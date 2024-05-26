В Чехии наибольшее недовольство членством в ЕС было во время миграционного кризиса
29 мая 2024
15:00
182
Наибольшее недовольство членством Чехии в Европейском союзе было во время миграционного кризиса. В 2016 году это недовольство выразили 65% чехов. С другой стороны, наибольшее удовлетворение чехи испытывали во время председательства Чехии в ЕС в 2009 году, когда 69% из них заявили об этом. Развитие общественного мнения было описано в анализе опросов агентства STEM, которое собирает данные с момента вступления Чехии в ЕС.
В этом году 51% чехов положительно оценили членство в ЕС.
Чехи оценивают ЕС как положительно, особенно свободу путешествий, работы и учебы, так и отрицательно — как чрезмерно директивного субъекта, лишающего Чехию независимости.
За последние пять лет 2024 год стал единственным годом, когда удовлетворенность членством в ЕС превысила 50%. По мнению авторов опросов, на рейтинг повлияла, в частности, пандемия вируса Ковид-19.
Напротив, в первые пять лет пребывания Чехии в составе ЕС позитивное восприятие членства не опускалось ниже 50%. За последние десять лет уровень удовлетворенности был самым высоким в 2019 году, когда положительно воспринимали членство в ЕС 52%.
Агентство STEM отслеживает отношение к Европе и ЕС с 1991 года. В течение нескольких лет после ноября 1989 года население Чехии было настроено прозападно, имело либеральный взгляд на рыночную экономику и позитивные ожидания.
В ноябре 1993 года 85% чехов выразили решимость присоединиться к Европейскому сообществу. «В то время это была далекая цель, своего рода символ нашей принадлежности к Западу — это была скорее абстрактная, чем конкретная идея», — говорит основатель STEM Ян Хартл. Согласно более старым опросам, люди считали, что членство в ЕС может повысить шансы найти привлекательную работу и дать молодым людям возможность учиться за границей. Значительная часть населения, по данным STEM, представляла себе ЕС как денежный канал, который значительно облегчит путь к экономическому процветанию. В то же время позитивные ожидания были расплывчатыми, без более глубокого понимания того, что вступление в ЕС будет означать для нас, отмечает агентство.
Главной задачей, которую, по мнению чешской общественности, ЕС должен решить в ближайшем будущем, является внешняя безопасность, представленная в первую очередь защитой от миграции и терроризма. Люди также считают важным укрепление самодостаточности Союза, особенно в производстве стратегических компонентов. В ходе опроса также выяснялось, с какими двумя качествами Чехия должна ассоциироваться в Европе в будущем. Для большей части населения Чешская Республика должна быть особенно безопасной — 58%, и процветающей — 48%.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
12:00
29 МАЯ 2024
416
Спор между вице-спикером Палаты депутатов и KDU-ČSL Яном Бартошеком и главой SPD Томио Окамурой обостряется. Во вторник Комитет по мандатам чешского парламента открыл дисциплинарное производство в...
09:30
29 МАЯ 2024
541
В течение полутора лет руководство полицейской службы безопасности держало в секрете инцидент, зафиксированный его сотрудниками в здании Палаты депутатов в январе 2023 года. Не сообщили об этом ни...
22:00
28 МАЯ 2024
552
Американская певица Билли Айлиш приедет в Чехию со своим третьим альбомом Hit Me Hard and Soft. Обладательница премии «Грэмми» этого года выступит на пражской арене O2 Arena 1 июня 2025 года. Об...
19:30
28 МАЯ 2024
439
Премьер-министр Петр Фиала (ODS) принял во вторник иностранных государственных деятелей в Праге. На встрече присутствовали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, премьер-министр Нидерландов Марк...
16:30
28 МАЯ 2024
492
Крупные европейские банки, продолжающие работать в России, в прошлом году заплатили в российский бюджет около 800 млн евро (более 20 млрд чешских крон) налогов. Это в четыре раза больше, чем за...
14:00
28 МАЯ 2024
596
ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕХИИ: ДЛЯ УКРАИНЫ ЛОГИЧНО АТАКОВАТЬ РОССИЙСКУЮ ТЕРРИТОРИЮ С ПОМОЩЬЮ ЗАПАДНОГО ОРУЖИЯ
Премьер-министр Чехии считает, что Украина должна иметь право атаковать российскую территорию с помощью западного оружия. Петр Фиала заявил об этом в преддверии переговоров с несколькими...
10:30
28 МАЯ 2024
512
Одной из целей людей, окружавших медиаплатформу «Голос Европы» (Voice of Europe), был шпионаж внутри Европейского союза, заявил на конференции в Палате депутатов директор Службы информации...
08:00
28 МАЯ 2024
694
ПОЛЬША ОГРАНИЧИВАЕТ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПО СТРАНЕ, ЧЕХИЯ ТОЖЕ ХОЧЕТ ПРИНЯТЬ ТАКИЕ МЕРЫ
Польша решила пресечь российскую гибридную угрозу. Министр иностранных дел страны заявил, что теперь российских дипломатов в стране будут пускать только в столичный регион, а сотрудников консульств...
21:00
27 МАЯ 2024
653
65% чехов откладывают на пенсию сверх обязательных взносов в традиционную государственную пенсионную систему. Чаще всего они откладывают до 2 000 крон в месяц на сберегательные счета или срочные...
19:30
27 МАЯ 2024
569
В прошлом году пражские дорожные полицейские рассмотрели почти 1,99 млн нарушений правил дорожного движения, что примерно на 300 000 больше по сравнению с предыдущим годом. Большинство нарушений...
18:00
27 МАЯ 2024
914
Разница в средней сумме долга, который доводит должника до неплатежеспособности, по регионам различается почти в три раза. Наряду с этим существует существенная разница в том, сколько люди...
15:00
27 МАЯ 2024
785
В Чехии 63% ЛГБТ+ людей в прошлом году подвергались преследованиям в той или иной форме, включая угрозы насилия или оскорбительные комментарии, из-за нетрадиционной сексуальной ориентации или...
14:00
27 МАЯ 2024
607
Европейский союз принял сегодня решение о включении трех организаций в санкционный список ЕС по предложению Чешской Республики. Это медиаплатформа Voice of Europe и пророссийские украинские...
13:00
27 МАЯ 2024
771
Чехии вновь угрожают сильные грозы, которые могут сопровождаться ливневыми дождями и градом. Предупреждение Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ) будет действовать 27 мая и...
19:00
26 МАЯ 2024
2718
Экономика Германии, скорее всего, будет расти гораздо медленнее, чем предполагалось, и это может негативно сказаться на Чехии. «Чешская экономика в определенной степени является субподрядчиком...