Вы — великий союзник, — услышал Фиала от Байдена в Белом доме
16 апреля 2024
09:30
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Встреча премьер-министра Чехии Петра Фиалы в Белом доме завершилась. Джо Байден особенно высоко оценил чешскую помощь Украине и, по словам премьер-министра, признался в очень теплых отношениях с Чешской Республикой.
Незадолго до того, как премьер-министр Чехии Петр Фиала прибыл в Белый дом, в Вашингтоне начался ливень. Когда черный автомобиль с чешским и американским флагами подъехал к западному крылу резиденции президента США, к дождю присоединился град.
Но мрачная погода на улице не испортила настроения в Овальном кабинете, куда премьер-министр направился по прибытии и был встречен Джо Байденом. В присутствии репортеров пара обменялась добрыми словами и похвалила страны друг друга, после чего перешла к личной встрече.
В своем вступительном слове Байден не забыл упомянуть, например, о годовщине вступления Чехии в НАТО и охарактеризовал Чехию как великого партнера, отношения с которым за последние 25 лет только укреплялись. Он также особо отметил чешскую помощь Украине и ее народу, которую, по его словам, он очень ценит, и поблагодарил за нее премьер-министра Чехии.
«Вы — великий союзник, мы становимся ближе, сильнее, мы углубили наше сотрудничество в области обороны, мы вместе работаем над чистой энергией. Я ценю вашу помощь Украине», — сказал Байден.
О прочности нынешних отношений Чехии с США говорил и премьер-министр Фиала, который напомнил Байдену, например, об американском происхождении жены первого президента Чехословакии Томаша Гаррига Масарика или о том, что Мадлен Олбрайт, бывший госсекретарь США, родилась в Чехословакии.
«Мы партнеры по НАТО, мы сотрудничаем в области обороны и бизнеса. Но самое главное — мы разделяем одни и те же ценности», — сказал чешский премьер-министр в знаменитом Овальном кабинете. Он также упомянул о вызовах, с которыми сталкиваются обе страны, — российской агрессии на Украине, терроризме и событиях на Ближнем Востоке.
«Я был маленьким мальчиком в 1968 году и видел русские танки на улицах своего города. Я не хочу видеть их там снова. Мы должны продолжать поддерживать Украину как можно дольше», — добавил Фиала.
За закрытыми дверями политики обсудили такие темы, как чешско-американские отношения, и Байден, как сообщается, вспомнил о своих визитах в Чехию. «Президент признался в очень теплых отношениях с Чехией», — сказал Фиала после встречи, отметив, что американский лидер высоко оценил роль Чешской Республики в нынешней международной обстановке.
Международная ситуация, которая, по словам чешского премьер-министра, «нелегка», не осталась в стороне.
«Мы обсудили ряд тем, связанных с текущей ситуацией в мире и вопросами безопасности. Мы долго говорили об Украине и помощи, в которой она нуждается. И мы согласились с необходимостью ее продолжения», — сказал премьер-министр на пресс-брифинге, добавив, что Байден высоко оценил инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины.
Фиала и Байден также говорили о ситуации на Ближнем Востоке или об экономических отношениях между США и Чехией, которые, по словам Фиалы, «нуждаются в новом импульсе». Так, например, он и Байден обсудили потенциал сотрудничества в энергетическом секторе.
Приглашению в Белый дом способствовала и чешская инициатива с боеприпасами для Украины. Целью, несомненно, было укрепить существующую связь между странами и представить Чехию как важного и хорошего партнера. По словам Михала Жантовского, бывшего посла в США и экс-советника президента Вацлава Гавела, это фактически восстановление близких отношений, поскольку встреча произошла после очень долгого перерыва.
Приглашение Петра Фиалы в Белый дом последовало через пять лет после того, как президента США посетил его предшественник Андрей Бабиш. Однако в то время главой Соединенных Штатов был Дональд Трамп. В прошлом резиденцию президентов США посещали еще несколько чешских политиков, в том числе Петр Нечас и Вацлав Гавел.
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