В Берлине проходит конференция по восстановлению Украины, приедет Владимир Зеленский

В конференции примут участие около 2 000 представителей политики, бизнеса и международных организаций из 60 стран, которые обсудят пути реконструкции и модернизации Украины, а также укрепления ее экономической стабильности.





Министерство иностранных дел Германии заранее сообщило, что в ходе конференции Киев подпишет несколько соглашений о реконструкции с иностранными партнерами. Европейская комиссия и немецкая дипломатия подпишут меморандум об увеличении финансовой поддержки так называемого интегрированного центра для Украины до 75 миллионов евро. Центр является частью стабилизационной платформы SPF Министерства иностранных дел Германии, которая используется для координации помощи в пострадавших от войны регионах. В прошлом в рамках этой инициативы украинским саперным подразделениям было предоставлено оборудование для разминирования.





По прибытии в Германию Зеленский заявил, что меры, связанные с энергетическим сектором Украины, который пострадал от неоднократных российских атак, будут для него приоритетными. На переговорах с Шольцем он планирует сосредоточиться на продолжении военной поддержки и координации позиций в преддверии мирной конференции, которая пройдет в Швейцарии в конце этой недели.