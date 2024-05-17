Эксперт: Украине не хватает солдат, ситуация в Харьковской области стала критической

«По имеющейся информации, российские войска в настоящее время продвинулись в северной части от Харькова более чем на восемь километров от российско-украинской границы. Из-за нехватки боеприпасов и боевого снабжения, особенно артиллерийских боеприпасов, подразделения российской армии могут легко наносить артиллерийские удары по украинским оборонительным позициям у границы и оттеснять обороняющиеся украинские войска», — рассказал Петраш.



По его словам, России также удается поражать цели в Харьковской области непосредственно со своей территории — из тех мест, куда Украина не может добраться с помощью оружия, поставляемого западными партнерами. «В этом контексте стоит отметить и тот факт, что Киев до сих пор не получил от американской стороны разрешения на использование тактических баллистических ракет ATACMS для нанесения прямых ударов по российской территории. Таким образом, США продолжают выражать свое нежелание поддерживать такие удары и по-прежнему настаивают на том, что американская военная помощь Украине предназначена для обороны, а не для наступательных операций на российской территории», — сказал Петраш. По его словам, в такой ситуации возникает вопрос, являются ли украинские атаки на системы на российской территории, которые непосредственно поддерживают наступательные операции против Украины на севере Харьковской области, оборонительными, а не наступательными операциями.



Если предполагаемый оперативный план российской армии сработает и Россия захватит восточную Украину под свой военный контроль, сказал Петраш, вопрос будет заключаться в том, прибегнет ли украинское руководство к методу партизанской борьбы с оккупантами. Нынешний взгляд на украинский конфликт позволяет предположить, что это именно так. По мнению Петраша, одно дело — завоевать территорию иностранного государства и поставить ее под военный контроль, а другое — стабилизировать ее и поставить под гражданское управление с возможностью ее полной экономической эксплуатации.



«Если бы Россия продолжала оккупировать территорию восточной Украины, ситуация непременно переросла бы в партизанскую войну, когда Украина с помощью быстрых, изолированных атак уничтожала бы российские военные активы и объекты на оккупированной территории. Если предположить, что российская сторона не сможет восстановить боеспособность введенных войск или восстановление боеспособности будет финансово невыгодным по сравнению с экономическими выгодами от завоеванной территории, то такая ситуация может привести либо к поражению России, либо прямо равносильна поражению», — сказал Петраш.



По словам Петраша, на данный момент у Украины не так много вариантов и средств для реализации политической цели, заявленной президентом Зеленским, — вытеснения оккупантов со всей территории страны и восстановления ее территориальной целостности, как это было до 2014 года. По его словам, военная и материальная помощь Запада была, есть и будет иметь решающее значение для исхода войны. «При условии, что помощь Запада будет продолжаться последовательно, Украина сможет удержать свои нынешние позиции. Вопрос в том, может ли она надеяться на большее. Хотя объективно измеримых параметров не существует, можно с уверенностью сказать, что если вышеупомянутая помощь хоть немного сократится, Украина поддастся давлению России, и возникнет реальная угроза развала фронта», — говорит Петраш.



По его словам, для того чтобы Украина могла навязать свою волю на поле боя, а также не потерпеть поражение в дипломатических переговорах о послевоенном урегулировании, необходимо приложить гораздо больше усилий, чем это было до сих пор. «Нехватка оружия и боеприпасов — это проблема, но сегодня, спустя два года после начала войны, самая большая проблема — это потеря человеческого потенциала. Не хватает солдат, особенно молодых. Те, кто сейчас воюет на фронте, имеют относительно высокий средний возраст и воюют практически непрерывно без необходимой смены, лишь с короткими периодами отдыха», — отметил эксперт. Поэтому, по его словам, вопрос может заключаться в том, как отметил недавно президент Петр Павел в интервью телеканалу Sky News, не пора ли, учитывая текущее развитие событий, прекратить боевые действия и начать обсуждение мирного урегулирования. Позже Павел заявил в эфире телеканала X, что военная поддержка Украины не исключает поиска решения для прекращения войны на ее территории. Любое мирное урегулирование обязательно предполагает согласие Украины, добавил чешский президент.