Глава правительства Чехии: Украина может ожидать поставку боеприпасов в ближайшие дни
28 мая 2024
19:30
194
Премьер-министр Петр Фиала (ODS) принял во вторник иностранных государственных деятелей в Праге. На встрече присутствовали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Латвии Эвика Силинова, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и президент Польши Анджей Дуда. Они обсудили вопросы военной помощи Украине и инициативу по созданию чешских боеприпасов.
Государственные деятели начали прибывать на виллу Крамаржа в 18:30, а Фиала приветствовал их по прибытии перед зданием. Главная тема — военная помощь Украине, а с 7 вечера на повестке дня — рабочий ужин.
«15 стран ЕС и НАТО внесли более 1,6 миллиарда евро (39,5 миллиарда крон) в чешскую инициативу по поставке боеприпасов для помощи Украине», — сказал премьер-министр Фиала. Первые десятки тысяч боеприпасов калибра 155 мм по чешской инициативе должны поступить в июне, а Украина может ожидать первую партию в ближайшие дни.
С начала российского вторжения Украина уже получила от Чехии и других союзников 918 единиц тяжелой техники, почти 21 миллион патронов среднего и 1,7 миллиона патронов крупного калибра, подсчитал премьер-министр.
«Мы должны сделать все, чтобы помочь Украине остановить российскую агрессию», — заявил президент Польши Дуда. По его словам, в то время как Россия способна восстановить свой потенциал, Украина делает это с трудом. Поэтому сейчас наступает решающий момент конфликта.
К настоящему времени около 20 стран со всего мира присоединились к Чешской инициативе по боеприпасам и уже вносят или готовы внести свой вклад.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в последние дни неоднократно приводил доводы в пользу смягчения условий применения западного оружия защищающейся Украиной. По его словам, право Украины на самооборону включает в себя возможность атаковать законные военные цели на территории России. Италия и Испания отнеслись к этому призыву с осторожностью, но Фиала с ним согласен. «Я считаю его абсолютно логичным. Украина, как захваченная страна, имеет полное право использовать все возможности для своей обороны», — сказал он.
По словам Фиалы, ситуация на фронте непростая, и необходимо как можно скорее обратиться за поддержкой. Он отметил, что мир и безопасность в Европе зависят от того, удастся ли остановить российскую агрессию, которой Украина сопротивляется уже более двух лет. «Но ситуация достигает критической точки. Нам необходимо активизировать наши усилия и найти новые пути укрепления обороны Украины. Именно поэтому мы собрались здесь сегодня», — сказал он.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в последние дни неоднократно приводил доводы в пользу смягчения условий применения западного оружия защищающейся Украиной. По его словам, право Украины на самооборону включает в себя возможность атаковать законные военные цели на территории России. Италия и Испания отнеслись к этому призыву с осторожностью, но Фиала с ним согласен. «Я считаю его абсолютно логичным. Украина, как захваченная страна, имеет полное право использовать все возможности для своей обороны», — сказал он.
По словам Фиалы, ситуация на фронте непростая, и необходимо как можно скорее обратиться за поддержкой. Он отметил, что мир и безопасность в Европе зависят от того, удастся ли остановить российскую агрессию, которой Украина сопротивляется уже более двух лет. «Но ситуация достигает критической точки. Нам необходимо активизировать наши усилия и найти новые пути укрепления обороны Украины. Именно поэтому мы собрались здесь сегодня», — сказал он.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
28 МАЯ 2024
288
Крупные европейские банки, продолжающие работать в России, в прошлом году заплатили в российский бюджет около 800 млн евро (более 20 млрд чешских крон) налогов. Это в четыре раза больше, чем за...
14:00
28 МАЯ 2024
398
ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕХИИ: ДЛЯ УКРАИНЫ ЛОГИЧНО АТАКОВАТЬ РОССИЙСКУЮ ТЕРРИТОРИЮ С ПОМОЩЬЮ ЗАПАДНОГО ОРУЖИЯ
Премьер-министр Чехии считает, что Украина должна иметь право атаковать российскую территорию с помощью западного оружия. Петр Фиала заявил об этом в преддверии переговоров с несколькими...
10:30
28 МАЯ 2024
399
Одной из целей людей, окружавших медиаплатформу «Голос Европы» (Voice of Europe), был шпионаж внутри Европейского союза, заявил на конференции в Палате депутатов директор Службы информации...
08:00
28 МАЯ 2024
550
ПОЛЬША ОГРАНИЧИВАЕТ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПО СТРАНЕ, ЧЕХИЯ ТОЖЕ ХОЧЕТ ПРИНЯТЬ ТАКИЕ МЕРЫ
Польша решила пресечь российскую гибридную угрозу. Министр иностранных дел страны заявил, что теперь российских дипломатов в стране будут пускать только в столичный регион, а сотрудников консульств...
21:00
27 МАЯ 2024
550
65% чехов откладывают на пенсию сверх обязательных взносов в традиционную государственную пенсионную систему. Чаще всего они откладывают до 2 000 крон в месяц на сберегательные счета или срочные...
19:30
27 МАЯ 2024
522
В прошлом году пражские дорожные полицейские рассмотрели почти 1,99 млн нарушений правил дорожного движения, что примерно на 300 000 больше по сравнению с предыдущим годом. Большинство нарушений...
18:00
27 МАЯ 2024
782
Разница в средней сумме долга, который доводит должника до неплатежеспособности, по регионам различается почти в три раза. Наряду с этим существует существенная разница в том, сколько люди...
15:00
27 МАЯ 2024
724
В Чехии 63% ЛГБТ+ людей в прошлом году подвергались преследованиям в той или иной форме, включая угрозы насилия или оскорбительные комментарии, из-за нетрадиционной сексуальной ориентации или...
14:00
27 МАЯ 2024
553
Европейский союз принял сегодня решение о включении трех организаций в санкционный список ЕС по предложению Чешской Республики. Это медиаплатформа Voice of Europe и пророссийские украинские...
13:00
27 МАЯ 2024
706
Чехии вновь угрожают сильные грозы, которые могут сопровождаться ливневыми дождями и градом. Предупреждение Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ) будет действовать 27 мая и...
19:00
26 МАЯ 2024
2685
Экономика Германии, скорее всего, будет расти гораздо медленнее, чем предполагалось, и это может негативно сказаться на Чехии. «Чешская экономика в определенной степени является субподрядчиком...
16:45
26 МАЯ 2024
499
Во вторник, 28 мая, на вилле Крамаржа премьер-министр Петр Фиала (ODS) проведет встречу с семью европейскими государственными деятелями, чтобы обсудить восстановление Украины и помощь пострадавшей...
12:30
26 МАЯ 2024
722
Что является причиной и как эта тенденция повлияет на счета конечных потребителей? Отвечает Петр Швец, генеральный директор компании epet. В последнее время в СМИ и в обществе появилась информация...
11:00
26 МАЯ 2024
1429
Женщина средних лет из Вышковского района Чехии увидела объявление в социальной сети, предлагающее интересные инвестиции, и потеряла более 3 миллионов крон. Полиция расследует это мошенничество....
09:30
26 МАЯ 2024
1618
Чешские хоккеисты сыграют за золото на чемпионате мира по хоккею спустя 14 лет.