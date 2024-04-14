«Я не хочу больше видеть русские танки в своем городе». Премьер-министр Чехии обратился к американцам

«Я был маленьким мальчиком в 1968 году и видел русские танки на улицах своего города. Я не хочу видеть их там снова. Мы должны продолжать поддерживать Украину так долго, как только сможем», — заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала в начале встречи в Белом доме в Вашингтоне.





Именно настойчивая поддержка Чехии открыла дверь в резиденцию президента США, и европейский конфликт, конечно, был одной из тем, которые чешский премьер и президент США Джо Байден обсуждали за закрытыми дверями. Однако российская агрессия обсуждалась и во время встречи Фиала в штаб-квартире ЦРУ.





Во вторник в консервативном Гудзоновском институте премьер-министр рассказал об инициативе Чехии по получению боеприпасов для Украины. По его словам, благодаря сотрудничеству союзников для Украины уже получено 500 000 единиц боеприпасов.





«Мы верим, что последуют новые поставки. Нет причин, по которым мы не сможем поставить еще миллион в течение следующих 12 месяцев», — сказал Фиала.





В своем выступлении премьер-министр также упомянул, что чешское правительство предоставило Украине два миллиарда долларов в качестве гуманитарной и стабилизационной помощи. В то же время Чешская Республика обучила около 4300 украинских солдат и предоставила воюющей стране 834 единицы тяжелой техники, такой как танки и вертолеты.





Сокращение помощи США





Поддержка Украины в настоящее время является горячей темой в Соединенных Штатах. Киев ожидает одобрения дополнительных пакетов американской помощи с конца прошлого года, когда республиканцы заблокировали дальнейшую поддержку оккупированной Россией страны.





Таким образом, последние месяцы были отмечены переговорами в Конгрессе, которые продолжаются по сути до сегодняшнего дня. Законодатели разработали компромиссный законопроект, но он пока прошел только Сенат. Демократы, которые в подавляющем большинстве выступают за помощь Украине, имеют там большинство, и поэтому успех пакета в верхней палате был ожидаем.





Сейчас препятствием является Палата депутатов, где, напротив, верх одерживают республиканцы, ставящие во главу угла внутренние вопросы, такие как разрешение миграционного кризиса на южной границе США.





Пока сохраняется блокада, поток ранее одобренной американской помощи начал постепенно иссякать, превращаясь в более или менее экзистенциальную проблему для Украины. Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что если США не предоставят его стране новый пакет помощи, то Украина проиграет войну.





В одном из своих последних публичных заявлений он даже сообщил, что Украина не смогла защитить важнейшую для Киева Трипольскую ТЭС, поскольку у украинской обороны закончились ракеты для защиты объекта.





Несмотря на то, что Европа таким образом пытается заполнить брешь, оставленную Соединенными Штатами, отсутствие американского потенциала бросается в глаза.

Необходимо сделать еще больше, призывает Фиала.





«Я рад, что нам удалось добиться единой позиции в Европе и относительно растущего убеждения среди европейских стран в том, что мы должны сделать больше для поддержки Украины. Это также отражается в поддержке чешской инициативы по боеприпасам», — сказал Фиала в воскресенье перед отъездом в США. «Но нам нужно делать больше, и мы должны признать, что без Соединенных Штатов это будет очень трудно, если не невозможно».





По его словам, чешский премьер-министр относится к тем политикам, которые считают, что если российская агрессия в Украине не будет остановлена, то она не закончится просто так. Поэтому он уже давно призывает к продолжению американской поддержки Украины и уже сообщил, что планирует затронуть именно эту тему во всех переговорах во время своего зарубежного визита.





Во вторник Фиала посетил Конгресс США. Там он встретился с республиканским спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, его демократической предшественницей Нэнси Пелоси, а также с несколькими другими политиками, в том числе республиканцами.





Их темой — как и на других встречах во время визита Фиала в США — была Украина, а также Ближний Восток и чешско-американское сотрудничество не только в области энергетики. В частности, премьер-министр упомянул журналистам дебаты о важности поставок СПГ-газа в Европу или тот факт, что все, с кем он говорил в Конгрессе, высоко оценили роль Чешской Республики в отношении Украины.





«Встреча со спикером Палаты представителей была очень открытой, личной и в относительно близком формате», — сказал Фиала в Вашингтоне. «Думаю, что после всех этих обсуждений я могу сказать, что настроен несколько оптимистично в отношении одобрения пакета помощи Украине и Израилю. Конечно, все будет зависеть от американских законодателей».





Другие чешские политики, в том числе Милош Выстрчил и Маркета Пекарова-Адамова, вместе с главами европейских парламентов подписали обращение , направленное непосредственно президенту Джонсону.





Однако, судя по сообщениям американских СМИ, похоже, что лед в Конгрессе действительно ослабевает. По их мнению, пакет помощи Украине может быть принят на этой или следующей неделе, а также по мнению чешской делегации. Однако если этого не произойдет, изменить этот факт впоследствии будет очень сложно.





Предложение по распределению пакета





Сам Джонсон в воскресенье заявил, что постарается сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Днем позже он представил более подробный план, заключающийся в том, чтобы разделить первоначальный пакет, включающий помощь Украине, а также Израилю или Тайваню, на отдельные голосования, чтобы преодолеть политические разногласия в Палате представителей.





«Я думаю, что рассматриваются различные стратегии для достижения общего одобрения. Разделение может быть одним из способов», — прокомментировал Фиала потенциальное решение. «Я думаю, что дело не в процессе, а в результате. По крайней мере, с моей точки зрения, речь идет о том, чтобы пакет был одобрен, потому что это важно для Украины, для Израиля и для общей безопасности в мире. Какую стратегию выберут американские законодатели, конечно, мы должны оставить на их усмотрение».





Однако этот шаг не лишен риска. Если демократы могут поддержать Джонсона и даже согласиться на некоторые дополнительные меры, обсуждаемые республиканцами, такие как предоставление Украине экономической помощи в виде кредитов, то для республиканцев ситуация остается неопределенной.