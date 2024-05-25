Глава правительства Чехии: Для Украины логично атаковать российскую территорию с помощью западного оружия
28 мая 2024
14:00
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Премьер-министр Чехии считает, что Украина должна иметь право атаковать российскую территорию с помощью западного оружия. Петр Фиала заявил об этом в преддверии переговоров с несколькими европейскими государственными деятелями и премьер-министром Украины о помощи пострадавшей стране.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и представители США примут участие во встрече по вопросам сотрудничества в сфере безопасности, которая пройдет в Праге во вторник вечером. Об этом сообщил премьер-министр Петр Фиала (ODS) на утреннем брифинге для прессы.
Как он уже заявлял ранее, на встрече также будут присутствовать несколько европейских партнеров, с которыми Чехия разделяет решимость сделать что-то для европейской безопасности во время российской агрессии против Украины.
Президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и премьер-министр Латвии Эвика Силинева примут участие в рабочем ужине на вилле Крамаржа по приглашению Фиалы.
Главными темами встречи станут чешская инициатива по боеприпасам, противовоздушная оборона Украины и оборонно-промышленная кооперация в Европе.
По словам премьер-министра Чехии, главная цель встречи — обмен информацией и совместная координация дальнейших действий по оказанию помощи Украине.
В январе Фиала, Рютте и Фредериксон совместно подписали открытое письмо с призывом усилить поддержку Украины, которая уже более двух лет сопротивляется российской агрессии. Дания и Нидерланды также стояли у истоков чешской инициативы по боеприпасам, о чем Фиала напомнил на брифинге.
С предложением закупить боеприпасы для Украины за пределами стран-членов ЕС чешский премьер-министр выступил на внеочередном саммите ЕС в начале февраля. К инициативе, в которой Чехия выступает в качестве посредника, уже присоединились 20 стран со всего мира.
Во вторник Фиала подтвердил, что заявленное им ранее остается в силе и первые поставки в рамках инициативы пойдут на Украину уже в середине июня.
Он также отреагировал на слова генерального секретаря Организации Североатлантического договора Йенса Столтенберга, который заявил, что союзники должны пересмотреть ограничения, накладываемые на использование Украиной безвозмездного оружия. По его словам, Украина должна иметь право использовать это оружие для нападения на территорию России в рамках своей обороны.
Фиала заявил, что согласен со Столтенбергом и считает такой подход совершенно логичным. По его словам, Украина имеет право использовать все возможности для самообороны.
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