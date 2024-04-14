«Я не хочу больше видеть русские танки в своем городе». Премьер-министр Чехии обратился к американцам
17 апреля 2024
09:30
40
Петр Фиала провел переговоры со спикером Палаты депутатов и другими политиками в Конгрессе США. Встреча состоялась в тот момент, когда в США говорят о скором разблокировании помощи Украине. Премьер-министр Чехии смотрит на это с легким оптимизмом.
«Я был маленьким мальчиком в 1968 году и видел русские танки на улицах своего города. Я не хочу видеть их там снова. Мы должны продолжать поддерживать Украину так долго, как только сможем», — заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала в начале встречи в Белом доме в Вашингтоне.
Именно настойчивая поддержка Чехии открыла дверь в резиденцию президента США, и европейский конфликт, конечно, был одной из тем, которые чешский премьер и президент США Джо Байден обсуждали за закрытыми дверями. Однако российская агрессия обсуждалась и во время встречи Фиала в штаб-квартире ЦРУ.
Во вторник в консервативном Гудзоновском институте премьер-министр рассказал об инициативе Чехии по получению боеприпасов для Украины. По его словам, благодаря сотрудничеству союзников для Украины уже получено 500 000 единиц боеприпасов.
«Мы верим, что последуют новые поставки. Нет причин, по которым мы не сможем поставить еще миллион в течение следующих 12 месяцев», — сказал Фиала.
В своем выступлении премьер-министр также упомянул, что чешское правительство предоставило Украине два миллиарда долларов в качестве гуманитарной и стабилизационной помощи. В то же время Чешская Республика обучила около 4300 украинских солдат и предоставила воюющей стране 834 единицы тяжелой техники, такой как танки и вертолеты.
Сокращение помощи США
Поддержка Украины в настоящее время является горячей темой в Соединенных Штатах. Киев ожидает одобрения дополнительных пакетов американской помощи с конца прошлого года, когда республиканцы заблокировали дальнейшую поддержку оккупированной Россией страны.
Таким образом, последние месяцы были отмечены переговорами в Конгрессе, которые продолжаются по сути до сегодняшнего дня. Законодатели разработали компромиссный законопроект, но он пока прошел только Сенат. Демократы, которые в подавляющем большинстве выступают за помощь Украине, имеют там большинство, и поэтому успех пакета в верхней палате был ожидаем.
Сейчас препятствием является Палата депутатов, где, напротив, верх одерживают республиканцы, ставящие во главу угла внутренние вопросы, такие как разрешение миграционного кризиса на южной границе США.
Пока сохраняется блокада, поток ранее одобренной американской помощи начал постепенно иссякать, превращаясь в более или менее экзистенциальную проблему для Украины. Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что если США не предоставят его стране новый пакет помощи, то Украина проиграет войну.
В одном из своих последних публичных заявлений он даже сообщил, что Украина не смогла защитить важнейшую для Киева Трипольскую ТЭС, поскольку у украинской обороны закончились ракеты для защиты объекта.
Несмотря на то, что Европа таким образом пытается заполнить брешь, оставленную Соединенными Штатами, отсутствие американского потенциала бросается в глаза.
Необходимо сделать еще больше, призывает Фиала.
«Я рад, что нам удалось добиться единой позиции в Европе и относительно растущего убеждения среди европейских стран в том, что мы должны сделать больше для поддержки Украины. Это также отражается в поддержке чешской инициативы по боеприпасам», — сказал Фиала в воскресенье перед отъездом в США. «Но нам нужно делать больше, и мы должны признать, что без Соединенных Штатов это будет очень трудно, если не невозможно».
По его словам, чешский премьер-министр относится к тем политикам, которые считают, что если российская агрессия в Украине не будет остановлена, то она не закончится просто так. Поэтому он уже давно призывает к продолжению американской поддержки Украины и уже сообщил, что планирует затронуть именно эту тему во всех переговорах во время своего зарубежного визита.
Во вторник Фиала посетил Конгресс США. Там он встретился с республиканским спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, его демократической предшественницей Нэнси Пелоси, а также с несколькими другими политиками, в том числе республиканцами.
Их темой — как и на других встречах во время визита Фиала в США — была Украина, а также Ближний Восток и чешско-американское сотрудничество не только в области энергетики. В частности, премьер-министр упомянул журналистам дебаты о важности поставок СПГ-газа в Европу или тот факт, что все, с кем он говорил в Конгрессе, высоко оценили роль Чешской Республики в отношении Украины.
«Встреча со спикером Палаты представителей была очень открытой, личной и в относительно близком формате», — сказал Фиала в Вашингтоне. «Думаю, что после всех этих обсуждений я могу сказать, что настроен несколько оптимистично в отношении одобрения пакета помощи Украине и Израилю. Конечно, все будет зависеть от американских законодателей».
Другие чешские политики, в том числе Милош Выстрчил и Маркета Пекарова-Адамова, вместе с главами европейских парламентов подписали обращение , направленное непосредственно президенту Джонсону.
Однако, судя по сообщениям американских СМИ, похоже, что лед в Конгрессе действительно ослабевает. По их мнению, пакет помощи Украине может быть принят на этой или следующей неделе, а также по мнению чешской делегации. Однако если этого не произойдет, изменить этот факт впоследствии будет очень сложно.
Предложение по распределению пакета
Сам Джонсон в воскресенье заявил, что постарается сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Днем позже он представил более подробный план, заключающийся в том, чтобы разделить первоначальный пакет, включающий помощь Украине, а также Израилю или Тайваню, на отдельные голосования, чтобы преодолеть политические разногласия в Палате представителей.
«Я думаю, что рассматриваются различные стратегии для достижения общего одобрения. Разделение может быть одним из способов», — прокомментировал Фиала потенциальное решение. «Я думаю, что дело не в процессе, а в результате. По крайней мере, с моей точки зрения, речь идет о том, чтобы пакет был одобрен, потому что это важно для Украины, для Израиля и для общей безопасности в мире. Какую стратегию выберут американские законодатели, конечно, мы должны оставить на их усмотрение».
Однако этот шаг не лишен риска. Если демократы могут поддержать Джонсона и даже согласиться на некоторые дополнительные меры, обсуждаемые республиканцами, такие как предоставление Украине экономической помощи в виде кредитов, то для республиканцев ситуация остается неопределенной.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22:00
16 АПРЕЛЯ 2024
653
ВОЕННАЯ ПОЛИЦИЯ В ЧЕХИИ ПРОВЕРЯЕТ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ ВНЕДОРОЖНИКОВ HILUX СТОИМОСТЬЮ В МИЛЛИАРД КРОН
Военная полиция проводила оперативные мероприятия в здании Генерального штаба в пражском районе Дейвице, чтобы собрать доказательства для расследования контракта на поставку внедорожников Hilux,...
21:00
16 АПРЕЛЯ 2024
552
Согласно статистике, цены на сливочное масло в Чехии, которые после вторжения России в Украину поднялись выше 60 чешских крон за штуку, похоже, стабилизировались. Пачку весом в четверть килограмма...
16:30
16 АПРЕЛЯ 2024
1866
Чешско-моравская конфедерация профсоюзов (ČMKOS) подаст жалобу в Европейскую комиссию в связи с намерением отменить гарантированную заработную плату на предприятиях в Чешской Республике. Она...
13:00
16 АПРЕЛЯ 2024
810
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 16 апреля отверг миграционный план Европейского союза и хочет призвать всех депутатов правящей коалиции никогда не соглашаться на пакт о миграции и...
10:30
16 АПРЕЛЯ 2024
1214
Политический обозреватель российского агентства РИА Новости Владимир Корнилов заявил, что Чехия заплатит за гражданские объекты на территории России, по которым украинская армия нанесла удары из...
09:30
16 АПРЕЛЯ 2024
593
Визит премьер-министра Чехии Петра Фиалы в Белый дом завершился. Джо Байден особенно высоко оценил чешскую помощь Украине и, по словам премьер-министра, признался в очень теплых отношениях с...
19:30
15 АПРЕЛЯ 2024
768
Полицейскому и полицейской из Праги и Ческе-Будеевице грозит до пяти лет тюрьмы или запрет на деятельность. По данным Генеральной инспекции сил безопасности, бывший коллега, занимавшийся...
18:00
15 АПРЕЛЯ 2024
1815
Если человек долгое время не может расплатиться по долгам, он может подать заявление о банкротстве. Во время этого процесса на долги больше не начисляются штрафы, санкции и проценты, а судебный...
16:30
15 АПРЕЛЯ 2024
4070
Холодная погода, которую приносит с собой прохождение холодного фронта в понедельник, будет сопровождать нас всю неделю. Обильные осадки и температура около 10°C будут резко контрастировать с...
14:00
15 АПРЕЛЯ 2024
760
Приглашению в Белый дом способствовала чешская инициатива с боеприпасами для Украины. Но американцы также хотят поговорить о ядерном сотрудничестве, несмотря на то, что Westinghouse не будет...
10:30
15 АПРЕЛЯ 2024
976
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что он заинтересован в хороших отношениях с Украиной, но Словакия также заинтересована в стандартизации отношений с Российской Федерацией после...
09:30
15 АПРЕЛЯ 2024
636
Приглашение в Белый дом лестно для любого иностранного лидера. В понедельник его посетит премьер-министр Чехии. Знаменитый Овальный кабинет, где он побывает, регулярно меняется. Как его обустроил...
08:00
15 АПРЕЛЯ 2024
601
Более 2 100 магазинов собрали в субботу 467 тонн товаров в ходе весеннего тура сбора продуктов питания. Это на десятки тонн больше, чем было собрано в магазинах прошлой весной, но меньше, чем...
16:00
14 АПРЕЛЯ 2024
527
Темой переговоров чешского премьер-министра с американской стороной станут последние события на Ближнем Востоке и масштабный авиаудар Ирана по Израилю. Это может повлиять на повестку дня визита....
12:00
14 АПРЕЛЯ 2024
1055
Крайний срок подачи бумажной налоговой декларации уже давно прошел, но тем, кто его пропустил, не стоит отчаиваться и беспокоиться о возможных штрафах со стороны налоговой службы. Вы все еще можете...