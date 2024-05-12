Миграционный пакт стран Евросоюза окончательно подтвержден
14 мая 2024
22:00
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Страны — члены ЕС на встрече в Брюсселе 14 мая окончательно одобрили ранее согласованный миграционный пакет. Пакет состоит из десяти пунктов, причем представители Чехии воздержались по всем из них. Причина в том, что они считают пакет не таким выгодным для Чехии, как его предыдущая форма. Только Венгрия и Польша высказались против всех пунктов.
Пакет мер был окончательно утвержден министрами финансов стран-участниц во вторник. Этот шаг положил конец более чем восьмилетним переговорам и переписыванию документов.
В частности, пакет состоит из десяти нормативных актов, которые в совокупности занимают более 1 500 страниц. Они включают в себя новые правила проверки прибывающих мигрантов, чтобы определить, имеют ли они право на какую-либо форму защиты или будут депортированы. Весь процесс также предполагается ускорить и упростить.
Пакет также вводит принцип, согласно которому те страны ЕС, которые перегружены миграционным давлением, будут получать солидарную помощь от других стран, либо забирая у них часть мигрантов, либо поддерживая их финансово и материально. Венгрия и Польша уже давно выступают против требований о финансовой поддержке или принятии беженцев из других стран, поэтому они были единственными членами ЕС, проголосовавшими против всех пунктов пакета.
Чехия воздержалась от голосования
Как и в феврале, Чешская Республика воздержалась от голосования. По словам государственных чиновников, окончательная форма пакета, подготовленного во время испанского председательства, менее благоприятна для Чехии, чем та, в которой она участвовала ранее в качестве страны-председателя.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала также обсудил вопросы миграции во время своего визита в Италию в понедельник. «Чехия вместе с Италией входит в число стран, которые хотят пойти дальше, чем то, куда нас привел миграционный пакт», — сказал Фиала после встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. В качестве возможного способа борьбы с нелегальной миграцией Фиала назвал проект итальянских центров для лиц, ищущих убежища, в Албании. Однако он еще не запущен.
Чешский премьер-министр также заявил в понедельник, что миграционный пакт — это шаг к разумному решению, но недостаточный. В связи с этим Чехия присоединилась к неформальной группе государств, которые хотят пойти дальше в этом вопросе, бороться с миграцией за пределы ЕС, а также с незаконным ввозом и торговлей людьми.
Коалиция государств готовит письмо в Европейскую комиссию и государства — члены ЕС, которое должны подписать министры внутренних дел как минимум 15 стран ЕС, призывая к свежему взгляду и новым способам решения проблемы на европейском уровне.
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