Кампания Бабиша против правительства и армии в самом разгаре
17 апреля 2024
22:00
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Председатель оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш отправил бы на фронт боевых действий всех, кто говорит о войне и имеет освобождение от призыва. По его мнению, политики из коалиции являются самыми большими сторонниками войны в Европе. Такой шум Бабиш поднял в одном из своих видео, где он также раскритиковал главу армии Карела Ржекху за то, что тот не уделяет должного внимания набору профессиональных солдат, а вместо этого армия готовит реестр потенциальных призывников.
Это еще одно видео из серии, в которых Бабиш в последнее время обращается к своим последователям и прежде всего к избирателям через социальные сети. Связующим звеном всегда является критика правительства премьер-министра Петра Фиалы (ODS). Теперь Бабиш возмутился якобы чрезмерной поддержкой Украины и добавил критику в адрес чешской армии.
«В учредительном уставе НАТО девять раз встречается слово „мир“. К сожалению, политики коалиции, как я вижу, выступают самыми большими разжигателями войны в Европе. Они постоянно говорят о войне, о боеприпасах», — раскритиковал Бабиш правительственных политиков в видеоролике, опубликованном в социальных сетях.
Глава ANO уже давно подчеркивает слово «мир» в связи с войной в Украине, в то время как Чехия набирает положительные очки за рубежом за инициативу по обеспечению пострадавшей страны боеприпасами для защиты от вторжения России.
В своем посте Бабиш также возмутился статьей в Lidové noviny о том, что армия готовит реестр потенциальных призывников. По мнению Бабиша, начальник Генерального штаба Карел Ржекха не справляется со своими обязанностями.
«Армия создает реестр потенциальных призывников. Не знаю, зачем? Ведь за набор профессиональных солдат отвечает начальник Генерального штаба. Я знаю, что он не справляется, может быть, нужно меньше проводить пресс-конференций и интервью и больше набирать солдат», — говорит Бабиш.
В настоящее время в чешской армии насчитывается около 25 000 профессиональных солдат и 4 300 солдат активного резерва. Согласно утвержденной концепции строительства армии, к 2030 году планируется иметь 30 000 солдат и 10 000 резервистов. Уже давно говорят о том, что набор в армию идет плохо, поэтому армия ищет способы увеличить численность личного состава или хотя бы отслеживать людей, которые в случае необходимости могут быть задействованы в национальной обороне.
Чтобы упростить ситуацию, в прошлом году армия запустила виртуальный центр набора.
«Суть в том, чтобы выяснить, каковы физические навыки, здоровье и способности населения в целом. Возможно, также информацию об образовании и специальностях, которые могут быть полезны», — пояснила некоторое время назад министр обороны Яна Чернохова (ODS). Армия не будет изучать конфиденциальные данные о здоровье, она будет знать только, кто годен к призыву, а кто нет.
Это не означает, что каждый призывник автоматически получит винтовку и пойдет в бой, но призывники могли бы работать, например, в госпиталях или стратегических компаниях, внося тем самым свой вклад в защиту государства.
В настоящее время призыв в армию распространяется на всех лиц в возрасте от 18 до 60 лет, независимо от пола. Она не распространяется на конституционных чиновников и других лиц, обладающих иммунитетом, а также на членов правления Чешского национального банка, дипломатов, губернаторов, мэра Праги и руководителей региональных органов власти, включая пражскую мэрию.
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