Глава правительства Чехии: Украина может ожидать поставку боеприпасов в ближайшие дни

Государственные деятели начали прибывать на виллу Крамаржа в 18:30, а Фиала приветствовал их по прибытии перед зданием. Главная тема — военная помощь Украине, а с 7 вечера на повестке дня — рабочий ужин.





«15 стран ЕС и НАТО внесли более 1,6 миллиарда евро (39,5 миллиарда крон) в чешскую инициативу по поставке боеприпасов для помощи Украине», — сказал премьер-министр Фиала. Первые десятки тысяч боеприпасов калибра 155 мм по чешской инициативе должны поступить в июне, а Украина может ожидать первую партию в ближайшие дни.





С начала российского вторжения Украина уже получила от Чехии и других союзников 918 единиц тяжелой техники, почти 21 миллион патронов среднего и 1,7 миллиона патронов крупного калибра, подсчитал премьер-министр.





«Мы должны сделать все, чтобы помочь Украине остановить российскую агрессию», — заявил президент Польши Дуда. По его словам, в то время как Россия способна восстановить свой потенциал, Украина делает это с трудом. Поэтому сейчас наступает решающий момент конфликта.





К настоящему времени около 20 стран со всего мира присоединились к Чешской инициативе по боеприпасам и уже вносят или готовы внести свой вклад.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в последние дни неоднократно приводил доводы в пользу смягчения условий применения западного оружия защищающейся Украиной. По его словам, право Украины на самооборону включает в себя возможность атаковать законные военные цели на территории России. Италия и Испания отнеслись к этому призыву с осторожностью, но Фиала с ним согласен. «Я считаю его абсолютно логичным. Украина, как захваченная страна, имеет полное право использовать все возможности для своей обороны», — сказал он.



По словам Фиалы, ситуация на фронте непростая, и необходимо как можно скорее обратиться за поддержкой. Он отметил, что мир и безопасность в Европе зависят от того, удастся ли остановить российскую агрессию, которой Украина сопротивляется уже более двух лет. «Но ситуация достигает критической точки. Нам необходимо активизировать наши усилия и найти новые пути укрепления обороны Украины. Именно поэтому мы собрались здесь сегодня», — сказал он.