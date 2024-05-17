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Президент Павел снова настаивает на евро. Взглянем правде в глаза, заявляет он

Анастасия Князева
20 мая 2024
18:00
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Чехия должна перейти на евро. «Вероятно, другого будущего у нас все равно нет», — убеждает президент Петр Павел.
Пока Чехия не примет евро, она будет оставаться в тени на переговорах со странами—  членами еврозоны и принимать решения лишь косвенно. На конференции reVize Česka 2024, организованной обществом «Вторая экономическая трансформация» и Hospodářské noviny, президент Петр Павел призвал к принятию европейской валюты.

«Все аргументы экспертов, будь то сторонники или противники евро, в итоге сводятся во время дебатов на нет. Однако решение о введении евро в конечном итоге не техническое и экономическое, а политическое», — заявил президент Петр Павел.

По его словам, введение евро поможет Чехии как стране-экспортеру, чье «экономическое будущее и процветание тесно связаны с еврозоной», догнать другие страны — члены еврозоны и стать равноправным партнером.

По данным Чешского статистического управления, страны Европейского союза и Европы были основными торговыми партнерами Чехии в прошлом году. На эти страны пришлось более 80% всего экспорта.

«Если мы затянем с принятием евро, то все решения еврозоны мы будем принимать опосредованно, и сегодня мы остаемся за закрытыми дверями на подобных переговорах», — заявил Петр Павел на конференции.

Аргументы в пользу введения евро в Чехии должны быть основаны главным образом на принятии внутренней экономической реальности. «Большое количество компаний, торгующих с еврозоной, уже ведут бизнес в евро», — сказал он.

По его словам, Чехия могла бы пойти по стопам Хорватии, которая перешла на евро в 2023 году. «Большинство экономических операций уже ведется в евро, решение хорватского правительства лишь подтвердило уже существующую ситуацию», — пояснил Павел.

«Мы должны сделать этот шаг осознанно, поскольку другого будущего у нас, скорее всего, все равно нет», — заключил он.

Чешская Республика обязалась принять евро в договоре о вступлении в ЕС, однако сроки введения евро пока не определены. Дебаты о введении валюты активизировались в Чехии после новогодней речи Павела. Тогда он заявил, что настало время предпринять шаги, которые приведут к принятию единой европейской валюты.
президент Евро Еврозона

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