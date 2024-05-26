В Чехии наибольшее недовольство членством в ЕС было во время миграционного кризиса

В этом году 51% чехов положительно оценили членство в ЕС.



Чехи оценивают ЕС как положительно, особенно свободу путешествий, работы и учебы, так и отрицательно — как чрезмерно директивного субъекта, лишающего Чехию независимости.



За последние пять лет 2024 год стал единственным годом, когда удовлетворенность членством в ЕС превысила 50%. По мнению авторов опросов, на рейтинг повлияла, в частности, пандемия вируса Ковид-19.



Напротив, в первые пять лет пребывания Чехии в составе ЕС позитивное восприятие членства не опускалось ниже 50%. За последние десять лет уровень удовлетворенности был самым высоким в 2019 году, когда положительно воспринимали членство в ЕС 52%.





Агентство STEM отслеживает отношение к Европе и ЕС с 1991 года. В течение нескольких лет после ноября 1989 года население Чехии было настроено прозападно, имело либеральный взгляд на рыночную экономику и позитивные ожидания.

В ноябре 1993 года 85% чехов выразили решимость присоединиться к Европейскому сообществу. «В то время это была далекая цель, своего рода символ нашей принадлежности к Западу — это была скорее абстрактная, чем конкретная идея», — говорит основатель STEM Ян Хартл. Согласно более старым опросам, люди считали, что членство в ЕС может повысить шансы найти привлекательную работу и дать молодым людям возможность учиться за границей. Значительная часть населения, по данным STEM, представляла себе ЕС как денежный канал, который значительно облегчит путь к экономическому процветанию. В то же время позитивные ожидания были расплывчатыми, без более глубокого понимания того, что вступление в ЕС будет означать для нас, отмечает агентство.



Главной задачей, которую, по мнению чешской общественности, ЕС должен решить в ближайшем будущем, является внешняя безопасность, представленная в первую очередь защитой от миграции и терроризма. Люди также считают важным укрепление самодостаточности Союза, особенно в производстве стратегических компонентов. В ходе опроса также выяснялось, с какими двумя качествами Чехия должна ассоциироваться в Европе в будущем. Для большей части населения Чешская Республика должна быть особенно безопасной — 58%, и процветающей — 48%.