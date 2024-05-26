Вице-спикер парламента Чехии настаивает на том, что SPD является фашистским движением
29 мая 2024
12:00
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Спор между вице-спикером Палаты депутатов и KDU-ČSL Яном Бартошеком и главой SPD Томио Окамурой обостряется. Во вторник Комитет по мандатам чешского парламента открыл дисциплинарное производство в отношении Окамуры, который сравнил Бартошека с Гитлером.
Бартошек приветствовал этот шаг и надеется, что Окамура будет наказан и принесет извинения. Окамура не намерен извиняться и планирует защищаться от решения комитета перед всей палатой.
Окамура назвал Бартошека «современным Гитлером» и обвинил его и Народную партию в организации «погромов» против него и SPD в прошлом. За эти высказывания Бартошек привлек его к ответственности перед парламентской комиссией.
«Его высказывания выходят за рамки человеческих приличий, а депутатская неприкосновенность не освобождает никого от необходимости их соблюдать», — заявил Бартошек.
По его словам, со стороны Окамуры было несправедливо нападать на него в тот момент, когда он председательствовал на заседании и не мог защищаться. «Я считаю трусостью говорить о ком-то, когда он не может защитить себя, а именно так поступил господин Окамура», — сказал Бартошек.
Окамура не собирается извиняться и утверждает, что Бартошек уже давно называет SPD экстремистами и «фашистским парламентским движением».
«Теперь, когда господину Бартошеку дали попробовать на вкус его собственное лекарство, он ноет и плачет», — ответил Окамура. Он добавил, что, напротив, они хотят призвать Бартошека извиниться перед избирателями SPD.
Бартошек не видит ничего плохого в том, чтобы называть движение Окамуры фашистским. «В SPD есть такие люди, как Станик, осужденный за антисемитские и гомофобные высказывания, депутат Рознер, осужденный за высказывания о несуществующем концлагере в Летах, или единственный осужденный террорист в Чехии Балда, и это плоды политики SPD. И я просто процитировал решение суда, который постановил, что утверждение в одной из статей о том, что SPD является парламентским фашистским движением, является обоснованным», — сказал Бартошек.
Суд в этом деле встал на сторону журнала Respekt и постановил, что называть SPD «парламентским фашистским движением» не является преступлением.
Ожидается, что комитет соберется через 14 дней, чтобы принять решение по этому спору. Он может обязать Окамуру извиниться за неуместное высказывание или наложить штраф в размере до месячной зарплаты в рамках дисциплинарного разбирательства.
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