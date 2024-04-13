Фицо отверг новое миграционное соглашение ЕС. Он считает, что это диктат со стороны Брюсселя
16 апреля 2024
13:00
414
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 16 апреля отверг миграционный план Европейского союза и хочет призвать всех депутатов правящей коалиции никогда не соглашаться на пакт о миграции и предоставлении убежища.
«Это не та солидарность, о которой мы говорили, когда председательствовали в Европейском союзе и говорили, что каждая страна должна иметь право суверенно решать, как поступать в вопросе нелегальной миграции», — подчеркнул Фицо на пресс-конференции в Братиславе.
Словацкий премьер-министр вновь заявил о своем неприятии членства Украины в Организации Североатлантического договора. По словам Фицо, членство Украины в НАТО не будет ратифицировано словацким парламентом, потому что Словакии нужна нейтральная Украина.
По мнению Фицо, возможное членство Украины в НАТО поставит под угрозу интересы Словакии, поскольку станет основой для большого мирового конфликта.
«Я буду убеждать депутатов в том, чтобы наложить вето на такое решение и выступить против членства Украины в НАТО», — заявил Фицо на пресс-конференции во вторник.
Фицо назвал встречу словацкого и украинского правительств в четверг в Михаловце очень полезной.
Сохранение V4
По словам Фицо, Словакия находится в очень сильной позиции после переговоров с украинским правительством.
«Если кто-то обвинит нас в отказе от военного решения и отказе от поставок оружия из государственных запасов, мы, словаки, имеем право сказать: "Кто поставляет газ в Украину? Словакия. Кто реально помог с электричеством? Словакия, потому что им нужно было электричество. Кто решает проблему энергетической взаимосвязи между Великими Капушанами и Мукачево? Словакия"», — продолжил Фицо.
Фицо назвал сотрудничество между Словакией, Венгрией, Чехией и Польшей в рамках Вышеградской группы жизненно важным.
«Именно поэтому мы будем противостоять любым попыткам развалить V4. Такая попытка, очевидно, была предпринята в Праге», — сказал Фицо.
«Мы уважаем, что наши соседи имеют другое мнение о функционировании V4, но мы говорим, что стоит проводить длительные консультации, советоваться и делать все, чтобы этот формат просуществовал как можно дольше, потому что он чрезвычайно важен для нас», — добавил словацкий премьер-министр.
Комментарии:
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:30
16 АПРЕЛЯ 2024
739
Политический обозреватель российского агентства РИА Новости Владимир Корнилов заявил, что Чехия заплатит за гражданские объекты на территории России, по которым украинская армия нанесла удары из...
09:30
16 АПРЕЛЯ 2024
396
Визит премьер-министра Чехии Петра Фиалы в Белый дом завершился. Джо Байден особенно высоко оценил чешскую помощь Украине и, по словам премьер-министра, признался в очень теплых отношениях с...
19:30
15 АПРЕЛЯ 2024
691
Полицейскому и полицейской из Праги и Ческе-Будеевице грозит до пяти лет тюрьмы или запрет на деятельность. По данным Генеральной инспекции сил безопасности, бывший коллега, занимавшийся...
18:00
15 АПРЕЛЯ 2024
1276
Если человек долгое время не может расплатиться по долгам, он может подать заявление о банкротстве. Во время этого процесса на долги больше не начисляются штрафы, санкции и проценты, а судебный...
16:30
15 АПРЕЛЯ 2024
3685
Холодная погода, которую приносит с собой прохождение холодного фронта в понедельник, будет сопровождать нас всю неделю. Обильные осадки и температура около 10°C будут резко контрастировать с...
14:00
15 АПРЕЛЯ 2024
690
Приглашению в Белый дом способствовала чешская инициатива с боеприпасами для Украины. Но американцы также хотят поговорить о ядерном сотрудничестве, несмотря на то, что Westinghouse не будет...
10:30
15 АПРЕЛЯ 2024
885
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что он заинтересован в хороших отношениях с Украиной, но Словакия также заинтересована в стандартизации отношений с Российской Федерацией после...
09:30
15 АПРЕЛЯ 2024
599
Приглашение в Белый дом лестно для любого иностранного лидера. В понедельник его посетит премьер-министр Чехии. Знаменитый Овальный кабинет, где он побывает, регулярно меняется. Как его обустроил...
08:00
15 АПРЕЛЯ 2024
550
Более 2 100 магазинов собрали в субботу 467 тонн товаров в ходе весеннего тура сбора продуктов питания. Это на десятки тонн больше, чем было собрано в магазинах прошлой весной, но меньше, чем...
16:00
14 АПРЕЛЯ 2024
511
Темой переговоров чешского премьер-министра с американской стороной станут последние события на Ближнем Востоке и масштабный авиаудар Ирана по Израилю. Это может повлиять на повестку дня визита....
12:00
14 АПРЕЛЯ 2024
1013
Крайний срок подачи бумажной налоговой декларации уже давно прошел, но тем, кто его пропустил, не стоит отчаиваться и беспокоиться о возможных штрафах со стороны налоговой службы. Вы все еще можете...
08:30
14 АПРЕЛЯ 2024
790
Иран атаковал цели в Израиле. Он направил более 300 беспилотников и ракет на территорию Израиля. Предполагается, что это месть за нападение на иранское консульство в сирийском Дамаске....
18:00
13 АПРЕЛЯ 2024
756
Это 14% меньше, чем в 2022 году. Общий ущерб также снизился по сравнению с прошлым годом на 13% и составил 126 млн крон. Таковы данные полицейской статистики, которая учитывает только правильно...
12:00
13 АПРЕЛЯ 2024
5958
Лишение имущества — это крайняя ситуация для людей с долгами, и многим трудно из нее выпутаться. Особенно когда речь идет о нескольких судебных разбирательствах. Но у взыскания есть свои правила, и...
10:30
13 АПРЕЛЯ 2024
961
Чешская Республика ведет переговоры о форме двустороннего соглашения о сотрудничестве в области безопасности с Украиной. От Чешской Республики переговоры ведет Министерство иностранных дел.