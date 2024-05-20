МИД Беларуси назвал Чехию, Польшу и страны Балтии самыми агрессивными странами

Белорусский режим обвиняет пять стран — членов Европейского союза — Чехию, Польшу, Эстонию, Литву и Латвию — в разработке ограничений, направленных против Беларуси. «Речь идет не только об экономических мерах», — заявили в МИДе, упомянув, в частности, ограничения на свободное передвижение людей и товаров или то, что там назвали «подготовкой боевиков и силовых сценариев неконституционного переворота» в стране. Однако в сообщении не приводились подробности отдельных обвинений.





«Эта вакханалия происходит с молчаливого согласия большинства стран — членов ЕС, представители которых просто подписывают очередные антибелорусские демарши, подготовленные "признанными экспертами по Беларуси" из Вильнюса и Варшавы, к которым присоединились "эксперты" из Риги, Праги и Таллина», — заявила далее белорусская дипломатия, назвав все санкции, введенные против Минска, бесполезными.





«21 мая правительство Беларуси приняло решение о введении вынужденных ответных мер на систематические враждебные действия Европейского союза и ряда наиболее агрессивных стран ЕС в отношении Республики Беларусь», — заявили в белорусском министерстве, добавив, что этот шаг затрагивает импорт некоторых товаров — таких как напитки, косметика, текстиль и обувь — из Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии.





ЕС ввел и постепенно расширяет санкции против режима авторитарного лидера Александра Лукашенко в связи с нарушениями прав человека и подавлением оппозиции в стране, а также его поддержкой российской военной агрессии против Украины. Минск не принимал в этом непосредственного участия, но предоставлял белорусскую территорию российским войскам для нападения на Украину. До этого режим жестко подавил протесты, вспыхнувшие после президентских выборов летом 2020 года, на которых власти вновь объявили победителем Лукашенко, что оппозиция и Запад отказались признать.





Обвинения в адрес Минска, вероятно, связаны с деятельностью Чехии, Польши, Эстонии, Литвы и Латвии, которые некоторое время назад призвали Еврокомиссию ограничить импорт из России и Белоруссии. В соответствующем письме они заявили, что Россия использует прибыль от экспорта зерна для финансирования продолжающейся войны в Украине.