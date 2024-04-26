Петр Павел: Чехия и Германия разделяют общий взгляд на войну в Украине
30 апреля 2024
08:00
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Чешская Республика разделяет с Германией взгляды на войну России против Украины и на ситуацию с безопасностью в Израиле и секторе Газа, заявил президент Петр Павел после встречи со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. По его словам, у стран схожие позиции по отношению к Китаю и африканским странам.
«Я рад, что у нас очень схожие позиции по многим вопросам», — сказал Павел. Он надеется на продолжение дискуссий.
Штайнмайер отметил, что нападение России на Украину сблизило страны в Европейском союзе и НАТО. «Мы должны внести свой вклад в предотвращение подобных угроз, выполняя наши обязательства и обязанности и обеспечивая наличие у НАТО необходимых военных сил и возможностей», — сказал президент Германии.
«Мы еще больше убеждены, что наша поддержка Украины сейчас не должна ослабевать», — добавил он.
«Мы еще больше убеждены, что наша поддержка Украины сейчас не должна ослабевать», — добавил он.
Выступая после встречи, Павел отметил инициативу Германии по укреплению противовоздушной обороны Украины, сказав, что это крайне важно, поскольку противовоздушная оборона и артиллерийские боеприпасы являются ключевыми для Украины. Штайнмайер напомнил, что Германия является вторым по величине спонсором Украины после США. Помощь, по его словам, в первую очередь связана с противовоздушной обороной, где Германия предоставила новейшие технологии для того, чтобы Украина могла защищаться от нападений. Он также высоко оценил инициативу Чехии по закупке боеприпасов, в которой участвует Германия.
Он заявил, что Германия будет продолжать поддерживать Украину в военном и экономическом плане, а также в области восстановления. По его словам, через несколько недель Германия проведет в Берлине конференцию по вопросам восстановления Украины.
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