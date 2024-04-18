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Палата представителей США одобрила помощь Украине, Израилю и Тайваню

Новости 420on
21 апреля 2024
09:30
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Палата представителей Конгресса США приняла серию из четырех законопроектов, которые включают 95 миллиардов долларов (2,25 триллиона долларов) в виде иностранной военной помощи Украине, Израилю и партнерам США в Юго-Восточной Азии, в первую очередь Тайваню. В течение нескольких месяцев их принятие тормозилось внутриполитическими спорами в Конгрессе.
По данным американских СМИ, четвертый законопроект может привести к общенациональному запрету сети TikTok, где чиновники опасаются китайского шпионажа, а также к широким санкциям против Ирана или использованию замороженных российских активов для поддержки сопротивления Украины российскому вторжению. Все предложения были приняты значительным беспартийным большинством и направлены в Сенат. Ожидается, что верхняя палата Конгресса одобрит их, а президент Джо Байден подпишет.

Вскоре после голосования Байден призвал Сенат поскорее одобрить пакет законопроектов, чтобы он мог сам подписать их, сообщает Reuters. «Эти меры дают четкий сигнал о силе американского лидерства во всем мире», — цитирует AFP президента США, назвавшего сегодняшнее заседание нижней палаты Конгресса «исторической сессией».

В частности, в вопросе поддержки Украины США испытывают сильное давление со стороны иностранных партнеров, включая Чехию, поскольку, по мнению США, Киев может не выдержать ожидаемого российского наступления без помощи США. Законопроект по Украине предусматривает выделение до 60,8 миллиарда долларов (1,44 триллиона чешских крон) на поддержку Киева и покрытие других расходов, связанных с его поддержкой. После сегодняшнего голосования конгрессмены от Демократической партии зааплодировали, а некоторые из них размахивали украинскими флагами.

Суммы, выделенные различным зарубежным партнерам США, не равнозначны прямой военной поддержке — значительная часть трио финансовых пакетов пойдет на пополнение американских военных запасов, развитие военной инфраструктуры или оказание гуманитарной помощи. Украина получит около 23 миллиардов долларов (545 миллиардов крон) из 60,8 миллиарда долларов прямой военной помощи.

В случае с Израилем сегодняшнее предложение предусматривает выделение 26 миллиардов долларов (625 миллиардов крон) на поддержку «его усилий по защите от Ирана и его союзников и на усиление военных операций США в ответ на недавние нападения», говорится в резюме предложения.

В случае с Юго-Восточной Азией идея заключается в том, чтобы поддержать партнеров США в регионе, особенно Тайвань, для сдерживания китайской военной агрессии в регионе. Согласно предложению, Тайвань получит около двух миллиардов долларов (47,7 миллиарда крон) прямой военной поддержки, еще два миллиарда пойдут на пополнение американских запасов и более трех миллиардов — на «развитие промышленной базы подводных лодок».

В ходе многочасовых дебатов, предшествовавших голосованию, сторонники предложений сегодня отстаивали необходимость «встать на правильную сторону истории», подчеркивая, что Соединенные Штаты должны встать на защиту демократии от авторитаризма, где бы он ни находился в мире, не в последнюю очередь потому, что изоляция и политика умиротворения, по их словам, не работают.

«Мы можем выбрать уважение или позор. Проблемы наших друзей могут вскоре настигнуть нас дома», — отметил сегодня республиканец Даг Лэмборн. Ряд его коллег подчеркнули, что, по их мнению, США должны поддержать своих партнеров в Тихоокеанском регионе, чтобы удержать Китай от агрессивных военных действий, которые могут втянуть Соединенные Штаты в войну с ним.
Чехия США финансовая помощь Украина

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