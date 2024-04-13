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Фицо отверг новое миграционное соглашение ЕС. Он считает, что это диктат со стороны Брюсселя

Новости 420on
16 апреля 2024
13:00
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 16 апреля отверг миграционный план Европейского союза и хочет призвать всех депутатов правящей коалиции никогда не соглашаться на пакт о миграции и предоставлении убежища.
«Это не та солидарность, о которой мы говорили, когда председательствовали в Европейском союзе и говорили, что каждая страна должна иметь право суверенно решать, как поступать в вопросе нелегальной миграции», — подчеркнул Фицо на пресс-конференции в Братиславе.

Словацкий премьер-министр вновь заявил о своем неприятии членства Украины в Организации Североатлантического договора. По словам Фицо, членство Украины в НАТО не будет ратифицировано словацким парламентом, потому что Словакии нужна нейтральная Украина.

По мнению Фицо, возможное членство Украины в НАТО поставит под угрозу интересы Словакии, поскольку станет основой для большого мирового конфликта.

«Я буду убеждать депутатов в том, чтобы наложить вето на такое решение и выступить против членства Украины в НАТО», — заявил Фицо на пресс-конференции во вторник.

Фицо назвал встречу словацкого и украинского правительств в четверг в Михаловце очень полезной.

Сохранение V4

По словам Фицо, Словакия находится в очень сильной позиции после переговоров с украинским правительством.

«Если кто-то обвинит нас в отказе от военного решения и отказе от поставок оружия из государственных запасов, мы, словаки, имеем право сказать: "Кто поставляет газ в Украину? Словакия. Кто реально помог с электричеством? Словакия, потому что им нужно было электричество. Кто решает проблему энергетической взаимосвязи между Великими Капушанами и Мукачево? Словакия"», — продолжил Фицо.

Фицо назвал сотрудничество между Словакией, Венгрией, Чехией и Польшей в рамках Вышеградской группы жизненно важным.

«Именно поэтому мы будем противостоять любым попыткам развалить V4. Такая попытка, очевидно, была предпринята в Праге», — сказал Фицо.

«Мы уважаем, что наши соседи имеют другое мнение о функционировании V4, но мы говорим, что стоит проводить длительные консультации, советоваться и делать все, чтобы этот формат просуществовал как можно дольше, потому что он чрезвычайно важен для нас», — добавил словацкий премьер-министр.
Чехия Словакия Евросоюз иммиграция беженцы Украина

Комментарии:
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1000korun 16 апреля 2024 13:27
каждая страна должна иметь право суверенно решать, как поступать в вопросе нелегальной миграции», — подчеркнул Фицо на пресс-конференции в Братиславе.
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