Сначала должна закончиться война, потом будет решаться вопрос о вступлении Украины в НАТО, заявил президент Чехии

Он признал, что это соглашение может быть достигнуто путем компромисса, но на него должна согласиться сама Украина.





«Пока в Украине идет война, об этом не может быть и речи», — сказал он, отвечая на вопрос о том, стоит ли сейчас больше думать о членстве Украины в Организации Североатлантического договора. «Сначала мы должны прийти к какому-то урегулированию и восстановить мир в регионе. Тогда мы сможем говорить о возможном членстве Украины», — добавил чешский президент в интервью Sky News.





Отвечая на вопрос редактора, должна ли Украина сейчас начать переговоры с Россией о прекращении конфликта, Павел сказал, что следует помнить, что Украина не сможет в ближайшее время вернуть оккупированные Россией территории.





«Мы должны быть реалистами. Я думаю, было бы наивно говорить, что Украина сможет полностью восстановить контроль над своей территорией в обозримом будущем. Россия не отдаст территорию, которую она сейчас занимает», — оценивает Павел текущую ситуацию.





«Сейчас нам нужно прекратить войну и только потом начать переговоры о будущем. Можно найти какой-то компромисс. Но этот компромисс не может быть достигнут без Украины, России и стран, которые будут гарантами этого соглашения», — добавил он.





В интервью чешский президент также затронул тему нынешнего российского наступления, которое происходит в основном в Харьковской области, где Россия, скорее всего, пытается создать буферную зону.





«То, что мы видим, — результат длительной подготовки. Было совершенно ясно, что с наступлением хорошей погоды Россия начнет наступательные операции. Украинцы готовились к этому долгое время. Они просили нас усилить поддержку, поставлять боеприпасы и технику», — сказал Павел.





Затем журналист спросил, считает ли Павел, что Запад способен вооружить Украину так, как это необходимо.





«Я уверен, что ресурсов ЕС и наших североамериканских союзников достаточно, чтобы поддержать Украину для победы на поле боя. Если мы будем слишком осторожны с поставками и всегда будем оценивать риск эскалации... украинцы будут терять жизни, терять территорию и в итоге могут проиграть войну», — предупредил Павел, говоря о нерешительности Запада в вопросе помощи.





Реалистичные ожидания





Президент Павел ранее указывал на необходимость реалистичных ожиданий в отношении войны в Украине. Он также критиковал промедление западных стран, в частности США, в одобрении дальнейшей военной помощи.





«Смелые надежды на то, что украинцы, которые взяли на себя инициативу, вытеснят оккупантов, не оправдались. Украина находится в обороне», — заявил Павел еще в марте. Но украинский народ сопротивляется вопреки или потому, что увидел, на что способны оккупанты, добавил он.





Президент повторил, что немедленное прекращение конфликта «находится в руках России».





«Но она не заинтересована в этом до тех пор, пока у нее есть хоть какая-то надежда на достижение своих целей — контроля над Украиной, смещения демократически избранного правительства и демилитаризации суверенной страны», — добавил он.





Павел отметил, что поддержка Украины не противоречит поиску решения для прекращения конфликта. «Напротив, это должно делаться параллельно, чтобы Россия также понимала, что военного решения не существует», — добавил он.