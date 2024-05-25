Польша ограничивает передвижение российских дипломатов по стране, Чехия тоже хочет принять такие меры

Польша введет ограничения на передвижение российских дипломатов по стране. Об этом заявил глава польской дипломатии Радослав Сикорский на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел стран Европейского союза в понедельник.



Его слова были немедленно отмечены российскими СМИ, которые сообщили о планируемых ограничениях. Однако посольство России в Варшаве пока никак не прокомментировало этот вопрос, сообщает Reuters.



Сикорский заявил в понедельник, что принял это решение в связи с участием России в гибридной войне против Европейского союза и Польши.



«Это национальное решение, но у нас есть доказательства того, что российское государство причастно к санкционированию диверсий и в нашей стране. Мы надеемся, что Российская Федерация воспримет это как очень серьезное предупреждение», — заявил журналистам министр иностранных дел Польши, добавив, что надеется, что другие страны последуют его примеру.



Он добавил, что в ближайшее время российское посольство получит ноту по этому вопросу. В то же время он уточнил, что меры по ограничению передвижения будут распространяться как на посольство России в Польше, так и на ее консульства.



Опасения по поводу причастности России к пожару в Варшаве



По словам главы польского правительства Дональда Туска, вполне вероятно, что российские спецслужбы каким-то образом причастны к недавнему пожару в Варшаве. Премьер-министр также предупреждает, что Россия попытается оказать давление на польскую границу.



По его словам, российские дипломаты будут допущены только в столичный регион. При этом сотрудники консульств смогут работать только в пределах воеводства, на которое приходится их офис. На посла России Сергея Андреева ограничения распространяться не будут.



Сикорский не уточнил, как именно будут выглядеть ограничения на передвижение на практике и как польские власти будут обеспечивать их соблюдение.



А Чехия?



Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский недавно открыл на уровне ЕС дискуссию об ограничениях на передвижение российских дипломатов в пределах Шенгенской зоны.



«Неограниченное передвижение российских дипломатов, многие из которых являются шпионами под дипломатическим прикрытием, представляет собой риск для безопасности всей Европы. Я буду продолжать работать над тем, чтобы убедить наших партнеров по ЕС прекратить эту асимметричную привилегию для России», — сказал Липавский в интервью Seznam Zprávy.



Как он объяснил в недавнем интервью iRozhlas, по его мнению, проблематично, что российский дипломат, получивший аккредитацию в одной из европейских стран, автоматически получает шенгенскую визу для всего ЕС.



В последние месяцы Липавский обсуждал это ограничение со своими европейскими коллегами. Он считает, что, если ограничение не будет введено во всем ЕС, оно не окажет желаемого воздействия.