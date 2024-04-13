Фицо отверг новое миграционное соглашение ЕС. Он считает, что это диктат со стороны Брюсселя

«Это не та солидарность, о которой мы говорили, когда председательствовали в Европейском союзе и говорили, что каждая страна должна иметь право суверенно решать, как поступать в вопросе нелегальной миграции», — подчеркнул Фицо на пресс-конференции в Братиславе.





Словацкий премьер-министр вновь заявил о своем неприятии членства Украины в Организации Североатлантического договора. По словам Фицо, членство Украины в НАТО не будет ратифицировано словацким парламентом, потому что Словакии нужна нейтральная Украина.





По мнению Фицо, возможное членство Украины в НАТО поставит под угрозу интересы Словакии, поскольку станет основой для большого мирового конфликта.





«Я буду убеждать депутатов в том, чтобы наложить вето на такое решение и выступить против членства Украины в НАТО», — заявил Фицо на пресс-конференции во вторник.





Фицо назвал встречу словацкого и украинского правительств в четверг в Михаловце очень полезной.





Сохранение V4





По словам Фицо, Словакия находится в очень сильной позиции после переговоров с украинским правительством.





«Если кто-то обвинит нас в отказе от военного решения и отказе от поставок оружия из государственных запасов, мы, словаки, имеем право сказать: "Кто поставляет газ в Украину? Словакия. Кто реально помог с электричеством? Словакия, потому что им нужно было электричество. Кто решает проблему энергетической взаимосвязи между Великими Капушанами и Мукачево? Словакия"», — продолжил Фицо.





Фицо назвал сотрудничество между Словакией, Венгрией, Чехией и Польшей в рамках Вышеградской группы жизненно важным.





«Именно поэтому мы будем противостоять любым попыткам развалить V4. Такая попытка, очевидно, была предпринята в Праге», — сказал Фицо.





«Мы уважаем, что наши соседи имеют другое мнение о функционировании V4, но мы говорим, что стоит проводить длительные консультации, советоваться и делать все, чтобы этот формат просуществовал как можно дольше, потому что он чрезвычайно важен для нас», — добавил словацкий премьер-министр.