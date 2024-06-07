Президент Чехии о выборах в Европарламент: Рост поддержки экстремистов нельзя игнорировать

«Что мы не можем игнорировать, так это рост поддержки экстремистов в Европе. Мы должны обратить внимание на эти голоса и подумать, почему это происходит», — говорится в заявлении президента, опубликованном в сети X.





Антисистемные партии добились значительного успеха, например, во Франции и Германии, но их рост заметен и в Чехии.





Президент также отметил высокую явку чешских избирателей, хотя относительно ЕС она все равно низкая. В Чехии на избирательные участки пришли 36,45% избирателей, в то время как в среднем по Европе этот показатель составляет около 50%.





В своем кратком заявлении президент поблагодарил всех избирателей, пришедших на выборы, и поздравил избранных евродепутатов.





В Чехии успеха добилось движение ANO, за ним следуют коалиция SPOLU и группа Přísahy a Motoristů. Также будут присутствовать евродепутаты от коалиции Stačilo, STAN, Пиратской партии и движения SPD, которое баллотировалось вместе с Trikolora.