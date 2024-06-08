Президент Чехии участвует в саммите Восточного крыла НАТО в Риге
11 июня 2024
10:00
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Сегодня в Риге проходит саммит восточного крыла Организации Североатлантического договора (НАТО), встреча высших руководителей девяти стран-членов так называемого Бухарестского формата (B9). Чешскую Республику будет представлять президент Петр Павел, прибывший в Ригу в понедельник вечером. На встрече также будет присутствовать генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Встреча B9 будет посвящена обсуждению повестки дня июльского саммита альянса в Вашингтоне. В частности, речь пойдет о поддержке Украины, которая уже третий год подвергается российской агрессии, и об улучшении координации оказания помощи между странами НАТО. На повестке дня также партнерство альянса со странами Индо-Тихоокеанского региона, переоценка будущих отношений НАТО с Россией и выбор нового генерального секретаря, который, однако, требует консенсуса стран-членов.
В июне прошлого года президенты стран В9 встретились в Братиславе на встрече, предшествовавшей саммиту НАТО в Вильнюсе. Тогда Павел заявил, что еще до окончания войны на Украине союзники должны четко определить свою позицию в отношении послевоенной России, и предупредил, что если альянс позволит России выиграть, то он тоже проиграет.
В преддверии саммита B9 Павел посетит чешских солдат, размещенных на военной базе Адажи под Ригой в составе сил передового присутствия НАТО, развернутых для укрепления безопасности в Прибалтике в ответ на агрессивную политику России. В ходе саммита он также должен встретиться со своим литовским коллегой Гитанасом Науседа, чтобы обсудить, в частности, вопросы обороны и торговли.
В группу B9 входят Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия. Группировка была инициирована Польшей и Румынией осенью 2014 года в ответ на ухудшение ситуации с безопасностью на Украине, где в восточном Донбассе идут бои между поддерживаемыми Россией сепаратистами и войсками прозападного правительства в Киеве.
Ожидается, что во встрече в Риге также примут участие президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, чьи страны прекратили многолетнюю политику нейтралитета и присоединились к альянсу в феврале 2022 года под впечатлением от вторжения российских войск на территорию Украины.
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