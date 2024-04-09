«Мы заключим договор о безопасности с Украиной к июню», — заявил президент Чехии

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в социальных сетях, что темой встречи с Павлом в четверг было соглашение о сотрудничестве в области безопасности.





Петр Павел подтвердил чешским СМИ в Вильнюсе, что Прага сейчас готовит двустороннее соглашение о безопасности с Киевом. «Можно ожидать, что где-то в мае или июне соглашение может быть заключено», — сказал он.





По словам Павла, документ может включать, например, соглашение о совместных учениях или даже о дополнительных поставках оружия. «Речь может идти о поставках материалов, а может и о нематериальной помощи, например, разведывательной информации или технологий», — перечислил президент.





«Президент Зеленский подчеркнул, что им особенно нужны боеприпасы калибра 155 мм, и чем больше, тем лучше. Мы определили около 800 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов, что было актуально некоторое время назад. Теперь это более миллиона», — сказал президент об инициативе Чехии по поставке боеприпасов. Зеленский поблагодарил за это на встрече.





Павел отметил, что соглашение о безопасности может также касаться сотрудничества в оборонной промышленности или переноса некоторых производств на Украину.





По словам Павла, восемь стран уже заключили с Украиной двусторонние соглашения о безопасности, в том числе Германия, Франция, Дания и, совсем недавно, Латвия. Первой страной стала Великобритания. «Соглашение зависит от конкретной страны», — сказал президент.





Дания, например, в своем соглашении с Киевом обязалась оказывать ему военную поддержку в течение следующих десяти лет.





Павел и Зеленский провели переговоры в кулуарах саммита Трехсторонней инициативы, объединяющей 13 стран на востоке Европейского союза. В Вильнюсе находились Зеленский, представители Молдовы, Германии и США.





Неформальная организация направлена на улучшение сотрудничества в сфере бизнеса и предпринимательства, а также на развитие инфраструктурных связей.





Однодневный саммит завершился вечером в четверг ужином для глав государств и других представителей.