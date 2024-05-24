Евросоюз вводит санкции против Voice of Europe Марчевского и Медведчука

Об этом Министерство иностранных дел Чехии сообщило в социальной сети X.





Чешское правительство внесло Voice of Europe и двух бизнесменов в национальный санкционный список в конце марта, заявив, что чешские спецслужбы считают их пророссийской сетью, которая пыталась влиять на политиков в нескольких европейских странах.





«Три организации, работающие в пользу кремлевского режима, были внесены в санкционный список ЕС по предложению Чешской Республики. Все ограничения, которые Чехия уже применила против них, теперь распространяются на все 27 стран — членов ЕС», — заявили представители чешской дипломатии. Для Медведчука и Марчевского это означает запрет на въезд и транзит через все страны — члены ЕС. «В то же время для всех трех организаций заморожены все средства и экономические ресурсы на всей территории ЕС», — добавили в МИД Чехии.





Первоначально ограничения против «Голоса Европы» и двух бизнесменов должны были войти в 14-й пакет антироссийских санкций, который сейчас обсуждается. В него должны были войти и другие меры, ограничивающие доходы России от экспорта топлива, в частности российского сжиженного природного газа (СПГ), а также, например, запрет на импорт российского гелия. Поскольку это сложные вопросы, санкции не были бы согласованы до европейских выборов в начале июня. Поэтому эти меры были исключены из пакета, обсуждены по ускоренной процедуре и одобрены министрами иностранных дел ЕС на их сегодняшней встрече в Брюсселе. Чешскую Республику на встрече представляет глава дипломатии Ян Липавский.





Чешский министр «максимально удовлетворен» пакетом санкций именно потому, что Праге удалось добиться включения трех пророссийских организаций в европейский санкционный список. «Это показывает, что Чехия знает, как вести санкции, что мы очень хорошо работаем над этой повесткой дня и что мы делаем это ради безопасности Чешской Республики», — сказал Липавский журналистам в Брюсселе.





Чехия уже несколько месяцев предлагает ввести другие ограничения, в частности, на передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне. «Нам пока не удалось добиться этого, но это предложение, о котором я регулярно говорю и в котором убеждаю своих коллег», — сказал Липавский. Он добавил, что уже сформирована группа стран, которые согласны с этим предложением. «Я буду продолжать (поднимать этот вопрос), я определенно не собираюсь сдаваться», — добавил он.