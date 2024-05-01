Развели детский сад? Фиала поиздевался над Бабишем и не извинился

В среду в Злине ANO представила свою кампанию и лозунг в преддверии июньских выборов. Премьер-министр и председатель ODS Петр Фиала заявил сегодня журналистам, что Spolu воспользовались тем, что движение не зарегистрировало домен с агитационным лозунгом. Изображение, сопровождаемое текстом «Голосуйте лучше за Spolu для Европы, здесь никакая Россия вам не грозит», по словам премьер-министра, призвано привлечь внимание к опасностям политики ANO. Он также отверг идею о том, что коалиция начинает антикампанию.



Шиллерова, председатель депутатов от ANO, назвала переделанные фотографии гибридной атакой со стороны коалиции из пяти партий. Правящие партии боятся программы движения, а также мира или прекращения огня в Украине, потому что они потеряют свой единственный вопрос, заявила она в палате. Перед заседанием нижней палаты она также говорила о том, чтобы призвать Фиалу извиниться, но премьер-министр не пришел на заседание по рабочим причинам.



В то время как Михал Кучера, заместитель председателя TOP 09, считает сайт смешным и забавным обозначением позиций председателя ANO Бабиша, бывший премьер-министр обрушился на Фиалу.



«Я не понимаю, как он может лгать о положительной кампании, когда он просто снова раскалывает общество какими-то русскими словечками, флагами и лозунгами. Он эксплуатирует войну в Украине, и его не волнует, что там гибнут люди, он строит свою кампанию на этой трагедии и хвастается ею», — сказал Бабиш.



Выборы в Европарламент пройдут в Чехии 7 и 8 июня, граждане выберут 21 евродепутата.