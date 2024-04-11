Премьер Чехии: Ближний Восток и Украина станут темой переговоров с американской стороной

Фиала также хочет поговорить с американскими чиновниками о дальнейшей военной поддержке Украины, без которой, по словам премьера, будет очень трудно, если не невозможно, остановить российскую агрессию





Фиала вновь осудил ночное нападение Ирана на Израиль и высоко оценил сотрудничество Израиля с союзниками в области безопасности и обороны, благодаря которому удалось обезвредить беспилотники и ракеты до того, как они смогли причинить кому-либо вред. «Важно не допустить дальнейшей эскалации ситуации, чтобы мы могли найти решение. Это решение должно быть основано на определении виновных и жертв этой эскалации, а также на том, что Израиль будет иметь абсолютное право защищать себя и использовать для этого все средства, которые позволят ему выжить», — сказал премьер-министр.





По словам неназванного источника Axios, президент США Джо Байден сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Соединенные Штаты будут выступать против любых ответных мер Израиля против Ирана за его ночную атаку.





По словам Фиалы, очевидно, что ситуация на Ближнем Востоке станет темой для обсуждения с американской стороной. «Насколько это повлияет на повестку дня самого визита, мы увидим», — отметил он.





Фиала хочет поговорить с американскими чиновниками о дальнейшей поддержке Украины. «Я буду говорить об этом на всех переговорах», — сказал премьер-министр, напомнив о поддержке европейских стран и чешской инициативе по закупке боеприпасов в третьих странах. «Но нам нужно делать больше, и мы должны признать, что без Соединенных Штатов это будет очень трудно, если не невозможно. И Соединенные Штаты должны продолжать свою поддержку, и только так мы сможем помочь Украине настолько, чтобы она смогла защитить себя от огромного российского превосходства, что в интересах всех нас. Я постараюсь убедить наших американских друзей в том, что эта помощь и поддержка абсолютно необходимы», — сказал Фиала.





Вашингтон является крупнейшим донором военной помощи Киеву, и администрация США под руководством президента Джо Байдена с самого начала российского вторжения отправляла на Украину военную технику из собственных запасов, которые пополнялись за счет средств, выделяемых Конгрессом. Однако в конце прошлого года последние средства, выделенные законодателями на эти цели, были исчерпаны, и с тех пор военная помощь США была парализована.