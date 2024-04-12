Американские интересы и похвалы: Почему Фиала все-таки поехал в Белый дом
15 апреля 2024
14:00
357
Приглашению в Белый дом способствовала чешская инициатива с боеприпасами для Украины. Но американцы также хотят поговорить о ядерном сотрудничестве, несмотря на то, что Westinghouse не будет строить в Дукованах, пишет обозреватель Seznam Zprávy Люция Стухликова.
Приближаются промежуточные выборы Петра Фиалы, и его будут принимать в Белом доме. На родине время для этого выбрано как нельзя лучше: прямо перед европейскими выборами, в момент, когда премьер-министр получает высокую оценку избирателей за свою внешнюю политику.
Кабинет министров ожидает, что визит подогреет чешско-американские отношения, а также будет способствовать дальнейшему сотрудничеству в сфере безопасности и бизнеса. Однако визит, безусловно, будет омрачен нападением Ирана на Израиль в выходные.
«На самом деле это восстановление близких отношений, потому что встреча состоится после очень долгого времени, не считая довольно короткого и бесплодного визита Андрея Бабиша несколько лет назад», — говорит Михал Зантовский, бывший посол в США и бывший советник президента Вацлава Гавела.
Он имеет в виду тот факт, что, кроме визита Бабиша к Дональду Трампу, была сделана пауза во встречах высших руководителей двух стран. Петр Нечас встречался с Бараком Обамой в 2011 году, а его преемник Богуслав Соботка не получил официального приглашения в Белый дом для двусторонней встречи с президентом.
«Я думаю, что символизм имеет решающее значение. То, что мы находимся среди стран, где уровень отношений настолько хорош. Важно, чтобы эта линия была открыта, чтобы поездки состоялись», — сказал Томаш Пояр, советник премьер-министра по национальной безопасности.
Чешской стороне пришлось долго добиваться разрешения, и переговоры были сложными. В какой-то момент казалось, что визит не состоится, но в конце концов Белый дом решил укрепить отношения с некоторыми странами Центральной и Восточной Европы в условиях войны в Украине. Первым выбором стали поляки, которые не только играют важную роль в поддержке Украины, но и имеют сильную эмигрантскую общину в Америке.
«В связи с международной ситуацией вопрос партнерства, евроатлантических отношений и безопасности является чрезвычайно актуальным. Уже тот факт, что Байден принял польских чиновников, играющих важную роль в конфликте, говорит о том, что связь очевидна», — говорит Зантовский.
Для страны размером с Чешскую Республику нет необходимости скрывать, что визиты происходят в моменты, когда американцы проявляют к нам повышенный интерес. Петр Нечас, например, посетил Белый дом в тот момент, когда обсуждалось завершение строительства Темелина, а Мирек Тополанек затронул тему строительства запланированного противоракетного радара.
Приглашения поступают и в те моменты, когда американцы хотят выразить свое удовлетворение чешской инициативой. Например, Андрей Бабиш был приглашен в Белый дом — и стал единственным премьер-министром в штаб-квартире ЦРУ — после того как чешские власти, как и американские, определили некоторые китайские компании как угрозу безопасности.
Инициатива по производству боеприпасов
Теперь, в случае с Чехией, сошлись и американские интересы в Чехии, и «похвала». Чешской дипломатии помогла, в частности, инициатива по сбору боеприпасов для Украины. «С дипломатической точки зрения это важное событие. Соединенные Штаты видят, что у них есть надежный партнер в лице нас. Чешская инициатива по сбору боеприпасов — это дипломатический ход, которым восхищаются во всем мире», — сказал министр иностранных дел Ян Липавский.
Инициативу также отметил посол США в Чехии Бижан Сабет. «Я хотел бы поблагодарить Чешскую Республику за ее инициативу в области боеприпасов. Уверен, что она также будет поднята в ходе переговоров, как и другие темы», — говорит посол.
После многолетних обещаний Чехия наконец-то выполняет свое обязательство тратить 2% ВВП на оборону и модернизацию вооруженных сил, что означает, в частности, контракты для американских компаний. Среди самых крупных — уже заключенный контракт на 24 истребителя F-35 — никто не говорит об этом открыто, но гигантский тендер, вероятно, тоже сыграл свою роль в визите.
Одной из главных тем встречи станет безопасность. Само по себе это не новость: эта тема всегда была важной на чешско-американских встречах. Во время визитов Вацлава Гавела и Вацлава Клауса велись переговоры о вступлении в НАТО, война с терроризмом была темой встречи Милоша Земана с Джорджем Бушем, Владимира Шпидлы — война в Ираке, а Мирека Тополанека — вышеупомянутый радар.
Также уже давно существует вопрос о том, кто должен ехать в Америку — премьер-министр или президент. Дело в том, что у Павела в ближайшее время запланирован еще один «американский» визит — он едет на саммит НАТО в Вашингтон в июле, на котором будет присутствовать и Байден. Фиала же едет в основном как исполнительный директор, который непосредственно решает вопросы, которые будет рассматривать Байден.
По словам советника Фиалы по вопросам безопасности, важнее всего то, что чешско-американские отношения «после долгого времени обрели конкретное реальное содержание». Он приводит в пример атомную энергетику: «Например, после отмены тендера по Темелину содержание этих встреч по атомной энергетике было практически нулевым».
Ожидается, что сотрудничество в области ядерной энергетики станет одной из важных тем разговора между Фиалой и Байденом. И это несмотря на то, что американская Westinghouse была исключена из тендера на достройку АЭС «Дукованы» в январе этого года — ее заявка не соответствовала условиям.
Но американцы, по сути, заинтересованы в сотрудничестве на многих уровнях. Например, компания Westinghouse поставляет ядерное топливо и имеет долгосрочный контракт на строительство украинских атомных электростанций, где могли бы сотрудничать и чешские компании. Кроме того, ее интересует возможность строительства ядерных реакторов меньшей мощности (SMRs).
«Содержание меморандума о сотрудничестве в ядерной сфере также станет темой встречи премьер-министра с президентом США. Наша цель — взаимовыгодное развитие сотрудничества в сфере атомной энергетики, например, в области SMRs», — сказала Люция Ешаткова, пресс-секретарь премьер-министра.
Чешские президенты в Белом доме
Из чешских президентов только Вацлав Гавел удостоился достойного приема в Белом доме, причем несколько раз. Впервые Гавела принял Джордж Буш-старший в 1990 году, а восемь лет спустя — Билл Клинтон. Этот визит сопровождался специальной просьбой Гавела, чтобы Лу Рид из Velvet Underground сыграл для него в Белом доме. Оба визита были посвящены членству в НАТО. Затем в 2002 году Гавел провел переговоры с Джорджем Бушем-младшим.
У Вацлава Клауса была более сложная поездка в Белый дом. Он вызвал отторжение у американской администрации своим несогласием с участием США в войне в Ираке, поэтому сначала он не получил приглашения в Белый дом. Однако во время частной поездки в США в 2005 году Клаус был неожиданно принят президентом Бушем-младшим. Были предположения, что это могло быть дипломатическим извинением за оплошность, когда администрация Буша приняла Клауса за Ивана Гашпаровича во время визита в Словакию.
Милош Земан не был приглашен в Белый дом.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
15 АПРЕЛЯ 2024
450
Холодная погода, которую приносит с собой прохождение холодного фронта в понедельник, будет сопровождать нас всю неделю. Обильные осадки и температура около 10°C будут резко контрастировать с...
10:30
15 АПРЕЛЯ 2024
515
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что он заинтересован в хороших отношениях с Украиной, но Словакия также заинтересована в стандартизации отношений с Российской Федерацией после...
09:30
15 АПРЕЛЯ 2024
452
Приглашение в Белый дом лестно для любого иностранного лидера. В понедельник его посетит премьер-министр Чехии. Знаменитый Овальный кабинет, где он побывает, регулярно меняется. Как его обустроил...
08:00
15 АПРЕЛЯ 2024
376
Более 2 100 магазинов собрали в субботу 467 тонн товаров в ходе весеннего тура сбора продуктов питания. Это на десятки тонн больше, чем было собрано в магазинах прошлой весной, но меньше, чем...
16:00
14 АПРЕЛЯ 2024
459
Темой переговоров чешского премьер-министра с американской стороной станут последние события на Ближнем Востоке и масштабный авиаудар Ирана по Израилю. Это может повлиять на повестку дня визита....
12:00
14 АПРЕЛЯ 2024
866
Крайний срок подачи бумажной налоговой декларации уже давно прошел, но тем, кто его пропустил, не стоит отчаиваться и беспокоиться о возможных штрафах со стороны налоговой службы. Вы все еще можете...
08:30
14 АПРЕЛЯ 2024
730
Иран атаковал цели в Израиле. Он направил более 300 беспилотников и ракет на территорию Израиля. Предполагается, что это месть за нападение на иранское консульство в сирийском Дамаске....
18:00
13 АПРЕЛЯ 2024
603
Это 14% меньше, чем в 2022 году. Общий ущерб также снизился по сравнению с прошлым годом на 13% и составил 126 млн крон. Таковы данные полицейской статистики, которая учитывает только правильно...
12:00
13 АПРЕЛЯ 2024
5810
Лишение имущества — это крайняя ситуация для людей с долгами, и многим трудно из нее выпутаться. Особенно когда речь идет о нескольких судебных разбирательствах. Но у взыскания есть свои правила, и...
10:30
13 АПРЕЛЯ 2024
882
Чешская Республика ведет переговоры о форме двустороннего соглашения о сотрудничестве в области безопасности с Украиной. От Чешской Республики переговоры ведет Министерство иностранных дел.
09:30
13 АПРЕЛЯ 2024
722
В связи с ухудшением ситуации с безопасностью Министерство иностранных дел Чехии призвало чешских граждан не ездить в Иран, а тех, кто там находится, покинуть страну. Соединенные Штаты подозревают,...
21:00
12 АПРЕЛЯ 2024
1241
Долгое время казалось, что 2035 год положит конец производству двигателей внутреннего сгорания в Европе. Но теперь, возможно, для них забрезжила надежда. «Мы наблюдаем гораздо больше дискуссий и...
19:30
12 АПРЕЛЯ 2024
1093
Злоумышленники постоянно ищут новые способы проникновения в наши устройства. Они пытаются внедрить вредоносные коды не только в компьютеры, но и все чаще в мобильные телефоны и планшеты....
18:00
12 АПРЕЛЯ 2024
1092
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ ФИЦО К УКРАИНЕ БУДЕТ ДЛИТЬСЯ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ЭТО ЕГО УСТРАИВАЕТ, ПИШЕТ ГАЗЕТА
Братислава еще какое-то время будет заинтересована в хороших отношениях с Киевом, но как долго — вопрос, предупреждает газета «Украинская правда» в комментарии к состоявшейся в четверг встрече...
15:00
12 АПРЕЛЯ 2024
529
В конце недели температура воздуха в Чехии вновь поднимется выше 20 градусов Цельсия, а в воскресенье может быть до 26 градусов, особенно на юго-востоке, однако по утрам будет прохладно, а в...