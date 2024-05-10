Карел Гавличек: Мы в ANO не антиукраински настроены, но иногда необходимо выходить за рамки
13 мая 2024
16:30
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Теневой премьер-министр Карел Гавличек в подкасте Crunch о пенсиях, геополитической привязке Чехии и антиукраинской риторике Андрея Бабиша.
Око за око, зуб за зуб. Правительство и движение ANO начали перепалку из-за поддержки Украины, причем критикуют эту позицию маркетологи, политические комментаторы и сам президент Петр Павел. В то время как Андрей Бабиш называет Петра Фиалу «премьер-министром Украины» и ставит под сомнение прозрачность инициативы по созданию чешских боеприпасов, коалиция Spolu начала антироссийскую кампанию, в ходе которой на лицах Бабиша и лидера движения ANO на евровыборах Клары Досталовой нарисовали российские флаги.
На вопрос, не нагнетается ли подобная риторика, политики из обоих лагерей отвечают одинаково: не мы ее начали. «Всегда нужно смотреть, что было раньше. Это правительство очерняет нас как пророссийских элементов. Мы поддерживали Украину практически во всем, мы четко осуждали Россию как агрессора. То, что сделала коалиция, — это уровень гораздо хуже», — Карел Гавличек, первый заместитель председателя движения ANO, считает слова Андрея Бабиша о торговцах смертью перебором.
«Иногда нужно немного перегнуть палку, говорить более прямолинейно, потому что на людей обрушивается огромное количество информации. Но действия говорят за нас, мы поддерживали Украину во все критические моменты как оппозиция. Представьте себе, если бы в оппозиции доминировала SPD — движение ANO очень разумно в этом отношении», — говорит глава теневого правительства Бабиша.
Хотя сам Гавличек в марте не ставил под сомнение и поддержал инициативу по боеприпасам, в настоящее время он повторяет оговорки движения ANO: его беспокоит, что правительственные политики «делают пиар на боеприпасах», и он озабочен тем, чтобы гарантировать, что цена на боеприпасы не будет завышена. «Мы согласны с этим, но у нас есть ряд вопросов», — резюмирует он позицию партии.
Взаимные нападки между правительственным и оппозиционным лагерями усиливаются и по поводу возможных мирных переговоров между Киевом и российским агрессором. «Мы должны вести переговоры, потому что это все равно когда-нибудь произойдет. Это правильно, что Украине оказывается поддержка, но, с моей точки зрения, сейчас выигрывается время, я не думаю, что все повернется вспять и что вдруг украинцы начнут вытеснять русских из Крыма и Донбасса. Это время должно быть использовано для мирных переговоров, но учтите, захочет ли их Украина», — резюмирует Гавличек позицию движения. «Правительство делает недостаточно, чтобы ускорить переговоры», — объясняет он заявление Бабиша о том, что «чешское правительство хочет войны».
В прошлую пятницу президент Петр Павел объявил, что примет участие в конференции по вопросам мира в Украине, на которую его пригласил президент Украины Владимир Зеленский — саммит пройдет в Швейцарии в середине июня.
За это заплатят компании
Раскол в вопросе о том, кто пророссийский, а кто проукраинский, отражает раскол между правительством и оппозицией по поводу пенсионной реформы, который президент Петр Павел и его советники пытались умерить. Переговоры закончились фиаско, когда ANO отказалась от обсуждения вопроса о повышении пенсионного возраста после вмешательства Андрея Бабиша и отказалась проводить дальнейшие переговоры под эгидой Пражского Града.
«Я не говорю, что после выборов мы отменим предстоящую реформу Мариана Юречки, но мы ее пересмотрим», — смягчил Гавличек свои предыдущие заявления в подкасте Ptám se já. «Я сказал это, исходя из предположения, что пенсионный возраст в том виде, в котором он был представлен, будет принят. Может быть, правительство одумается», — говорит теперь Гавличек.
Движение ANO пока не раскрывает свою стратегию, говоря лишь о стимулировании по примеру Швеции. Оно видит в экономической производительности самое большое лекарство для доходов государственного бюджета, чтобы компенсировать демографический кризис — другими словами, деньги будут поступать в систему от налогов с процветающих компаний. «Обеспечить более высокую рентабельность бизнес-сегмента и в то же время быть последовательным в сборе налогов», — раскрывает свой рецепт бывший министр промышленности и торговли.
«Наша экономика должна строиться на добавленной стоимости — для этого необходимо создать инновационную, исследовательскую, научную базу. Конечно, государство не будет делать эту добавленную стоимость, но это сделает бизнес. Давайте сделаем все возможное, чтобы наши компании не уходили в США, Индонезию или Китай, потому что там более дешевая энергия», — пояснил Гавличек.
На вопрос, не нагнетается ли подобная риторика, политики из обоих лагерей отвечают одинаково: не мы ее начали. «Всегда нужно смотреть, что было раньше. Это правительство очерняет нас как пророссийских элементов. Мы поддерживали Украину практически во всем, мы четко осуждали Россию как агрессора. То, что сделала коалиция, — это уровень гораздо хуже», — Карел Гавличек, первый заместитель председателя движения ANO, считает слова Андрея Бабиша о торговцах смертью перебором.
«Иногда нужно немного перегнуть палку, говорить более прямолинейно, потому что на людей обрушивается огромное количество информации. Но действия говорят за нас, мы поддерживали Украину во все критические моменты как оппозиция. Представьте себе, если бы в оппозиции доминировала SPD — движение ANO очень разумно в этом отношении», — говорит глава теневого правительства Бабиша.
Хотя сам Гавличек в марте не ставил под сомнение и поддержал инициативу по боеприпасам, в настоящее время он повторяет оговорки движения ANO: его беспокоит, что правительственные политики «делают пиар на боеприпасах», и он озабочен тем, чтобы гарантировать, что цена на боеприпасы не будет завышена. «Мы согласны с этим, но у нас есть ряд вопросов», — резюмирует он позицию партии.
Взаимные нападки между правительственным и оппозиционным лагерями усиливаются и по поводу возможных мирных переговоров между Киевом и российским агрессором. «Мы должны вести переговоры, потому что это все равно когда-нибудь произойдет. Это правильно, что Украине оказывается поддержка, но, с моей точки зрения, сейчас выигрывается время, я не думаю, что все повернется вспять и что вдруг украинцы начнут вытеснять русских из Крыма и Донбасса. Это время должно быть использовано для мирных переговоров, но учтите, захочет ли их Украина», — резюмирует Гавличек позицию движения. «Правительство делает недостаточно, чтобы ускорить переговоры», — объясняет он заявление Бабиша о том, что «чешское правительство хочет войны».
В прошлую пятницу президент Петр Павел объявил, что примет участие в конференции по вопросам мира в Украине, на которую его пригласил президент Украины Владимир Зеленский — саммит пройдет в Швейцарии в середине июня.
За это заплатят компании
Раскол в вопросе о том, кто пророссийский, а кто проукраинский, отражает раскол между правительством и оппозицией по поводу пенсионной реформы, который президент Петр Павел и его советники пытались умерить. Переговоры закончились фиаско, когда ANO отказалась от обсуждения вопроса о повышении пенсионного возраста после вмешательства Андрея Бабиша и отказалась проводить дальнейшие переговоры под эгидой Пражского Града.
«Я не говорю, что после выборов мы отменим предстоящую реформу Мариана Юречки, но мы ее пересмотрим», — смягчил Гавличек свои предыдущие заявления в подкасте Ptám se já. «Я сказал это, исходя из предположения, что пенсионный возраст в том виде, в котором он был представлен, будет принят. Может быть, правительство одумается», — говорит теперь Гавличек.
Движение ANO пока не раскрывает свою стратегию, говоря лишь о стимулировании по примеру Швеции. Оно видит в экономической производительности самое большое лекарство для доходов государственного бюджета, чтобы компенсировать демографический кризис — другими словами, деньги будут поступать в систему от налогов с процветающих компаний. «Обеспечить более высокую рентабельность бизнес-сегмента и в то же время быть последовательным в сборе налогов», — раскрывает свой рецепт бывший министр промышленности и торговли.
«Наша экономика должна строиться на добавленной стоимости — для этого необходимо создать инновационную, исследовательскую, научную базу. Конечно, государство не будет делать эту добавленную стоимость, но это сделает бизнес. Давайте сделаем все возможное, чтобы наши компании не уходили в США, Индонезию или Китай, потому что там более дешевая энергия», — пояснил Гавличек.
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