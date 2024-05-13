Откровения сына подозреваемых в шпионаже для России

Тезисы, изложенные в статье:

— ФБР США и Агентство национальной безопасности внесли свой вклад в выяснение обстоятельств дела чешскими властями. Они помогли раскрыть электронную переписку Шапошниковых с генералом российской разведки.

— За Николаем Шапошниковым, торговцем оружием и соратником российских агентов, спецслужбы следили в течение многих лет до взрывов.

— Хотя следователи не вышли на главных организаторов взрывов, российских офицеров ГРУ, полицейские документы указывают на то, что в будущем в Чехии могут привлечь к ответственности кого-то еще — возможно, за шпионаж.



В начале октября 2014 года в Лиссабоне стояли приятные теплые солнечные дни. Идеальное время для отдыха, осмотра достопримечательностей и посиделок в ресторанах...



Елена и Николай Шапошниковы прибыли в португальскую столицу в пятницу, 3 октября. Вместе со своей взрослой дочерью, которая только что пережила неприятный развод с первым мужем.



Ее родители, занимающиеся торговлей оружием, познакомились в Лиссабоне с высоким, тогда еще темноволосым мужчиной, который, по словам очевидцев, наотрез, хотя и вежливо, отказывался фотографироваться с ними вместе. Но он с готовностью согласился сам сделать семейный снимок Шапошниковых.



Почему он вел себя так, как вел, мы теперь знаем: Это был генерал Андрей Владимирович Аверьянов, элитный офицер российской военной разведки, и его лицо должно было оставаться в тайне.



Тем более что вся эта семейная поездка на атлантическое побережье была — согласно выводам полиции — одной из последних подготовок к сверхсекретной диверсионной операции на территории Чехии. Акции с фатальными последствиями.



Чехия почувствовала это утром 16 октября: во Врбетице в Злинском крае взорвался склад с противотанковыми ракетами, в результате чего трагически погибли два человека, а на очистку обширной территории от остатков боеприпасов ушло еще десять лет.





«Они пишут всякую чушь. Менты просто спекулируют», — раздраженно говорит сын Павла Шапошникова, один из тех, с кем Seznam беседовал в последние дни для восстановления событий во Врбетице.



Благодаря этому репортеры узнали и новые подробности дела, которому следователи Национального штаба по борьбе с организованной преступностью присвоили рабочее название «Боеприпасы». Они поговорили с людьми, чьи свидетельства наглядно раскрывают это дело о российском государственном терроризме. Они также опирались на непубличное постановление, которым чешская полиция официально завершила расследование трагедии во Врбетице на прошлой неделе — Seznam Zprávy первым подробно описал его содержание.



После трехлетнего расследования детективы Национального штаба по борьбе с организованной преступностью заявили, что Шапошников, выходец из Украины и обладатель чешского паспорта на протяжении более 20 лет, играл ключевую роль в связях с российской разведкой. В первую очередь благодаря их давним и тесным контактам с генералом Аверьяновым.



Шапошников был сотрудником группы компаний «Imex», которой принадлежали боеприпасы на складах во Врбетице. По данным следствия, он и его жена были причастны к подозрительным событиям, предшествовавшим взрыву. В то же время, по мнению полиции и спецслужб, через него в Россию была передана секретная информация о сделках группы «Imex» с оружием.



Чтобы потом, как в случае с Врбетице, Россия могла предотвратить экспорт оружия и боеприпасов в страны, где это угрожало бы ее военным и политическим интересам.



Чешская история Николая и Елены Шапошниковых началась в начале 1990-х годов в северочешских лагерях для беженцев. Они переехали в Чехословакию как беженцы из Киева вскоре после распада Советского Союза. Сначала Николай в 1991 году, а через год его жена Елена и их дети



Николай Шапошников уже был знаком с Чехословакией. За два года до падения коммунистического режима он служил здесь офицером в Советской армии. По некоторым данным, решение о переезде из Украины созрело еще в 1986 году — после взрыва на Чернобыльской АЭС. В тот год родилась их дочь, и Шапошниковы опасались, как авария отразится на ее здоровье.



Сначала Шапошников жил в лагере для беженцев, потом к нему приехала жена с детьми. Оба они были из семей военных. Елена Шапошникова выросла на советской военной базе в ГДР, где служил ее отец.



Сотрудники полиции получили личное дело Шапошникова, которое велось на него советскими военными. Из него следует, что Шапошников пытался получить чешский паспорт с помощью маленьких хитростей: он лгал или утаивал определенную информацию при подаче заявления на гражданство. Например, он указал, что происходит из семьи священнослужителя, а не военного, представил фальшивое свидетельство о рождении сына Павла и скрыл, что у него есть дочь от первого брака.



Шапошников получил чешское гражданство в 1999 году, но его жене пришлось ждать до 2004 года. Она подавала документы на получение гражданства по меньшей мере шесть раз, и чиновники неоднократно отклоняли ее заявление, поскольку она «вводила власти в заблуждение», как гласило официальное обоснование. Это произошло, когда она не сдала свой украинский паспорт, что она должна была сделать по закону как лицо со статусом политического беженца.



Согласно полицейскому постановлению, для получения Еленой Шапошниковой гражданства необходимо было непосредственное вмешательство министра внутренних дел Станислава Гросса (ČSSD).



Каким именно образом, неизвестно. Однако чиновник, о котором идет речь, добавил свою оговорку в досье зеленой ручкой. На протяжении всей процедуры рассмотрения заявления красной нитью проходило ощущение, что кто-то постоянно пытается различными способами вмешаться, чтобы обеспечить положительное рассмотрение заявления.



Seznam Zprávám удалось получить рукописную записку чиновника, который жаловался на давление с целью предоставления Елене Шапошниковой чешского гражданства.



Шапошниковы сняли свою первую квартиру за пределами лагеря в Копрживнице, в районе Новоичин, и, по словам их сына Павла, поначалу семья была бедной — его отец подрабатывал массажистом и работал в видеопрокате. «Он просто выживал. Для меня праздником было, когда я получил вафли „Татранки“», — вспоминает Павел Шапошников, с которым Seznam Zprávy поговорил по телефону — через сотрудников грузинского бистро, которым управляет его компания в центре Праги.



Не совсем ясно, как Николай Шапошников попал в оружейный бизнес. По словам одного из источников, он пришел в остравскую группу Imex через другую компанию, занимающуюся оружейным бизнесом. Как бы то ни было, он пришел в Imex Group в апреле 2006 года.



Imex Group принадлежит бизнесмену Петру Бернатику, еще одной важной фигуре в деле Врбетице. В постановлении об отсрочке рассмотрения дела полиция написала, что Петр Бернатик-старший, его отец и основатель компании, числился тайным сотрудником коммунистической тайной полиции.



Радек Ондруш, адвокат компании, называет это утверждение ударом ниже пояса, призванным создать впечатление, что группа Imex с самого начала была связана с силовыми структурами, близкими к России, а точнее, к Советскому Союзу. «Это неправда: Примерно в 2006 году господин Бернатик заявил, что Служба государственной безопасности зарегистрировала его без его ведома. Я сам представлял его интересы. Полиция должна была знать об этом, и это все равно появилось в постановлении», — критикует адвоката Ондруш.



В полицейском документе также упоминается, что оружейник компании Людек Петржик, погибший при взрыве 16 октября 2014 года, непосредственно являлся сотрудником Службы государственной безопасности. Он подчинялся Третьему отделу, который отвечал за защиту военной среды, и, по словам бывшего коллеги, опрошенного полицией, они посещали рождественские вечеринки, устраиваемые советской военной разведкой. Полиция утверждает, что Петрик также поддерживал контакты с сотрудниками КГБ, другой советской службы шпионажа и контршпионажа.



Ондруш, адвокат Imex Group, утверждает, что отец и сын Бернатик узнали о прошлом Петржика только из результатов полицейского расследования. «Для них это был шок», — сказал Ондруш, который от имени владельца компании выступает посредником в общении с журналистами.



Поговорить напрямую с Бернатиком-младшим или его отцом не удалось.



Счастье из-за машины

Николай Шапошников отвечал в Imex Group за сделки с оружием в странах бывшего Советского Союза. Следователи были заинтригованы, узнав, что в 2012 году его зарплата составляла всего 15 000 в месяц, а с 2021 года он получил повышение — но всего на 200.



Его сын Павел объясняет, что отец купил подержанный служебный автомобиль. Компания вычла стоимость покупки из его зарплаты. «Так у него наконец-то появилась первая машина. Не какая-нибудь двадцатилетняя развалюха, а новая машина, которой было пять лет. Знаете, как он был счастлив?» говорит Павел Шапошников.



Источник из окружения Николая Шапошникова объясняет это несколько иначе — он говорит, что 15 000 были просто фиксированной зарплатой. И что она увеличивалась за счет комиссионных от успешно завершенных контрактов.



Жена Шапошникова Елена занялась бизнесом в Чехии. В 2007 году она купила компанию Listo, которая, по словам ее сына Павла, «перевозила железо в Чехию» для дальнейшей обработки. Компания, как показывает коммерческий регистр, закончила, например, 2011 год с убытком примерно в девяносто тысяч, в последующие годы — с прибылью примерно в сто тысяч, а затем были периоды прибыли в несколько десятков тысяч.



Никакой информации о ее деятельности в открытых источниках найти не удалось. С прошлого года компания находится в стадии ликвидации.



Апартаменты Villa Elena

Как бы то ни было, с тех пор, как сын Павел считал вафли праздничным блюдом во время работы Шапошникова в Imex Group, в финансовом положении семьи многое изменилось.



В 2008 году Шапошниковы переехали в Грецию, на привлекательный полуостров Халкидики. Там они купили большой участок земли с двухэтажным домом почти за 6,5 млн чешских крон, который дорого отремонтировали и переделали в апартаменты для туристов.



«В номерах здесь есть диван, рабочий стол, кофеварка и чайник, а также просторная душевая кабина, отдельный туалет и ванна в ванной комнате. В номерах Villa Elena есть мягкие подушки, гипоаллергенные подушки и неаллергенные подушки», — расхваливают свое жилье владельцы на туристическом сайте. В настоящее время система бронирования сообщает, что номера не могут быть сданы.



Кроме того, ранее семья также приобрела дом, квартиру и землю в Чехии.



Точное происхождение денег, использованных для этих инвестиций, полиция, расследующая взрывы во Врбетице, пока не установила.



«На что они жили и покупали недвижимость, отследить не удалось. Чешский банковский счет, на который перечислялась зарплата, использовался для некоторых платежей, официального дохода не хватало на повседневные нужды (законный доход в некоторые месяцы покрывал только счет за телефон), банковский счет регулярно пополнялся наличными, которые использовались для обязательных платежей, или переводились на счета детей, или наличные поступали непосредственно на их счета. Ни на чешском, ни на греческом счете нет признаков частых платежей в магазинах, поэтому можно предположить, что расходы на жизнь оплачивались наличными неизвестного происхождения», — говорится в постановлении о переносе рассмотрения дела.



На допросе Елена Шапошникова пояснила, что финансировала покупку виллы в Греции за счет подарков от отца и доходов от своего неевропейского бизнеса.



Когда сотрудники уголовного розыска допрашивали Шапошниковых в связи со взрывами во Врбетицах и спрашивали о происхождении их имущества, Елена Шапошникова продиктовала в протокол, что деньги на покупку «Виллы Елена» в Греции она получила частично от своих родителей — и эти средства были переведены на ее счет в Швейцарии (счет принадлежал ее компании Independence Group Co. зарегистрированной на Маршалловых островах, которые, по данным сайтов, специализирующихся на создании оффшорных компаний, являются одним из последних мест в мире, где гарантируется анонимность владения. Считается, что остальные деньги Шапошникова заработала, занимаясь бизнесом за пределами Евросоюза, но она не уточнила, где и в чем заключался ее бизнес.



Источник газеты, хорошо знающий Шапошниковых (и имеющий основания встать на их сторону), добавил, что отец Елены Шапошниковой якобы продавал неопределенную недвижимость в Украине.



Прибытие подразделения 29155

По мнению полиции, встреча в Лиссабоне с генералом ГРУ Аверьяновым вписывается в целенаправленное сотрудничество Шапошниковых с российской военной разведкой. А конкретно — с ее подразделением 29155, предназначенным для проведения диверсионных операций за рубежом.



«Елена Шапошникова на протяжении длительного времени передавала генералу Аверьянову информацию о сделках с военными материалами, подготовленных и заключенных различными компаниями, о которых Николай Шапошников узнал, работая торговцем оружием. Из сообщения следует, что их действия были направлены генералом Аверьяновым, действовали по его указаниям или ждали указаний из Москвы», — пишут криминалисты в постановлении об отложении дела.



На контактах Шапошниковых с ГРУ стоит остановиться подробнее, поскольку из них сыщики делают вывод о косвенной причастности Шапошниковых к взрывам во Врбецке.



Сотрудники полиции задокументировали, что генерал Аверьянов пользовался электронным адресом vitazi31@gmail.com, где «vitazi» могло означать слово «victors». Цифра, обозначающая порядок букв в алфавите: СА — кириллическая аббревиатура Советской Армии.



Согласно информации, полученной из двух источников, Шапошникова передала переписку с генералом сотрудникам полиции, предоставив им доступ к электронной почте и облачным хранилищам. А также к истории местоположения ее аккаунта Google — то есть к местам, где она входила в систему через мобильный или компьютер.



В то же время Seznam Zprávy выяснил, что некоторые электронные письма были удалены уже во время полицейских рейдов. Однако детективам удалось восстановить их благодаря сотрудничеству с ФБР США, Федеральным бюро расследований. Помощь также оказало специализированное Агентство национальной безопасности США (NSA).



Полицейские закрыли дело о взрывах в Врбетице без предъявления обвинений. Они знали о связи между фигурантами дела. Но у них не было веских доказательств для возбуждения уголовного дела.



На первый взгляд бросается в глаза, что у Шапошниковой и Аверьянова были аккаунты в Gmail, они не пользовались никакими специально защищенными приложениями. По словам надежных источников, в 2014 году в этом не было ничего необычного; Gmail считался безопасной формой общения.



Электронное письмо от начальника российской разведки к Шапошниковой в сентябре 2014 года также содержало сообщение: «Здравствуйте, Елена, я отправляю запрос на посещение складов (если это необходимо). При необходимости мы вышлем копии паспортов». После нажатия на вложение появился запрос от Государственной комиссии по национальной безопасности Республики Таджикистан с просьбой посетить Врбетице и осмотреть боеприпасы. И — как показало расследование — плохо подделанная подпись таджикского офицера.



Шапошникова отвечает генералу 29 сентября: «Андрюша, привет. Поздравляем тебя с днем рождения! Хотим пожелать тебе лично. Поговорим по Скайпу?». Аверьянов, как следует из базы данных розыска полиции, действительно родился в этот день. Позднее Аверьянов отвечает Шапошниковой: «Спасибо, сегодня с вами свяжемся».



Затем следуют вышеупомянутые длинные выходные в Лиссабоне с Шапошниковыми, их дочерью и генералом.



Шапошниковы отрицали встречу с генералом во время первого допроса в 2021 году, а также любое общение. Они заявили, что вообще не знают Аверьянова. В марте прошлого года они изменили свои показания, зачитав сотрудникам полиции письменное заявление, в котором сообщили, что познакомились с Аверьяновым примерно в 2011 году во время сделок с оружием.



«Они часто встречались с Аверьяновым и его женой в Москве, ходили в театр, на открытие выставок. Они вместе отдыхали на Кипре. В Греции Аверьянова с ними не было; по ее словам, если он ездил в Салоники, то должен был хотя бы раз посетить монастырь на горе Афон», — так трактуется версия Шапошниковых в постановлении полиции.



А Лиссабон? По словам Шапошниковых, они просто ездили на экскурсии и ужинали вместе, разговаривали об истории, детях и семье. Аверьянов также организовал микроавтобус с украинским водителем.



Seznam не удалось связаться с Шапошниковой. По имеющимся данным, она живет на Халкидиках — там она осталась после смерти мужа, Николая Шапошникова, в феврале этого года (подробнее об этом — впереди). «У нее хватает журналистов», — отвечает сын Павел на просьбу о посредничестве в контакте.



Владелец Imex Group уверяет сегодня, что не знал о связи Шапошниковых с русскими. «Руководство компании ни в коем случае не знало об этом», — говорит он через своего адвоката Ондруше.



Флирт агентов оставил след

В субботу, 11 октября 2014 года, два туриста прилетели в пражский аэропорт имени Вацлава Гавела рейсом из Москвы. На паспортном контроле в 9:48 утра они предъявляют паспорта на имена Александр Петров и Руслан Боширов. Они остановились на яхте в отеле, который заранее забронировали по Интернету. По словам свидетелей, которых позже опросила полиция, выглядели они неприметно. А еще скромными: Они не возражали против того, чтобы из окна вместо горизонта Градчан смотреть на стену.



Петров и Боширов явно не хотели привлекать к себе внимание, ведь туристические визы в поддельных паспортах были лишь прикрытием для российской военной разведки. Агенты Александр Мишкин и Анатолий Чепига прибыли в Чехию только для того, чтобы через несколько дней незамеченными проникнуть на склад во Врбице и установить взрывное устройство, говорится в сегодняшних выводах следствия.



Тем не менее они не сопротивлялись и заигрывали с украинскими туристками — под легендой, что торгуют биологически активными добавками. Затем одна из женщин создала профиль Боширову в Facebook (т. е. агенту Чепиге), чтобы продолжать с ним общаться. Он доступен и сегодня, включая первый снимок Староместской площади.



За день до приезда агентов в Прагу Петр Бернатик, владелец Imex Group, получил по электронной почте отсканированные паспорта двух торговцев оружием из Таджикистана. Их интересовало посещение склада во Врбетице, поэтому они должны были заранее явиться и предъявить свои документы.



На первый взгляд, это обычное дело: в оружейном бизнесе компании обычно присылают своих людей для проверки товара. Этот визит с самого начала был организован Николаем Шапошниковым как сотрудником группы компаний Imex.



10 октября 2014 года, за шесть дней до взрыва, Шапошников встречается со своим боссом Бернатиком-младшим в винном баре Na Roli в моравско-силезском городе Петржвальд. В тот же день на почтовый ящик компании, которой пользовался Бернатик, приходит сообщение с адреса vitazi31@gmail.com, которым пользовался генерал ГРУ Аверьянов.



Сообщение содержало только тему «Паспорт» и вложения под названиями 1.jpg и 2.jpg с фотокопиями таджикских паспортов и молдавских паспортов таджикских бизнесменов, на самом деле сотрудников российской разведки.





Солсберийские отравители, преступники из Врбетице

Весной 2018 года кто-то пытался отравить в Великобритании Сергея Скрипаля, бывшего сотрудника российских ВВС и военной разведки ГРУ. Он был арестован в России в 2004 году и осужден за шпионаж в пользу Запада. Его освободили в рамках обмена заключенными, и с 2010 года он получил убежище в Великобритании. В ходе расследования выяснилось, что агенты ГРУ нанесли на дверную ручку дома в Солсбери печально известное нервно-паралитическое вещество «Новичок».



Позже Сергею Скрипалю и его дочери Юлии стало плохо во время обеда в ресторане, они вышли на прогулку подышать воздухом и в итоге упали в обморок в парке.



«Сообщение не содержит никакого текста, оно ни за чем не следует, между этими адресами никогда не было никакой связи ни до, ни после, и даже вся предыдущая связь с нашими партнерами в Таджикистане велась по-другому», — комментирует полицейское постановление.



Сегодня Бернатик объяснил через своего адвоката, что у него не было причин выяснять, с какого адреса были отправлены копии паспортов. У него просто был заявленный визит на склад, паспорта (без которых торговцев не пустили бы в помещение) прибыли — больше разбираться было не с чем.



Кстати, нет никаких доказательств того, что торговые агенты заходили в помещение. По словам представителей Imex Group, они не приехали на оговоренный визит.



Однако все это подтвердило подозрения полиции, что Бернатик из Imex Group, возможно, имел большее отношение к планированию нападения на склад боеприпасов в Врбетице, чем он готов признать. Им также показалось странным поведение Бернатика перед взрывами: в среду 15 октября, за день до первого взрыва, Бернатик лично приехал на склад в Врбетице, что, по словам свидетелей, было необычно. Даже работники склада были удивлены.



По словам детективов, странным было и то, что всем временным рабочим, работавшим на складе, был предоставлен выходной. При этом других сотрудников компании на месте не было.



«Петр Бернатик-младший так и не смог убедительно объяснить на допросе, почему он был один на складах 15 октября 2014 года, хотя, как он и другие лица неоднократно заявляли, на складах велась большая работа по подготовке товаров к вывозу и, что вполне логично, ответственные за хранящиеся товары лица, которые одни имели подробный обзор их хранения и которые в остальном всегда присутствовали во время его визитов, не присутствовали во время его визита», — говорится в постановлении полиции.



Стоит повторить, что Бернатик не общается с журналистами, на все вопросы отвечает его адвокат Ондруш, который объясняет (как сказал Бернатик во время допроса, согласно постановлению полиции), что подозрения полиции ложны.



Андрей Аверьянов координировал взрывы в Врбитичах, взрывы в Болгарии и отравление Сергея Скрипаля в Великобритании, утверждает международная группа криминологов.



По словам адвоката, Бернатик действительно был на складе перед взрывом, но якобы только для того, чтобы лично проверить, готовы ли боеприпасы к вывозу. Двое других сотрудников в это время были заняты бумажной работой в Остраве.



Бернатик через своего адвоката однозначно отрицал какое-либо сотрудничество с агентами. Даже, как следует из полицейского постановления, он мог тайно подвезти Чепигу и Мишкина к комплексу на своей машине, потому что охранники не проверили его автомобиль.



«Зачем ему это делать? Зачем ему так рисковать? Комплекс не был особо охраняемым. Было бы проще, если бы два агента попали на склад через дыру в заборе», — утверждает Ондруш.



В итоге следствие пришло к выводу, что агентам помогал кто-то из группы Imex. «Полицейское управление также считает доказанным, что взрывы не могли быть спланированы и осуществлены без помощи сотрудников Imex Group», — резюмировали в полиции.



В постановлении не сказано прямо, кто имеется в виду — Шапошников или Бернатик. Однако из общего тона документа ясно, что они не верят ни тому, ни другому. Полиция задержала Петра Бернатика на 48 часов в феврале 2021 года, но не предъявила ему никаких обвинений.



По закону торговцы оружием должны иметь специальную лицензию от Министерства промышленности и торговли. Только так они могут экспортировать оружие за границу. В министерстве не стали уточнять, была или есть ли под угрозой лицензия у Imex Group — в свете событий вокруг Врбетице и подозрений полиции.



«Мы не можем предоставить дополнительную информацию о лицензиях на конкретные зарубежные сделки с военными материалами, учитывая интересы внешней политики и безопасности», — сказала Милуше Трефанкова, пресс-секретарь министерства. По словам Ондруше, адвоката компании, у Imex Group никогда не было проблем с лицензией из-за Врбетице.



Друг — агент из Украины

В четверг, 16 октября 2014 года, около 9:30 утра со склада № 16 раздается оглушительный взрыв, за которым следуют новые взрывы. На тот момент в здании хранилось 50 тонн боеприпасов, которые взрыв отбросил на расстояние до 800 метров. На месте происшествия погибли два сотрудника группы компаний Imex. По версии полиции, они открыли один из ящиков, приготовленных к отправке, что привело к срабатыванию взрывного устройства и трагедии.



В тот же день, как позже выяснили полицейские, агенты, Анатолий Чепига и Александр Мишкин, возвращались в Москву из аэропорта Вены. А другие агенты, которые, по всей видимости, обеспечивали безопасность операции дистанционно, выехали из Словакии. Например, генерал Аверьянов, о котором уже неоднократно упоминалось, или Алексей Капинос, с которым Шапошниковы перед взрывами даже провели несколько дней на курорте в Словакии.



Источник в окружении Шапошникова подтверждает, что они с Капиносом были знакомы еще с Украины. Вероятно, их познакомил отец Елены, бывший военный. Капинос якобы представлялся семье государственным служащим, возможно, из Министерства охраны окружающей среды.



Согласно показаниям источника, занимавшего в 2014 году высокий пост на государственной службе, сразу после взрывов возникли сомнения в роли Николая Шапошникова в Министерстве обороны, деятельность которого, как теперь утверждают многочисленные источники, в течение нескольких лет отслеживалась спецслужбами. И так же быстро появилась наиболее вероятная версия взрывов: целенаправленная атака извне.



«Мы знали, что просто так он не взорвется. И имя Шапошникова там тоже фигурировало», — подтверждает один из этих источников.



Однако и сейчас следователи не знают, что именно стало причиной взрыва. Ведь следы были уничтожены взрывом и пожаром. На основании косвенных улик они делают вывод, что была допущена ошибка: боеприпасы должны были взорваться не во Врбетице, а только во время транспортировки за пределы республики.



Второй взрыв склада № 12, произошедший через шесть недель после октябрьского взрыва, представляет собой некоторую загадку. Полиция считает, что там тоже была спрятана какая-то система инициации. Они не объясняют, почему ее не обнаружили после первого взрыва, когда саперы обыскивали территорию и склады.



Ондруш, адвокат компании, говорит, что ему хотелось бы увидеть отчеты по пиротехнике, которые, согласно постановлению полиции, являются частью дела, но к которым у Imex Group пока нет доступа. Ондруш говорит, что тип боеприпасов, взорвавшихся в Врбетице, может выдерживать жесткую обработку. Он не сгорает только от удара о землю. Он взрывается от сильного лучистого тепла — например, в огне.



74-страничный документ, на основании которого полицейские в конце апреля закрыли дело Врбетице без предъявления обвинений (но с выводом о явной виновности России), заканчивается фразой: «По поводу вышеописанных и других не упомянутых здесь действий чешских граждан будет вынесено отдельное решение».





Перевод: до Мишкина и Чепиги мы не доберемся, потому что Россия их логично защищает. Более того, их босс Аверьянов получил повышение до заместителя директора военной разведки ГРУ. Теоретически возможно, что несколько загадочная фраза из полицейского постановления означает, что сыщики рассматривают возможность уголовного преследования. Теоретически рассматривается вопрос о Бернатике из группы «Имэкс» — но в отношении него у полиции нет прямых доказательств, что он причастен к взрывам или что он контактировал с агентами.



А Бернатик через своего адвоката однозначно отрицает свою причастность к взрыву. По мнению адвокатов, с которыми мы общались, остается — опять же теоретически — только Шапошников, который может быть обвинен в каком-то преступлении, связанном с передачей информации российской стороне. На ум приходит, например, шпионаж — статья, которой фактически не пользовались, по крайней мере, последние пятьдесят лет.



Кстати, в постановлении полиции говорится, что следователи уже расширяли уголовное производство в январе 2022 года до преступления шпионажа, которое якобы совершили Николай Шапошников и его жена Елена. «Путем умышленного оказания содействия российской военной разведке — Главному управлению Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (далее — ГРУ), в том числе в отношении взрывов на складах боеприпасов в Врбетице», — говорится в материале. Однако в нем не говорится о том, чем закончился этот этап расследования. Поэтому не исключено, что расследование еще не закончено.



Николая Шапошникова нет в живых уже три месяца, он скоропостижно скончался в Греции. По словам Деника Н., чешская полиция хотела проверить путем вскрытия, могли ли русские отравить его. Но надзирающий прокурор Мартин Малуш не подал запрос на международное сотрудничество, так как не счел его важным.



Греческие врачи провели лишь обычное медицинское вскрытие без лабораторных анализов на наличие ядов. Они заявили, что причиной смерти стала остановка сердца.



Елена Шапошникова с тех пор остается в Греции. «Она не хочет сюда приезжать, потому что похоронила там своего папу. Поэтому она каждый день ходит на кладбище и скорбит», — говорит сын Павел Шапошников. Он ни на секунду не допускает мысли, что его родители могли иметь отношение к взрывам. Как и то, что они были в контакте с российскими агентами.



Павел Шапошников утверждает, что история о его родителях как о людях, работающих на Россию, не имеет смысла. Особенно если учесть, что семья якобы имела скромное происхождение в 1990-е годы. Или, по логике его сына, если бы Шапошниковы с самого начала были посажены в Чехии российскими спецслужбами, Россия наверняка обеспечила бы им лучшую финансовую безопасность.



«Если бы мама была таким супер-агентом, они бы уже давно вернули ее в Россию, не так ли? Сказали бы: «Спасибо за суперработу, она бы получила несколько звезд, ты достойная героиня, вот тебе домик и пенсия в пять тысяч евро. И живи спокойно. Этого не случилось», — говорит Павел о своей матери, которая проводит свою пенсию на греческой вилле в полутора километрах от пляжа на Эгейском море.



В прошлом году Шапошникова выставила этот дом, расположенный посреди зеленой зоны, на продажу в агентство недвижимости: более чем за 70 миллионов крон.