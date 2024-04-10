Липавский раскрыл подробности о будущем договоре сотрудничества с Украиной
13 апреля 2024
10:30
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Чешская Республика ведет переговоры о форме двустороннего соглашения о сотрудничестве в области безопасности с Украиной. От Чешской Республики переговоры ведет Министерство иностранных дел.
Президент Чехии Петр Павел сообщил о подготовке договора на саммите в Вильнюсе. По словам министра иностранных дел Яна Липавского, он будет основан на рамочной программе, подписанной группой G7+ на саммите НАТО.
«В настоящее время мы не будем комментировать детали. В целом, оно будет включать поддержку в сфере безопасности, экономическое сотрудничество и восстановление страны, политическое сотрудничество, поддержку украинских реформ», — сказал министр иностранных дел в интервью Seznam Zprávy.
Он также сообщил, что соглашение будет одобрено правительством.
Президент говорит, что соглашение может быть заключено в мае или июне. «Речь будет идти о материальных поставках, возможно, о какой-то нематериальной помощи, например, о поддержке в области разведки или технологий. Но это может быть и кооперация оборонной промышленности, и перенос какого-то производства на украинскую территорию», — сказал президент. «Это все вещи, связанные с обороной», — добавил он.
Однако, по словам источников в дипломатической сфере и сфере безопасности, соглашение еще далеко от завершения, и сейчас нельзя говорить о документе, который имеет конкретную форму.
Советник по национальной безопасности Чехии Томаш Пояр рассказал, в какой форме будет заключено соглашение.
«Это будет необязательное соглашение, и по содержанию оно будет схоже с соглашениями, которые многие развитые демократические страны уже заключили с Украиной, а другие страны сейчас ведут переговоры о заключении таких соглашений», — написал Пояр.
Великобритания первой подписала подобное соглашение с Украиной в январе, а к настоящему времени к нему присоединились семь стран, в том числе Германия, Италия, Франция, а теперь и Латвия, по словам Пожара.
Дания, например, обязалась оказывать Киеву военную поддержку в течение следующих десяти лет в рамках соглашения с Киевом.
Бывший начальник Генерального штаба Иржи Седой ожидает, что соглашение будет охватывать военное и экономическое сотрудничество.
«Речь идет о четком определении отношений и процедур. Договор создает условия для сотрудничества во всех областях на более высоком уровне и гораздо эффективнее, чем если бы оно осуществлялось на индивидуальной основе», — говорит он.
Даниэль Коштовал, аналитик пражского Центра трансатлантических отношений — университета CEVRO и бывший заместитель министра обороны, добавляет свое мнение.
«Цель состоит в том, чтобы более глубоко внедрить гарантии безопасности в отношении Украины. Второе — договоры будут более четко и долгосрочно закреплять рамки отношений с Украиной, чтобы всем было легче планировать свои действия», — объясняет Коштовал.
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