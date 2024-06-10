Переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся до конца июня

Фон дер Ляйен вновь заявила в Берлине, что Украина принадлежит Европе и именно там ее будущее, за которое она сейчас борется с российскими оккупантами. По ее словам, в стране уже проведено достаточно реформ, чтобы начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Ожидается, что переговоры о вступлении начнутся к концу июня.



Дипломаты уже давно настаивают на скорейшем начале переговоров о вступлении, поскольку в июле Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС на ротационной основе, а премьер-министр Виктор Орбан считается самым большим критиком членства Украины в ЕС.



Украина намерена получить дополнительно 1,9 миллиарда евро из фонда Европейского союза по восстановлению пострадавшей страны. Эту сумму она получит благодаря тому, что провела реформы, в том числе направленные на борьбу с давно признанной коррупцией.



«Украина провела реформы, несмотря на то, что в стране идет война, и это замечательно», — высоко оценила фон дер Ляйен усилия украинского руководства. Фонд реконструкции должен обеспечивать страну деньгами как минимум до 2027 года.



В июле Украина получит еще 1,5 миллиарда евро. Эта сумма будет получена из процентных поступлений от замороженных российских активов на Западе. Фон дер Ляйен подчеркнула, что этот шаг не противоречит международному праву. Ожидается, что на саммите G7 в конце этой недели будет обсуждаться вопрос о том, «как Украина может еще быстрее и в большем объеме получить выгоду от доходов от замороженных российских активов».



Во вторник утром в столице Германии началась двухдневная конференция, посвященная восстановлению Украины. В конференции примут участие около 2 000 представителей политики, бизнеса и международных организаций из примерно 60 стран, чтобы обсудить пути восстановления и модернизации Украины и укрепления ее экономической стабильности.