Президент Чехии о выборах в Европарламент: Рост поддержки экстремистов нельзя игнорировать
10 июня 2024
13:00
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«Мы не можем игнорировать рост поддержки экстремистов в Европе», — заявил в понедельник президент Чехии Петр Павел, комментируя результаты выборов в Европарламент. «Однако я верю, что базовая ценностная ориентация Европейского союза на безопасность и демократию не изменится после этих выборов», — добавил он.
«Что мы не можем игнорировать, так это рост поддержки экстремистов в Европе. Мы должны обратить внимание на эти голоса и подумать, почему это происходит», — говорится в заявлении президента, опубликованном в сети X.
Антисистемные партии добились значительного успеха, например, во Франции и Германии, но их рост заметен и в Чехии.
Президент также отметил высокую явку чешских избирателей, хотя относительно ЕС она все равно низкая. В Чехии на избирательные участки пришли 36,45% избирателей, в то время как в среднем по Европе этот показатель составляет около 50%.
В своем кратком заявлении президент поблагодарил всех избирателей, пришедших на выборы, и поздравил избранных евродепутатов.
В Чехии успеха добилось движение ANO, за ним следуют коалиция SPOLU и группа Přísahy a Motoristů. Также будут присутствовать евродепутаты от коалиции Stačilo, STAN, Пиратской партии и движения SPD, которое баллотировалось вместе с Trikolora.
Комментарии:
paylina 10 июня 2024 16:42
>>рост поддержки экстремистов >>успеха добилось движение ANO Это он Бабиша экстремистом обозвал? )) Называть "экстремистами" любую правую партию и просто популистов - это все же перебор. Но рост поддержки понятен. Если "базовые ценности" ЕС в конечном итоге не принесли гражданам ни роста их личного благосостояния, ни единства, ни тем более безопасности, то граждане будут пробовать что-то другое. Не оправдают ожидания правые партии - снова вернутся к социал-демократам. И так по кругу.
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