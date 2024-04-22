675 кандидатов будут бороться за 21 место чешского депутата на европейских выборах
24 апреля 2024
18:00
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По данным Чешского статистического управления (ČSÚ), в этом году на места 21 чешского депутата Европарламента претендуют 675 кандидатов. Это меньше, чем на последних выборах в Европарламент пять лет назад, когда баллотировалось на девять партий больше, чем сейчас. Более трети кандидатов этого года — женщины, и их представительство увеличилось по сравнению с предыдущими европейскими выборами, сообщило ČSÚ во вторник.
«В этом году на мандат евродепутата претендуют 675 кандидатов. Пять лет назад число кандидатов было больше: в выборах участвовали 841 мужчина и женщина. Однако нынешнее число кандидатов может измениться до выборов, поскольку некоторые из них могут быть отозваны в установленный законом срок или, например, уйти в отставку. Мы будем постоянно обновлять информацию об этих изменениях на нашем избирательном сайте», — сообщила в пресс-релизе Ева Крумпова, заместитель председателя ČSÚ.
Максимальное число кандидатов — 28 — выдвинули 17 из 30 политических групп, участвующих в европейских выборах в этом году. С другой стороны, партия Nevolte Urza.cz выдвинула только своего председателя Мартина Урзу. Всего в выборах участвуют члены 51 политической партии и движения, при этом около 29,5% кандидатов не имеют политической принадлежности.
В этом году число кандидаток составляет 246 человек, или 36,44%. Таким образом, относительное представительство женщин значительно увеличилось по сравнению с предыдущими европейскими выборами. Пять лет назад женщины составляли 201 кандидата, или 23,9%.
Максимальное число кандидатов — 28 — выдвинули 17 из 30 политических групп, участвующих в европейских выборах в этом году. С другой стороны, партия Nevolte Urza.cz выдвинула только своего председателя Мартина Урзу. Всего в выборах участвуют члены 51 политической партии и движения, при этом около 29,5% кандидатов не имеют политической принадлежности.
В этом году число кандидаток составляет 246 человек, или 36,44%. Таким образом, относительное представительство женщин значительно увеличилось по сравнению с предыдущими европейскими выборами. Пять лет назад женщины составляли 201 кандидата, или 23,9%.
Средний возраст кандидатов на предстоящих выборах составляет 47,6 года. Самые пожилые кандидаты — два 81-летних евродепутата: Ян Курка, тренер и бывший олимпийский чемпион по стрельбе (от SPD и «Триколору»), и Павел Стулик, инженер-механик из Клуба убежденных беспартийных членов. Девять кандидатов, включая одного из кандидатов от коалиции Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), соответствуют минимальному возрастному цензу в 21 год для выдвижения кандидата.
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