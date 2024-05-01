Словацкая правительственная коалиция хочет помечать НПО, финансируемые из-за рубежа

Вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Вера Йоурова во время визита в Братиславу на прошлой неделе заявила, что закон, если он будет принят в представленном виде, будет нарушать европейское законодательство. Организация Amnesty International (AI) Словакия, реагируя на голосование депутатов, назвала законопроект атакой на гражданское общество в стране.



В ходе решающего второго чтения палата сможет изменить проект путем внесения поправок.



В Словакии это название будет использоваться теми ассоциациями, которые в течение одного года получат пожертвования, превышающие 5 000 евро (примерно 126 000 чешских крон) из-за рубежа или от другой словацкой организации с обозначением «организация, пользующаяся иностранной поддержкой». В этот лимит не входят деньги из европейских фондов.



Предложение внесли в нижнюю палату парламента депутаты от правящей националистической Словацкой национальной партии, самой маленькой из трех партий в кабинете премьер-министра Роберта Фицо.



Словацкая оппозиция, а также Йоурова сравнили проект с венгерским законом 2017 года, который ввел особые требования к НПО, финансируемым из-за рубежа. В 2020 году Суд ЕС постановил, что этот закон нарушает законодательство ЕС.



«Этот законопроект — прямая атака на гражданское общество, в том числе на функционирование и независимое существование многих НПО в Словакии. Его принятие станет непропорционально тяжелым — и потенциально смертельным — бюрократическим и финансовым бременем для организаций гражданского общества. Те, кто выживет, будут демонизированы и дискредитированы, что может привести к дальнейшим ограничениям их деятельности», — написал директор AI в Словакии Радо Слобода в ответ на голосование парламентариев.



Премьер-министр Фицо уже давно выступает против части сектора НПО в Словакии. После победы его партии на парламентских выборах в прошлом году Фицо заявил, что эпоха, когда НПО властвовали над страной, закончилась. Некоторые из неправительственных организаций страны уже давно освещают проступки властей и учреждений.



Законы, направленные против НПО, действуют в России уже много лет. Согласно закону 2012 года, власти могут определять финансируемые из-за рубежа НПО, которые занимаются политической деятельностью, в качестве так называемых иностранных агентов. Позже эта норма была распространена на СМИ и частных лиц. В российский список попали такие международные организации, как Transparency International, Greenpeace и чешская гуманитарная организация Člověk v tísni.