составлено и по другим высказываниям, касающимся ситуации в Украине. Например, Лискова поделилась фотографией президента Украины Владимира Зеленского, которого она назвала нацистским монстром, и призвала к деукраинизации и денацификации Чешской Республики.
Лискова защищала себя, утверждая, что имеет право на собственное политическое мнение, и назвала преследование политически мотивированным. Она назвала заявления, которые распространяла в социальных сетях, правдивыми и основанными на реальности.
«Я не сомневаюсь, что этот процесс политически инициирован „Пиратами“», — сказала она.
По ее словам, печально, что политические судебные процессы вернулись в Чехию через четверть века после падения коммунизма.
«Если мне не нравится политика „Пиратов“, я имею право указать на это. Если я против войны, я имею право говорить об этом... Вы хотите осудить меня за то, что я, будучи матерью, боюсь войны?» — гневно заявила она в своей заключительной речи.
Судья в своем обосновании приговора отрицал, что это политический процесс. Он назвал статьи и посты Нелы Лисковой, ставшие предметом обвинения, манипулятивными.
«Их целью было вызвать ненависть и негативные эмоции», — сказал он. О том, что ей это удалось, свидетельствует поток откликов, которые судья привел в обоснование приговора и которые прямо призывали к насилию против членов партии.
Около дюжины сторонников Лисковой наблюдали за основным судебным процессом. Некоторые из них демонстративно покинули зал суда во время оглашения приговора. «Это невыносимо», — сказал один из них.
Лискова раньше выступала под эгидой ČSSD, а затем SPD. Она также была самопровозглашенным почетным консулом Донецкой области и возглавляла Представительный центр Донецкой народной республики. В 2017 году суд признал объединение незаконным и принял решение о его роспуске.
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