Петр Павел: Чехия и Германия разделяют общий взгляд на войну в Украине

«Я рад, что у нас очень схожие позиции по многим вопросам», — сказал Павел. Он надеется на продолжение дискуссий.





Штайнмайер отметил, что нападение России на Украину сблизило страны в Европейском союзе и НАТО. «Мы должны внести свой вклад в предотвращение подобных угроз, выполняя наши обязательства и обязанности и обеспечивая наличие у НАТО необходимых военных сил и возможностей», — сказал президент Германии.



«Мы еще больше убеждены, что наша поддержка Украины сейчас не должна ослабевать», — добавил он.





Выступая после встречи, Павел отметил инициативу Германии по укреплению противовоздушной обороны Украины, сказав, что это крайне важно, поскольку противовоздушная оборона и артиллерийские боеприпасы являются ключевыми для Украины. Штайнмайер напомнил, что Германия является вторым по величине спонсором Украины после США. Помощь, по его словам, в первую очередь связана с противовоздушной обороной, где Германия предоставила новейшие технологии для того, чтобы Украина могла защищаться от нападений. Он также высоко оценил инициативу Чехии по закупке боеприпасов, в которой участвует Германия.





Он заявил, что Германия будет продолжать поддерживать Украину в военном и экономическом плане, а также в области восстановления. По его словам, через несколько недель Германия проведет в Берлине конференцию по вопросам восстановления Украины.