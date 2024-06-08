В Берлине проходит конференция по восстановлению Украины, приедет Владимир Зеленский
11 июня 2024
09:00
274
Сегодня в столице Германии начинается двухдневная конференция по восстановлению Украины, которая уже более двух лет сопротивляется российской агрессии. Федеральный канцлер Олаф Шольц откроет переговоры, на которые в понедельник вечером прибыл президент Владимир Зеленский. Чешскую делегацию возглавит министр иностранных дел Ян Липавский, который в кулуарах встретится с вице-премьером Украины Ольгой Стефанишиной.
В конференции примут участие около 2 000 представителей политики, бизнеса и международных организаций из 60 стран, которые обсудят пути реконструкции и модернизации Украины, а также укрепления ее экономической стабильности.
Министерство иностранных дел Германии заранее сообщило, что в ходе конференции Киев подпишет несколько соглашений о реконструкции с иностранными партнерами. Европейская комиссия и немецкая дипломатия подпишут меморандум об увеличении финансовой поддержки так называемого интегрированного центра для Украины до 75 миллионов евро. Центр является частью стабилизационной платформы SPF Министерства иностранных дел Германии, которая используется для координации помощи в пострадавших от войны регионах. В прошлом в рамках этой инициативы украинским саперным подразделениям было предоставлено оборудование для разминирования.
По прибытии в Германию Зеленский заявил, что меры, связанные с энергетическим сектором Украины, который пострадал от неоднократных российских атак, будут для него приоритетными. На переговорах с Шольцем он планирует сосредоточиться на продолжении военной поддержки и координации позиций в преддверии мирной конференции, которая пройдет в Швейцарии в конце этой недели.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:30
11 ИЮНЯ 2024
125
В 2028 году около 1100 сотрудников мэрии Праги должны покинуть Škodův palác и переехать в большое здание на углу Вацлавской площади и Штепанской улицы. В понедельник члены совета подтвердили...
10:00
11 ИЮНЯ 2024
185
Сегодня в Риге проходит саммит восточного крыла Организации Североатлантического договора (НАТО), встреча высших руководителей девяти стран-членов так называемого Бухарестского формата (B9)....
08:00
11 ИЮНЯ 2024
307
По словам главы налоговой администрации, борьба государства с этими аферами эффективна, но искоренить их, скорее всего, не удастся.
22:00
10 ИЮНЯ 2024
768
Заместитель столичного мэра по транспорту Зденек Гржиб рассказал о более дорогих парковках, долгах пражского общественного транспорта и своем видении пражского транспорта в подкасте Crunch.
17:40
10 ИЮНЯ 2024
1379
Иностранец из Южной Америки, задержанный в Чехии на выходных, планировал поджог автобусов общественного транспорта в Праге. Он был пойман в гараже при попытке поджечь автобусы. «Есть подозрения,...
16:30
10 ИЮНЯ 2024
603
С сентября зарплаты в бюджетной сфере увеличатся. Не все в равной степени, а в зависимости от того, насколько они отстают от инфляции последних лет в отдельных сегментах. Об этом сказал министр...
14:00
10 ИЮНЯ 2024
409
Уровень безработицы в Чехии в мае снизился до 3,6%, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем в апреле. Снижение произошло в основном благодаря началу сезонных работ и наступлению туристического...
13:00
10 ИЮНЯ 2024
912
«Мы не можем игнорировать рост поддержки экстремистов в Европе», — заявил в понедельник президент Чехии Петр Павел, комментируя результаты выборов в Европарламент. «Однако я верю, что базовая...
10:30
10 ИЮНЯ 2024
2387
Так называемые проевропейские партии проиграли выборы в Европарламент. Победили партии, опирающиеся на национальный колорит. Это означает, что в политический лексикон войдут понятия «национальные...
08:00
10 ИЮНЯ 2024
1329
Победителем выборов в Европарламент стало оппозиционное движение ANO, набравшее 26,14% голосов, что соответствует семи местам. Второе место заняла коалиция «Вместе» (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) с 22,27%...
18:00
9 ИЮНЯ 2024
2017
Полицейские пока не раскрывают, в чем именно они обвиняют иностранца из Южной Америки, из-за чего полиция ввела повышенные меры безопасности на выходных. Однако Высшая государственная прокуратура...
16:00
9 ИЮНЯ 2024
489
Только две трети работников получили от своих работодателей компенсацию за последствия недавней высокой инфляции и ее влияния на рост стоимости их жизни. Женщины в этом плане оказались в...
11:00
9 ИЮНЯ 2024
2118
С субботы, 8 июня, полиция приведена в состояние боевой готовности из-за опасений возможного теракта в Чехии. Повышенные меры безопасности касаются в основном Праги и связаны с поиском опасного...
08:30
9 ИЮНЯ 2024
4698
Полиция обеспокоена возможным терактом в Чехии и усилила меры безопасности в общественных местах, торговых центрах, а также в общественном транспорте и на вокзалах. Она пока не раскрывает...
19:00
8 ИЮНЯ 2024
1221
Согласно Индексу процветания и финансового здоровья, Чешская Республика в прошлом году опустилась с 13-го на 15-е место среди стран ЕС. Чешская Республика находится на лучших позициях в сфере...