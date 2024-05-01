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Словацкая правительственная коалиция хочет помечать НПО, финансируемые из-за рубежа

Анастасия Князева
3 мая 2024
15:00
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НПО в Словакии, которые финансируются из-за рубежа, теперь должны использовать в своем названии термин «организация, финансируемая из-за рубежа», за некоторыми исключениями. Это следует из проекта поправок к соответствующему закону, который был одобрен парламентом Словакии в первом чтении голосами депутатов от правительства. Палата общин должна принять окончательное решение по проекту на своей следующей сессии. Оппозиция подвергла проект критике.
Вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Вера Йоурова во время визита в Братиславу на прошлой неделе заявила, что закон, если он будет принят в представленном виде, будет нарушать европейское законодательство. Организация Amnesty International (AI) Словакия, реагируя на голосование депутатов, назвала законопроект атакой на гражданское общество в стране.

В ходе решающего второго чтения палата сможет изменить проект путем внесения поправок.

В Словакии это название будет использоваться теми ассоциациями, которые в течение одного года получат пожертвования, превышающие 5 000 евро (примерно 126 000 чешских крон) из-за рубежа или от другой словацкой организации с обозначением «организация, пользующаяся иностранной поддержкой». В этот лимит не входят деньги из европейских фондов.

Предложение внесли в нижнюю палату парламента депутаты от правящей националистической Словацкой национальной партии, самой маленькой из трех партий в кабинете премьер-министра Роберта Фицо.

Словацкая оппозиция, а также Йоурова сравнили проект с венгерским законом 2017 года, который ввел особые требования к НПО, финансируемым из-за рубежа. В 2020 году Суд ЕС постановил, что этот закон нарушает законодательство ЕС.

«Этот законопроект — прямая атака на гражданское общество, в том числе на функционирование и независимое существование многих НПО в Словакии. Его принятие станет непропорционально тяжелым — и потенциально смертельным — бюрократическим и финансовым бременем для организаций гражданского общества. Те, кто выживет, будут демонизированы и дискредитированы, что может привести к дальнейшим ограничениям их деятельности», — написал директор AI в Словакии Радо Слобода в ответ на голосование парламентариев.

Премьер-министр Фицо уже давно выступает против части сектора НПО в Словакии. После победы его партии на парламентских выборах в прошлом году Фицо заявил, что эпоха, когда НПО властвовали над страной, закончилась. Некоторые из неправительственных организаций страны уже давно освещают проступки властей и учреждений.

Законы, направленные против НПО, действуют в России уже много лет. Согласно закону 2012 года, власти могут определять финансируемые из-за рубежа НПО, которые занимаются политической деятельностью, в качестве так называемых иностранных агентов. Позже эта норма была распространена на СМИ и частных лиц. В российский список попали такие международные организации, как Transparency International, Greenpeace и чешская гуманитарная организация Člověk v tísni.
Словакия Словаки политика

Комментарии:
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paulina 3 мая 2024 15:16
Финансирование из России тоже будут помечать? Или это другое? Такими темпами словакам, как грузинам, скоро придется выходить против принятия закона об "иноагентах".
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