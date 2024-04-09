Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ПОЛИТИКА

Петр Павел и Владимир Зеленский встретились в Вильнюсе на саммите «Инициативы трех морей»

Новости 420on
11 апреля 2024
22:00
613
Система противовоздушной обороны NASAMS, 400 солдат и ставшие уже традиционными украинские флаги в Вильнюсе. Именно так в четверг литовская столица приветствовала представителей 13 стран — участниц «Инициативы трех морей» («Триморья»).
Среди «ассоциированных» участников саммита — президент Украины Владимир Зеленский, чей специальный самолет прибыл в аэропорт вскоре после чешского самолета с президентом Петром Павелом.

«Спасибо, что вы были с нами с первых дней войны», — поблагодарил Зеленский по прибытии на саммит.

«Я поделюсь с моими партнерами всеми подробностями с поля боя в Украине и тем, в чем сейчас остро нуждается страна. Первое — это противовоздушная оборона», — сказал он в заявлении для СМИ.

Поддержка Украины, а также Молдовы — одна из тем саммита. Павел встретился с Зеленским перед началом мероприятия. На встрече Зеленский поблагодарил Чехию за инициативу по боеприпасам.

Президенты также обратились к другим потребностям пострадавшей страны.

«У нас есть цель укрепить устойчивость, мобильность и обороноспособность во всем регионе и устранить технологическое и инфраструктурное отставание, которое возникло в развитии Центральной и Восточной Европы», — сказал Павел журналистам.

Соглашение о безопасности с Украиной

Еще одной темой встречи Зеленского и Павла стало соглашение о сотрудничестве в области безопасности между Чехией и Украиной. По словам чешского президента, оно может быть готово в мае или июне.

Чешский президент уже во второй раз принимает участие в саммите «Триморья». В 2017 году это был Милош Земан в Любляне, а в этом году Петр Павел в Вильнюсе.

Первая поездка Павела символизирует трансформацию отношения Чехии к инициативе. Еще в 2017 году, когда инициатива была запущена, из Чернинского дворца говорили, что это коалиция польских консерваторов против Германии и Франции в стиле «державной идеи Юзефа Пилсудского», лидера межвоенной Польши.

«Мы заинтересованы в сохранении существующего сотрудничества в рамках V4 и углублении наших связей с Германией. Проекты с амбициями, направленными в противоположную сторону, нежелательны для нашего видения Центральной Европы», — заявили тогда в МИДе. Скептицизм, отстраненность и страх разделения и ослабления ЕС были ощутимы.

Что изменилось?

С сентября прошлого года в министерстве работает «национальный координатор Инициативы "Триморья"». Эту должность занимает заместитель Ян Мариан.

По его словам, Прага продолжает придерживаться прагматичного подхода к саммиту, но в то же время проявляет активность. «Это одна из инициатив, которая дополняет нашу внешнюю политику», — пояснил Мариан.

«Это интересная инициатива с экономической, финансовой и инфраструктурной точек зрения, а также с геополитической. В ней участвуют 13 стран ЕС, в основном из нашего региона, но Германия, Европейская комиссия и Соединенные Штаты также являются стратегическими партнерами», — говорит Мариан.

Что такое инициатива «Триморья»?

Инициатива состоит из 13 стран-членов, которые также входят в Европейский союз: страны Балтии, Вышеградская группа, Австрия и балканские страны. Европейская комиссия и Германия являются партнерами, а Соединенные Штаты — стратегическим партнером.

Поворотный момент в отношении Чехии к инициативе наступил с приходом к власти правительства Петра Фиалы, которое также заявило о поддержке инициативы в своем программном заявлении, и со сменой президента.

С окончанием президентского срока Милоша Земана приоритетные проекты, список которых страны составляют совместно, изменились. Протеже Земана — водный канал Дунай — Одра — Эльба — был заменен правительством Фиала на проект газопровода Stork II, а также на проект высокоскоростной железной дороги в Польшу.

«Саммит в Литве важен для бизнеса, там также проводится отдельный бизнес-форум», — объясняет координатор Мариан. Вместе с Павелом в Вильнюс летит бизнес-делегация. В нее входят, например, разработчики космического программного обеспечения или квантовых технологий.

Саммит также предоставит возможность для политических переговоров и двусторонних переговоров. Помимо Молдовы и Украины, неформальной темой станет предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне.

президент Чехия Украина

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
12 АПРЕЛЯ 2024
267
ОБЩЕСТВО
ПРИ КОММУНИСТАХ БЫЛО ЛУЧШЕ? ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ СТАВКА НА НОСТАЛЬГИЮ
Формулу «При коммунистах было лучше» слышал, наверное, каждый. Эта строгая фраза является частью презентации нескольких лет, которая часто и регулярно появляется в качестве приложения к массовой...
09:30
12 АПРЕЛЯ 2024
438
ПОЛИТИКА
«МЫ ЗАКЛЮЧИМ ДОГОВОР О БЕЗОПАСНОСТИ С УКРАИНОЙ К ИЮНЮ», — ЗАЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ
Чехия, следуя примеру восьми европейских стран, готовит соглашение о безопасности с Украиной. По словам президента Чехии Петра Павела, можно ожидать, что оно будет подписано в мае или июне.
21:00
11 АПРЕЛЯ 2024
858
ОБЩЕСТВО
НА КОМПАНИЮ ZÁSILKOVNA ДАВИТ АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ВЕДОМСТВО: ОНА РАЗРЕШИТ СВОИМ ТОРГОВЫМ ТОЧКАМ БРАТЬ КОНКУРЕНТОВ
Теперь для конкурентов будут открыты до 3 400 торговых точек, где до сих пор официально могла работать только Zásilkovna.
18:00
11 АПРЕЛЯ 2024
2404
ОБЩЕСТВО
ЖИТЕЛИ МЛАДА-БОЛЕСЛАВА БОЯТСЯ ВЫХОДИТЬ НА УЛИЦУ. ОНИ ОБВИНЯЮТ ИНОСТРАНЦЕВ С ФАБРИК
Пьяницы, беспорядки, ночной шум, кражи, иглы наркоманов на тротуарах и детских площадках. Это проблемы, которые все чаще беспокоят жителей Млада-Болеслава. Они говорят, что огромное количество...
22:00
10 АПРЕЛЯ 2024
1433
ОБЩЕСТВО
УКРАИНСКАЯ БАНДА ЗАНИМАЛАСЬ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ПЕРЕВОЗКОЙ БЕЖЕНЦЕВ, ГЛАВАРЬ ПОЛУЧИЛ 5 ЛЕТ ТЮРЬМЫ
Банда, состоящая из украинцев, проживающих в Чехии, из своей штаб-квартиры в Брно контролировала перевозку людей от венгерско-сербской границы на запад. Суд отправил пятерых мужчин в тюрьму.
21:00
10 АПРЕЛЯ 2024
956
ПОЛИТИКА
ПРОРОССИЙСКАЯ АКТИВИСТКА ПРИЗВАЛА К ДЕНАЦИФИКАЦИИ ЧЕХИИ И ПОЛУЧИЛА УСЛОВНЫЙ СРОК
Окружной суд в Остраве во вторник присудил условный срок активистке и дезинформатору Неле Лисковой за неоднократные пренебрежительные высказывания в адрес депутата от чешской Пиратской партии Ольги...
18:00
10 АПРЕЛЯ 2024
863
ОБЩЕСТВО
ДОСТАТОЧНО СКАЗАТЬ «НЕТ». ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗНАСИЛОВАНИЯ В ЧЕХИИ ИЗМЕНИТСЯ ПО РЕШЕНИЮ ПАЛАТЫ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА
Депутаты в среду единогласно одобрили в окончательном чтении поправку к Уголовному кодексу, которая меняет определение изнасилования с насильственного полового акта на акт не по обоюдному согласию....
16:30
10 АПРЕЛЯ 2024
356
ПОЛИТИКА
КЭМЕРОН ПОХВАЛИЛ ИНИЦИАТИВУ ЧЕХИИ ПО ЗАКУПКЕ БОЕПРИПАСОВ ДЛЯ УКРАИНЫ
Посетивший сегодня Вашингтон министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон высоко оценил чешский план по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины за пределами Европейского союза. Он...
15:00
10 АПРЕЛЯ 2024
605
ПОЛИТИКА
ФИЦО ПРИНЯЛ РАЙХЛА, ПОЛУЧИВ ОТ НЕГО ПИСЬМО В ПОДДЕРЖКУ ЧЕШСКО-СЛОВАЦКИХ ОТНОШЕНИЙ
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял сегодня главу чешской внепарламентской группы PRO Йиндржиха Райхла. Вместе со своим соратником и бывшим южноморавским губернатором Михалом Гашеком тот...
10:30
10 АПРЕЛЯ 2024
2080
ЭКОНОМИКА
БЕНЗИН В ЧЕХИИ ПОДОРОЖАЕТ ДО 40 КРОН
В последний раз так дорого литр бензина Natural 95 стоил в начале октября прошлого года. К концу этого месяца из-за дорогой нефти бензин снова будет продаваться дороже 40 крон, а в Праге цена будет...
08:00
10 АПРЕЛЯ 2024
1926
ОБЩЕСТВО
РЕКЛАМНЫЕ ЩИТЫ «МЫ НЕ ВЫЖИВЕМ БЕЗ РОССИИ» ПОЯВИЛИСЬ В СЛОВАКИИ
«Нам не нужны ЕС и НАТО» и «Мы не выживем без России» — гласят скандальные рекламные щиты, появившиеся на обочинах дорог по всей Словакии. По данным словацких СМИ, за билбордами стоит...
22:00
9 АПРЕЛЯ 2024
866
ЭКОНОМИКА
PENTA ЗАРАБОТАЛА 12 МИЛЛИАРДОВ В ПРОШЛОМ ГОДУ И НАЧНЕТ ПРЕДЛАГАТЬ ИНВЕСТИЦИИ ВНЕШНИМ ИНВЕСТОРАМ
Penta — одна из немногих крупных чешских финансовых групп, открывшихся для внешних инвесторов. Она готовит фонд, чтобы привлечь капитал для дальнейшего роста своих компаний. В обмен предлагается...
20:30
9 АПРЕЛЯ 2024
1446
ОБЩЕСТВО
АВТОМОБИЛЬ В ЧЕХИИ НАЕХАЛ НА ПЕШЕХОДОВ, ЕСТЬ РАНЕНЫЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТИ
Легковой автомобиль въехал в группу людей возле супермаркета в Полице-над-Метуйи во вторник днем, в результате чего пострадали восемь человек, в том числе дети. Автомобиль врезался в людей,...
19:30
9 АПРЕЛЯ 2024
551
ОБЩЕСТВО
ПРАГА ВЫДЕЛИТ ПОЛИЦИИ 300 000 НА СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ МАССОВОЙ СТРЕЛЬБЫ
Городской совет Праги передаст региональному полицейскому управлению столицы около 300 000 крон для пополнения запасов специального медицинского оборудования, которое полицейские использовали во...
18:00
9 АПРЕЛЯ 2024
571
ОБЩЕСТВО
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ДЕЛ ГОТОВИТ НОВУЮ СЕТЬ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ
Министерство труда готовит изменения в предоставлении надрегиональных социальных услуг, на которые предусмотрены субсидии. Оно хочет создать новую сеть таких служб с 2026 года. Согласно плану,...