Американские интересы и похвалы: Почему Фиала все-таки поехал в Белый дом

Приближаются промежуточные выборы Петра Фиалы, и его будут принимать в Белом доме. На родине время для этого выбрано как нельзя лучше: прямо перед европейскими выборами, в момент, когда премьер-министр получает высокую оценку избирателей за свою внешнюю политику.





Кабинет министров ожидает, что визит подогреет чешско-американские отношения, а также будет способствовать дальнейшему сотрудничеству в сфере безопасности и бизнеса. Однако визит, безусловно, будет омрачен нападением Ирана на Израиль в выходные.





«На самом деле это восстановление близких отношений, потому что встреча состоится после очень долгого времени, не считая довольно короткого и бесплодного визита Андрея Бабиша несколько лет назад», — говорит Михал Зантовский, бывший посол в США и бывший советник президента Вацлава Гавела.





Он имеет в виду тот факт, что, кроме визита Бабиша к Дональду Трампу, была сделана пауза во встречах высших руководителей двух стран. Петр Нечас встречался с Бараком Обамой в 2011 году, а его преемник Богуслав Соботка не получил официального приглашения в Белый дом для двусторонней встречи с президентом.





«Я думаю, что символизм имеет решающее значение. То, что мы находимся среди стран, где уровень отношений настолько хорош. Важно, чтобы эта линия была открыта, чтобы поездки состоялись», — сказал Томаш Пояр, советник премьер-министра по национальной безопасности.





Чешской стороне пришлось долго добиваться разрешения, и переговоры были сложными. В какой-то момент казалось, что визит не состоится, но в конце концов Белый дом решил укрепить отношения с некоторыми странами Центральной и Восточной Европы в условиях войны в Украине. Первым выбором стали поляки, которые не только играют важную роль в поддержке Украины, но и имеют сильную эмигрантскую общину в Америке.





«В связи с международной ситуацией вопрос партнерства, евроатлантических отношений и безопасности является чрезвычайно актуальным. Уже тот факт, что Байден принял польских чиновников, играющих важную роль в конфликте, говорит о том, что связь очевидна», — говорит Зантовский.





Для страны размером с Чешскую Республику нет необходимости скрывать, что визиты происходят в моменты, когда американцы проявляют к нам повышенный интерес. Петр Нечас, например, посетил Белый дом в тот момент, когда обсуждалось завершение строительства Темелина, а Мирек Тополанек затронул тему строительства запланированного противоракетного радара.





Приглашения поступают и в те моменты, когда американцы хотят выразить свое удовлетворение чешской инициативой. Например, Андрей Бабиш был приглашен в Белый дом — и стал единственным премьер-министром в штаб-квартире ЦРУ — после того как чешские власти, как и американские, определили некоторые китайские компании как угрозу безопасности.





Инициатива по производству боеприпасов





Теперь, в случае с Чехией, сошлись и американские интересы в Чехии, и «похвала». Чешской дипломатии помогла, в частности, инициатива по сбору боеприпасов для Украины. «С дипломатической точки зрения это важное событие. Соединенные Штаты видят, что у них есть надежный партнер в лице нас. Чешская инициатива по сбору боеприпасов — это дипломатический ход, которым восхищаются во всем мире», — сказал министр иностранных дел Ян Липавский.





Инициативу также отметил посол США в Чехии Бижан Сабет. «Я хотел бы поблагодарить Чешскую Республику за ее инициативу в области боеприпасов. Уверен, что она также будет поднята в ходе переговоров, как и другие темы», — говорит посол.





После многолетних обещаний Чехия наконец-то выполняет свое обязательство тратить 2% ВВП на оборону и модернизацию вооруженных сил, что означает, в частности, контракты для американских компаний. Среди самых крупных — уже заключенный контракт на 24 истребителя F-35 — никто не говорит об этом открыто, но гигантский тендер, вероятно, тоже сыграл свою роль в визите.





Одной из главных тем встречи станет безопасность. Само по себе это не новость: эта тема всегда была важной на чешско-американских встречах. Во время визитов Вацлава Гавела и Вацлава Клауса велись переговоры о вступлении в НАТО, война с терроризмом была темой встречи Милоша Земана с Джорджем Бушем, Владимира Шпидлы — война в Ираке, а Мирека Тополанека — вышеупомянутый радар.





Также уже давно существует вопрос о том, кто должен ехать в Америку — премьер-министр или президент. Дело в том, что у Павела в ближайшее время запланирован еще один «американский» визит — он едет на саммит НАТО в Вашингтон в июле, на котором будет присутствовать и Байден. Фиала же едет в основном как исполнительный директор, который непосредственно решает вопросы, которые будет рассматривать Байден.





По словам советника Фиалы по вопросам безопасности, важнее всего то, что чешско-американские отношения «после долгого времени обрели конкретное реальное содержание». Он приводит в пример атомную энергетику: «Например, после отмены тендера по Темелину содержание этих встреч по атомной энергетике было практически нулевым».





Ожидается, что сотрудничество в области ядерной энергетики станет одной из важных тем разговора между Фиалой и Байденом. И это несмотря на то, что американская Westinghouse была исключена из тендера на достройку АЭС «Дукованы» в январе этого года — ее заявка не соответствовала условиям.





Но американцы, по сути, заинтересованы в сотрудничестве на многих уровнях. Например, компания Westinghouse поставляет ядерное топливо и имеет долгосрочный контракт на строительство украинских атомных электростанций, где могли бы сотрудничать и чешские компании. Кроме того, ее интересует возможность строительства ядерных реакторов меньшей мощности (SMRs).





«Содержание меморандума о сотрудничестве в ядерной сфере также станет темой встречи премьер-министра с президентом США. Наша цель — взаимовыгодное развитие сотрудничества в сфере атомной энергетики, например, в области SMRs», — сказала Люция Ешаткова, пресс-секретарь премьер-министра.





Чешские президенты в Белом доме





Из чешских президентов только Вацлав Гавел удостоился достойного приема в Белом доме, причем несколько раз. Впервые Гавела принял Джордж Буш-старший в 1990 году, а восемь лет спустя — Билл Клинтон. Этот визит сопровождался специальной просьбой Гавела, чтобы Лу Рид из Velvet Underground сыграл для него в Белом доме. Оба визита были посвящены членству в НАТО. Затем в 2002 году Гавел провел переговоры с Джорджем Бушем-младшим.





У Вацлава Клауса была более сложная поездка в Белый дом. Он вызвал отторжение у американской администрации своим несогласием с участием США в войне в Ираке, поэтому сначала он не получил приглашения в Белый дом. Однако во время частной поездки в США в 2005 году Клаус был неожиданно принят президентом Бушем-младшим. Были предположения, что это могло быть дипломатическим извинением за оплошность, когда администрация Буша приняла Клауса за Ивана Гашпаровича во время визита в Словакию.





Милош Земан не был приглашен в Белый дом.