Премьер Словакии Роберт Фицо после окончания войны выступает за стандартизацию отношений с Россией
15 апреля 2024
10:30
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Smer) заявил, что он заинтересован в хороших отношениях с Украиной, но Словакия также заинтересована в стандартизации отношений с Российской Федерацией после окончания войны. Фицо подтвердил, что если будет обсуждаться вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс, он хочет, чтобы депутаты правительства наложили на него вето.
«Членство Украины в НАТО — это только польза для Третьей мировой войны. Мы — соседние страны, и мы заинтересованы в независимой Украине, а не в Украине в НАТО», — сказал Фицо в эфире радиопрограммы «Субботние диалоги». Словацкий премьер-министр подтвердил, что хочет проводить внешнюю политику на всех четырех сторонах света. «Мы заинтересованы в хороших отношениях с Украиной, но у нас разные взгляды на войну», — сказал Фицо.
Словацкий премьер-министр подтвердил, что на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыхалом в четверг в восточнословацком городе Михаловце он дал понять, что не верит в военное решение конфликта на Украине. «Я не верю в военное решение, и ситуация войны неприемлема для Украины. Но я повторяю, что применение российской военной силы было нарушением международного права», — сказал Фицо.
Во внутриполитической части интервью Фицо сказал, что лучшим кандидатом на пост спикера парламента был бы Андрей Данко, председатель правящей Словацкой национальной партии, который занимал этот пост в прошлом. Однако он признал, что правящая коалиция еще не достигла соглашения по этому вопросу. Пост стал вакантным после избрания президентом республики председателя правящей партии «Голос социал-демократии» Петра Пеллегрини.
Партия «Голос», однако, сразу же отвергла выдвижение Данка на пост спикера парламента, напомнив, что, согласно коалиционному соглашению, этот пост принадлежит ей. «Это соглашение основано на условиях, сложившихся в Национальном совете после парламентских выборов, и эти условия никак не изменились после президентских выборов, а выборы президента не были частью коалиционного соглашения», — ответила Каролина Дучка, пресс-секретарь партии «Голос».
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