Миграционный пакт стран Евросоюза окончательно подтвержден

Пакет мер был окончательно утвержден министрами финансов стран-участниц во вторник. Этот шаг положил конец более чем восьмилетним переговорам и переписыванию документов.





В частности, пакет состоит из десяти нормативных актов, которые в совокупности занимают более 1 500 страниц. Они включают в себя новые правила проверки прибывающих мигрантов, чтобы определить, имеют ли они право на какую-либо форму защиты или будут депортированы. Весь процесс также предполагается ускорить и упростить.





Пакет также вводит принцип, согласно которому те страны ЕС, которые перегружены миграционным давлением, будут получать солидарную помощь от других стран, либо забирая у них часть мигрантов, либо поддерживая их финансово и материально. Венгрия и Польша уже давно выступают против требований о финансовой поддержке или принятии беженцев из других стран, поэтому они были единственными членами ЕС, проголосовавшими против всех пунктов пакета.





Чехия воздержалась от голосования





Как и в феврале, Чешская Республика воздержалась от голосования. По словам государственных чиновников, окончательная форма пакета, подготовленного во время испанского председательства, менее благоприятна для Чехии, чем та, в которой она участвовала ранее в качестве страны-председателя.





Премьер-министр Чехии Петр Фиала также обсудил вопросы миграции во время своего визита в Италию в понедельник. «Чехия вместе с Италией входит в число стран, которые хотят пойти дальше, чем то, куда нас привел миграционный пакт», — сказал Фиала после встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. В качестве возможного способа борьбы с нелегальной миграцией Фиала назвал проект итальянских центров для лиц, ищущих убежища, в Албании. Однако он еще не запущен.





Чешский премьер-министр также заявил в понедельник, что миграционный пакт — это шаг к разумному решению, но недостаточный. В связи с этим Чехия присоединилась к неформальной группе государств, которые хотят пойти дальше в этом вопросе, бороться с миграцией за пределы ЕС, а также с незаконным ввозом и торговлей людьми.





Коалиция государств готовит письмо в Европейскую комиссию и государства — члены ЕС, которое должны подписать министры внутренних дел как минимум 15 стран ЕС, призывая к свежему взгляду и новым способам решения проблемы на европейском уровне.